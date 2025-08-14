內地學校稱元朗信義中學助JUPAS優先取錄　深圳學生可獲香港資源

香港中學與內地學校或中介涉嫌「借殼」、「假學籍」等問題愈揭愈多。《香港01》發現，有深圳學校開設DSE課程，稱姊妹校基督教香港信義會元朗信義中學將派出團隊「聯合教研」、分享大學聯招辦法 (JUPAS)下的校長推薦計劃，協助深圳學校「搭建JUPAS優先推薦取錄通道」等，又宣傳「深圳學生足不出校，就可獲香港優質教育資源」。

記者以家長身份查詢，相關DSE課程因「課程調整」取消。元朗信義中學發聲明指，姊妹學校交流不涉及招生或利益輸送，兩校無合辦課程。教育局指十分關注事件，知悉事件後已即時聯絡有關學校了解，並要求學校交報告。



「曼徹斯通城堡學校」發文，引述元朗信義中學校長尹浩然，稱「幫助曼校搭建香港JUPAS快捷優先推薦取錄」。（曼徹斯通城堡學校微信）

稱元朗信義派出專業團隊 「分享」JUPAS校長推薦

一家名為「曼徹斯通城堡學校」7月4日發表文章指，於深圳開辦「MIS紫荊書院DSE課程」，獲姊妹校「香港Band1A」的基督教香港信義會元朗信義中學支援。

「深圳曼徹斯通城堡學校」是一所寄宿制的國際學校，據其官網介紹，為蘇格蘭Merchiston Castle School的首家海外分校，提供英式教育，設IGCSE、A-Level等課程。

文章引述元朗信義中學校長尹浩然，聲稱合作將輸出元朗信義中學13年教授DSE課程的經驗，將派出專業團隊聯合教研、分享校長推薦計劃，「幫助曼校搭建香（港）JUPAS快捷優先推薦取錄」。

「校長推薦計劃」（SPN）屬大學聯招辦法 (JUPAS)的一部份，學校校長可以經JUPAS推薦於社會服務上的貢獻，或於非學術範疇上有卓越表現的學生。院校可以在DSE放榜前，給予受薦人有條件取錄，或在評核時加分，增加其受薦學生的入學機會。

曼校紫荊書院院長郭啟興（左一）、元朗信義中學校長尹浩然（左五）有出席課程發布會。（曼徹斯通城堡學校微信截圖）

內文提及，曼校紫荊書院院長郭啟興有出席課程發布會，DSE課程亦名為紫荊書院。不過，涉事DSE課程名稱中的「紫荊書院」的英文名為「Bauhina College」，與香港紫荊書院（Hong Kong Bluebell College）不同。

「曼徹斯通城堡學校」與元朗信義中學簽訂協議，締結成為姊妹校。（曼徹斯通城堡學校微信截圖）

「深圳學生足不出校享受香港優質教育資源」

翻查「曼徹斯通城堡學校」各社交平台的發文，元朗信義中學於2024年12月與該深圳機構簽訂協議，締結為姊妹學校，稱會在師資團隊培養、課程融合、文化交流等多個領域，展開「資源並享與深度合作」，深圳校的學生足不出校便可享受香港的優質教育。

元朗信義中學校長尹浩然當日有出席簽約，當日宣傳片提及，可以讓深圳學生足不出校便享受到香港地區優質教育資源。

元朗信義中學校長尹浩然。（曼徹斯通城堡學校微信影片）

深圳學校：課程調整已經取消

記者周三（8月13日）以家長身份，透過微信向「曼徹斯通城堡學校」查詢DSE課程，職員稱有關課程已經取消，現時只提供A-Level課程。

學校的中學招生部透過電話回覆，指因「課程有調整」而取消了DSE課程，「（想去香港讀書）你只能找香港的學校去讀，例如是我們元朗信義中學姊妹學校，在我們這邊只能讀A-level。」被問到能否協助報讀元朗信義中學，職員則說不知道。

記者其後表明身份，問DSE課程何時取消、是否涉違規等，職員稱不能回應，僅着記者找學校管理層。記者查詢後，該校將微信公眾號關於開設DSE課程的文章刪除。

「曼徹斯通城堡學校」公布開辦DSE課程的文章。（曼徹斯通城堡學校微信）

元朗信義中學：姊妹學校交流不涉及招生或利益輸送

元朗信義中學發聲明回應《香港01》查詢，指與深圳曼徹斯通城堡學校為姊妹學校，兩校開展學術專業交流及教研活動，且相關交流不涉及任何招⽣及收⽣協議或利益輸送，兩校亦沒有合辦任何課程。

聲明指，信義中學⼀直依循教育局《教育條例》及相關法例，純粹與內地學校及姊妹學校進⾏教與學交流和分享。

香港紫荊書院亦發聲明指，學校與「MIS紫荊書院DSE課程」及涉事的內地學校無關。

元朗信義中學回應指，姊妹學校交流不涉及招生或利益輸送。

教育局要求學校交報告

教育局回覆指，十分關注事件，知悉事件後已即時聯絡有關學校了解，並要求學校提交詳細報告。如發現有任何違規情況，教育局定必嚴肅跟進。

教育局表示，香港的公營學校必須嚴格遵照《教育條例》、《教育規例》、香港相關法例及教育局不時發出的指示辦學。