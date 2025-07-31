內地中石油「油卡騙案」殺到香港　苦主被騙情騙財失33萬元

內地公安早已警告過的「假油卡騙案」殺到香港，有市民誤墮「殺豬盤」網絡情緣騙案，被騙情、騙財。港人陳女士（化名）本身不開車、不入油，但遭自稱是央企中石油員工的騙徒利誘，購買所謂的優惠價中石油油卡，以為可以輕鬆賺取10%佣金，提取現金時再被要求加碼轉賬「稅款」，最終失去33萬元。

中石油回覆《香港01》，稱公司沒有該員工，事主所指的公司也不是他們公司，已就事件報警。中石油又指，近期已多次向警方報案，並於公司網頁及Facebook上澄清，請市民不要輕信任何WhatsApp、WeChat、Facebook等社交媒體的可疑信息。



陳女士（化名）月入約萬餘元，被騙的30多萬是其多年積蓄。（楊凱力攝）

陳女士（化名）今年5月，在自己的微信帖文下收到一位網友留言 ，稱「想交個朋友」，就與對方交換了WhatsApp聯絡方法 ，做了「朋友」。陳女士說，起初只是日常傾談，後來對方詢問她是否單身、又問她可否發展男女朋友關係，陳女士回覆指互相了解沒所謂，繼續每日對話。這位「網友」，很快就給他自己的身份證及員工證，自證身份。「網友」自稱是央企中石油的員工，經優才計劃來香港，陳女士相信了，對方還每日噓寒問暖。

根據陳女士提供的截圖，最貴的油卡索價50萬元。（受訪者提供圖片）

噓寒問暖逾月後 力推九六折油卡

大約傾談了一個月，這位「網友」就說公司的石油卡有優惠。「網友」稱，銷售的油卡是公司活動，透過「特價」將油卡將中石油「推向市場，推向世界」，讓全世界認識中國石油。「網友」又說，這款油卡只針對香港市場，令銷售好一點。

事主沒駕車、不入油 騙徒：是戶口

其實「網友」的說法只是騙術。騙徒以九六折的「優惠價」，吸引陳小姐買價值5000元的油卡。網站可見，最貴的一張油卡售50萬元，即折後48萬元。買完之後，賬面上會收到10%的「回佣」。可是，陳女士沒駕車、不會入油，騙徒就說那只是一個戶口，任何時間提取金錢都可以。

陳女士提款不成後，被騙徒要求交9萬多元「稅款」，以及再加錢「升級會員」。（受訪者提供圖片）

首度轉賬獲10%回佣

最終，陳女士於今年6月，將身份證等資料給了對方，讓騙徒協助開戶口。陳女士最初一轉賬5000元，馬上就有500元「回佣」，入到陳女士個人銀行戶口 。騙徒稱，優惠油卡是分時段購買的，只有每日的中午一時 及下午七時，是特價時段：「買到就賺到，賺到就可以提現（提取現金）」。

陳女士展示她的入數單，顯示她在一個月內多次轉賬。（楊凱力攝）

於是，陳女士將銀碼一直加上去，為參與活動及賺取回佣，她由最初轉賬的5000元，去到一日入10萬也試過，在一個月內先後轉了25萬元。不過，當陳女士想提取現金時，網站的客戶服務員就諸多藉口，例如要求陳女士先繳交稅款，陳小姐最終要再轉賬8萬元。最後，交完稅一樣是提不了款，網站的客服要求陳女士交5萬元升級會員，才可提款，陳女士那刻就意識到自己上當受騙了。她最後選擇報警，正等待警方調查。

中石油：已就事件報警

比對陳女士提供的網站，與中國石油的官方網站並不一致。中石油回覆《香港01》，稱公司沒有該位員工，事主所指的「中國石油天然氣集團公司」也不是他們公司，已就事件報警。中石油指，近期已多次向警方報案，並於公司網頁及Facebook上澄清，請市民不要輕信任何WhatsApp、WeChat、Facebook等社交媒體的可疑信息。中石油指，公司對罪行零容忍，不排除會採取進一步必要法律行動。

中國石油香港今年1月出聲明，稱有不法分子冒用假們公司或職員，在小紅書、WhatsApp、WeChat等社交平台，發布虛假投資或營銷的消息，涉及虛假網站及應用程式，期間不法之徒或會附上假的員工證。中國石油提醒，他們只有一個官方網站。記者查詢後，中石油更新了聲明，將記者提供的網站放到聲明中，提醒市民。

防騙視伏器網站顥示，該電話號碼「高危有伏」。（網站截圖）

防騙視伏器：電話「高危有伏」

記者再在警方推出的防騙視伏器當中，搜尋陳女士所提供的網友的電話，網站顯示這個電話「高危有伏」，呼籲市民不要與對方進行交易，及不要提供任何個人資料等。

內地多省市發聲明 小心油卡詐騙

翻查資料，原來在內地以「低價」或「折扣價」，聲稱是銷售油卡再詐騙的方式並不罕見。多個內地的官方網頁，包括浙江檢察網、武義縣人民政府、湖北省公安廳、無錫網上公安網站、淮安市公安局等，都曾經提醒民眾，要小心油卡詐騙。

學者：騙案手法於內地出現十幾年

加州大學聖地牙哥分校社會學博士生肖景嘉分析，事主遇到油卡騙案是典型的騙案變體，融合了不同的騙案手法。首先，兌換油卡十幾年前起在內地興起，騙徒會透過網上不同的充值卡，如京東、油卡充值等，去吸引民眾購買，共同的特色是聲稱可套現。此外，是次的騙案是虛假地設置一個網站，營造出正式的印象，引人信服。加上，騙徒建立伴侶關係，先建立信任，再讓事主感到有利可圖，種種加起來才讓人受騙。

肖景嘉說，內地有句話叫做「半懂不懂最好吃」，稱較易受騙的人對於某些東西有認知，但是認知不全面。香港中文大學社會學系副教授鍾華表示，騙徒是一個有組織犯罪的集團，普通人不知道他們專業的套路，「我們都是一個個體，在他們面前 我們都是脆弱的」，她相信，需做更多宣傳及教育。

內地中石油「油卡騙案」殺到香港 苦主被騙情騙財失33萬元。（香港01製圖）

【騙案報道專頁】