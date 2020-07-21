新冠肺炎 | 數據出錯？　官方互動地圖一度現「8月11日」確診者

新型冠狀病毒肺炎第三波疫情大爆發，政府昨日公布新增確診73宗個案，惟衞生署衞生防護中心的互動地圖輸入數據時疑出錯，令最新21宗個案的確診日期，一度被錯寫成7月21至8月11日，造成「未來確診」的情況。現時互動地圖的數據已回覆正確。 《香港01》正向衞生署及資訊科技總監辦公室查詢。

地圖上一度出現廿多名「來自未來的確診者」。（政府疫情地圖截圖）

香港肺炎疫情第三波爆發，確診個案一度每日新增逾百宗，全城關注每日新增個案數字。記者收到市民反映指，政府官方的疫情互動地圖上，有21名最新確診者的確診日期，一度被列為7月21日、22日、23日等至8月11日確診，變成來自「未來」的肺炎病人。至下午1時25分左右，記者發現數據已被更正。

記者翻查衛生防護中心昨日公布的個案數字文件，確認確診日期疑出錯的為第1938至1959宗個案，全屬昨日（20日）公布的確診個案。

香港01就此向衛生防護中心及政府資訊科技總監辦公室作出查詢，至截稿前未獲回覆。

地圖一度出現確診日期出錯，並已於下午1時25分左右獲更正。（政府疫情地圖截圖）

現時衛生防護中心除每日下午公布確診及初步確診數字，亦會將個案以PDF上載於政府的肺炎疫情網頁上，而互動地圖上的數據亦每日更新，方便市民查閱最新個案及各個受影響地點。

按政府往日新聞稿，互動地圖由發展局、地政總署以及一群智慧城市聯盟的義工合力開發和管理，由政府資訊科技總監辦公室、衞生署衞生防護中心、醫院管理局及相關政府部門提供數據支援。智慧城市聯盟創辦人兼榮譽會長為立法會議員葛珮帆。