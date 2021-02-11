FB群組疑現年貨奶粉騙徒　80名母親中招失奶粉錢　警立案調查

撰文： 何進康 最後更新日期： 2021-02-11 06:00

臨近歲晚，有人在社交媒體以低於市價放售賀年糕點，豈料遭一眾媽媽群起聲討，稱該人土早前已涉詐騙，訛稱放售奶粉、幼兒書，收錢後卻消失無蹤，甚至封鎖買家媽媽聯絡方法。 有被騙媽媽受訪表示，由於對方自稱同為人母，故一時鬆懈誤信騙徒，狠斥對方「無良心」，「連奶粉錢都呃」。被騙媽媽更設立苦主群組，集體報警，群組管理員稱至今接獲約80個案，涉騙金額由幾十至幾千元不等，估計累積騙款以萬元計。警方稱接獲報案，暫時無人被捕。

母為慳錢網購奶粉 騙徒低價主動接洽

任職售貨員，初為人母的阿情說，為了節省開支以備寶寶生活費，她選擇在社交媒體的媽媽群組上交易嬰兒用品，如尿片、奶粉等。她表示，網上交易比起從門市正價購入用品，「差不多便宜一半」。

阿情憶述，她今年1月初在Facebook的媽媽群組發帖求購奶粉，一名姓名顯示為「Cindy Jen Wong」的人主動私訊她，表示自己同為人母，有阿情求購的奶粉，惟她的寶寶不愛喝，不想浪費，遂提議以60元一罐出售奶粉，更強調「順豐包郵（費）」。

阿情確信對方是母親，不虞有詐，遂馬上答應購買10罐，並將600元轉賬對方。不過，阿情過數後才在媽媽群組見到有人稱被「Cindy」欺詐，她馬上聯絡對方，惟「Cindy」已封鎖了阿情。

「我當時正在坐月，精神狀態好差，好容易信人」，阿情坦然受騙乃因「自己蠢咗」，希望其他媽媽引以為誡。

視像通話博信任 母斥騙徒無良

另一母親Z亦是被一名叫「Cindy」的人士騙財。Z憶述，今年1月初在Facebook的媽媽群組求購奶粉換領券，稱價格遠低市價，此時「Cindy」便主動聯絡，以250元放售4張換領券，惟收錢後便封鎖及失蹤。

Z指出，對方強調「順豐包郵（費）」，但幾張換領券幾乎沒有重量，本地平郵郵費便宜，因此她曾起疑。不過，由於對方曾撥打視像通話，令Z覺得可信，遂應要求轉賬。

Z感歎，「作為一個師奶，網上買奶粉都是想慳錢」，惟騙徒「連媽媽奶粉錢都呃」，令她覺得對方「好無良」，「幾缺德」。Z坦言，雖已報警但不寄望能取回騙款，只望把經歷道出，不想對方繼續行騙。

稱手術後不便拒絕見面交收

在親子討論區Baby Kingdom求購熱門幼兒書的母親K，則被騙去150元。K說網購一直僅謹，在接獲騙徒私訊後，曾「起底」看對方在討論區上過往發文，又着對方先將書藉拍照，怎料依然被騙。

K曾提議與Cindy見面交收，惟對方稱居於博扶林，因做完手術行動不便，堅拒面交，甚指願意先收書本訂金，更稱日後寄貨包運費，給予K「折扣」，令K信以為真。

K表示，「想不到有人會因百餘元犯法」，稱今次事件當作教訓。K補充，她事後成功在Baby Kingdom從其他會員購入書本，但她變得小心翼翼，例如先要求對方在某幾個指定角度替產品拍照，才願意付款。

苦主群組接約80個案 騙徒近歲晚賣年糕

一眾被騙媽媽紛紛在社交媒體上訴苦，並設立苦主群組及報警。苦主群組的管理員接受電話查詢表示，最初於去年11月發現有人受騙，截至今年2月初已接獲約80宗類似個案，報稱被騙去50元至近3000元不等，估計騙徒獲益以萬元計。

管理員又指，騙徒多數以「Cindy」或「Sammy」自居，多數以「轉數快」、「Alipay」等網上支付平台收款，並至少利用4個銀行戶口行騙。管理員又提醒，近日發現騙徒仍在網上行騙，出售年糕、蘿蔔糕等賀年糕點，籲一眾媽媽提高警覺，切勿受騙。

警方接獲巿民報案 未有人被捕

警方回覆查詢時確認，曾於去年12月接獲市民因在社交平台網購奶粉和書藉被詐騙，案件暫列「以欺騙手段取得財產」，暫未有人被捕。

警方呼籲，市民在進行網上交易時要謹慎，交易前應先瞭解對方的可信性及核實對方身份、透過可信賴的中介平台進行交易，盡可能使用有身份認證的網上交易系統、查閱對方的過往交易紀錄、信譽評級和交易評價等才決定提出買賣。

警方又提醒，市民在網上購物時，應堅持當面交收，並在繳費前清楚檢查貨品；及如對對方身份有所懷疑，便應立即停止交易，致電「防騙易」諮詢熱線18222查詢或向警方報案。