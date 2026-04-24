哪吒汽車破產︱科學園等業主入稟追欠租　引進辦：無批任何資助

新興電動車企業「哪吒汽車」母公司合眾新能源，在2025年6月破產重整。《香港01》更發現香港科技園在2025年7月入稟，追討「哪吒汽車」約89萬元租金。

香港科學園及「哪吒汽車」在2023年8月簽署合作備忘錄，進駐香港科學園，並尋求兩億美元的股權投資，科學園當時稱會提供全方位支援及配套，惟企業不足兩年便破產重整。

引進辦稱，哪吒汽車沒有獲取政府和科技園區的資助。香港科技園稱，哪吒汽車已於去年離開科學園，並有既定程機制，適時審視其研發項目及營運狀況。



哪吒汽車在2023年進駐香港科學園及成立國際總部。（香港科技園網頁）

進駐科學園不足兩年便破產

新興電動車企業「哪吒汽車」母公司合眾新能源，在2025年6月破產重整。香港科學園及「哪吒汽車」在2023年8月簽署合作備忘錄，進駐香港科學園，成為特區政府引進重點企業。

「哪吒汽車」創辦人方運舟當時接受媒體訪問，稱會在港建立佔地4萬平方呎的智能研發中心和大數據中心，計劃未來五年在港投資32億元人民幣，並在香港尋求兩億美元的股權投資，科學園當時在新聞稿稱，會提供全方位支援及配套，惟不足兩年便破產重整。

科技園入稟追租89萬元

《香港01》更發現香港科技園在2025年7月入稟，追討「哪吒汽車」同年1至7月的租金及服務費等費用，每月租金為53,245元，連利息合共追討約89萬元租金。此外, 「哪吒汽車」亦曾租用北角電氣道183號辦公室, 2025年因欠租約33萬元而被入稟追租。

特區政府引進重點企業辦公室稱，「哪吒汽車」自2023年在港設立據點以來，並沒有獲取政府和科技園區的資助。引進辦續表示，全球科技及創新行業的市場環境變化迅速，企業在不同發展階段出現擴張、調整甚至退出市場的情況並不罕見。引進辦持續跟進重點落戶企業在港的發展情況，並提供合適的支援。

科技園：已於去年離開科學園

香港科技園公司稱，「哪吒汽車」已於去年離開科學園，香港科技園公司對進駐企業設有既定程序及機制，亦會適時審視其研發項目及營運狀況。

香港科技園公司行政總裁黃克強（左四）和哪吒汽車首席投資官程曦（右四），在2023年簽署合作備忘錄。（香港科技園網頁）

中國多地曾出資補助

翻查資料，「哪吒汽車」母公司合眾新能源，2021至2023年累虧達183億元人民幣（折合約210億港幣）。2024年起，宜春、南寧、桐鄉三地的「哪吒汽車」生產線相繼停產，廠房荒廢、生產線積滿灰塵。2025年6月，合眾新能源被債權人申請破產重整。位於上海的「哪吒汽車」總部辦公室在2025年9月頻遭員工圍堵討薪。

此外，央視《焦點訪談》節目報道，「哪吒汽車」曾是新勢力車企代表，2021年江西宜春智能工廠投產，被視為當地招商引資重點成果。為引進這家車企，宜春開發區可謂傾力支持，項目總投資50億元（人民幣，下同）絕大部分由當地承擔。宜春國資平台斥資近20億元收購合眾股權，國企代建廠房花費約3億元，另提供長達10年租金減免，每輛在當地銷售車輛還獎勵2萬元。

廣西南寧同樣重金押注「哪吒汽車」，當地國資平台以基金形式投入約24億元，其中南寧產投集團出資16億元，當局還曾給予5.5億元專項補助。合眾新能源還在浙江桐鄉布局基地。多地國資總投入超80億元，最終淪為「輸血式」扶持。