【何鴻燊逝世】家族持逾12獨立屋　佔港島最顯赫位置　市值逾百億

賭王何鴻燊昨日（26日）在養和醫院病逝，享年98歲。何鴻燊商業王國橫跨港澳，其家族於香港最少有逾十間獨立屋，其中原由他購入的淺水灣道1號，他於2011年，轉名於長房女兒何超賢。計及四房梁安琪持有的淺水灣道4號，單是這兩間獨立屋，市值已近50億港元。若計及家族成員持有的其他超級分層豪宅，市值約達200億港元。

何鴻燊於於1966年以70萬元購入購入淺水灣道1號，連同1790方呎增批地段，地皮總面積21，916方呎，可建樓面達1.64萬方呎。由於大宅極罕有大型豪宅地皮，以及門牌矜貴，可以重建約五洋房，地皮市值料逾30億元。

何鴻燊於2011年將此大屋轉予長房女兒何超賢（Angela Ho）名下。除了長房持有這間大屋，附近由四太持有的淺水灣道4號，亦不遑多讓，這間超豪宅所處的地皮面積達11,883方呎，現市值亦達20億元。

淺水灣道1號。（Google圖片）

何鴻燊於1972年亦以175萬元購入渣甸山谷柏道25號，這間屋及後轉讓予二太藍瓊纓的公司，這間大屋現市值亦達8億元。

二房何超鳳及何超儀旗下公司，亦持有渣甸山睦誠徑一間雙號屋，市值亦達5億元以上。

有賭后之稱的二房「大家姐」何超瓊或相關人士於2016年亦曾投資渣甸山高士美道6號洋房，兩年後轉讓獲利約兩億元後，她再於2018年曾以公司股權轉讓方式，購入山頂歌賦山道28號單號屋，洋房實用面積5,579平方呎，另設私家泳池及7,489平方呎花園。成交價約9億元。

何鴻燊2011年將淺水灣道1號轉讓予何超賢〈前排左二〉名下，現時該物業市值約30億元。（梁碧玲攝）

有賭后之稱的二房「大家姐」何超瓊或相關人士於2016年亦曾投資渣甸山高士美道6號洋房。（資料圖片）

再說四太，近年大舉進軍香港地產，並創辦尚嘉控股，物業組合更勝本港不少中型發展商，乘着近年本港樓市飇升，梁獲利極豐。梁安琪透過相關公司持有的山頂貝璐道6至16號及香島道33號單號屋。另外，本年初其子何猷君，亦以5億元南區香島道2號5座屋，實用面積3,836方呎，呎價高達13.03萬元。

賭王家族於香港單計獨立屋已持有逾十餘間，仍未計及長房何超雄持有的多項投資物業以及四房何超欣及何超盈持有的山頂4伙Mount Nicholson等等分層豪宅。