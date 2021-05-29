竹篙灣隔離營有檢疫人士逃走　保安人手一度僅餘1/4　衞生署警告

撰文： 李穎霖 最後更新日期： 2021-05-29 08:00

竹篙灣檢疫中心本月23日發生檢疫人士逃走事件，爆出保安漏洞。《香港01》綜合多個消息來源，發現在事件發生前，負責檢疫中心第三期保安工作的其中一間公司，5月中一度無法提供足夠人手，其中一日早更只能提供衞生署要求的四分一人手當值，管理出現混亂。 衞生署回覆時確認，保安公司當日提供的當值人數未達合約要求，已向涉事保安公司發出書面警告。署方又指，曾於大量檢疫人士入住時，要求保安公司緊急額外增加人手，惟公司未能及時配合。

聯邦保安現時負責竹篙灣檢疫中心第3A期的保安工作。《香港01》取得衞生署為第三期保安工作招標的文件，署方招標時要求3A的兩個區域，各要有35名恆常工作的保安員，以及分別18及17名後備保安員，兩個區域日間合共需40名保安員當值。

5月中一度只有合約規定四分一人手當值

有消息稱，聯邦保安5月11日突然下調保安員人工，引起不滿安排，保安員繼而發起工業行動。據了解，當日檢疫中心第3A期早更，合共只有11名保安上班，人手只有合約訂明的四分之一，保安公司需臨時抽調其他區域的保安員填補空缺。

《香港01》取得衞生署為第三期保安工作招標的文件，要求該處的3A的兩個區域，日間分別需20名保安員，即合共40人當值。（受訪者提供）

不過，一名聯邦保安的前線員工透露，公司確有減薪，但缺人手的原因非減薪引致的工業行動，而是當日新到任的早更主管遲到，本應上班的員工疑因天氣太熱「甩底」，以致早更沒有人上班。該職員指，是「第一次見到如此缺人」，當日有10名夜更保安留守至公司調派人手接更，涉事的早更主管後來亦被解僱。

《香港01》綜合多個消息來源，發現負責竹篙灣檢疫中心第3A期保安工作的聯邦保安，5月11日曾無法提供足夠人手，當日早更只能提供衞生署要求的四分一人手當值。（資料圖片／廖匯雄攝）

衞生署：已發出書面警告

衞生署回覆《香港01》指，保安公司於5月11日早更，提供的當值人數未達到合約要求，檢疫中心指揮站隨即向該公司負責人查證，保安公司及後補回所欠人力。署方指收到民安隊報告後，已向涉事保安公司發出書面警告。

衞生署亦指，檢疫中心曾經在大量檢疫人士入住時，要求保安公司緊急額外增加人手，以協助運送由住客家人送入的物資，惟保安公司未能及時作出相應人手調配。

據了解，現時檢疫中心每份保安合約為期33天，即衞生署每個月都需為下一份合約，邀請保安公司投標。衞生署指，遴選保安服務合約承辦商時會進行資格審查，包括考慮承辦商過往履行政府合約時，有否缺失紀錄。署方表示，因應竹篙灣檢疫中心全面落成，已就相關保安合約進行公開招標工作，在招標結果公布前，會就合約作出彈性安排以切合檢疫中心日常運營需求。

大規模欠缺人手事件發生後，聯邦保安5月12日於Facebook專頁發文，以日薪650元招聘竹篙灣檢疫中心保安員。（聯邦保安Facebook圖片）

事後發文招聘 職員：現時空缺不多

涉事的聯邦保安同時負責鯉魚門檢疫中心的保安工作，大規模欠缺人手事件發生後，該公司5月12日於Facebook專頁發文，以日薪650元招聘竹篙灣檢疫中心保安員，標明「天天出糧」。

記者曾佯裝應徵，向聯邦保安查詢，職員指「現在沒有很多空缺，之前可能會多一些」，又承認早前一度以1,000元招聘保安，但表示當時希望聘請退休公務員、紀律部隊，才出如此高價。

職員表示，以日薪聘請的不是長工，而是替工，保安人工高低，亦視乎有關人士的年資、有否在檢疫中心工作的經驗：「有生手和熟手，用700元請的話，當然是請熟手技工。」他又指，公司有為竹篙灣檢疫中心第一、三、四期提供保安工作，獲聘人士會被安排到哪個崗位工作「要見咗先知」。

《香港01》正就事件向聯邦保安查詢，暫未收到回覆。

▼竹篙灣檢疫中心早前爆發食物中毒風波▼

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曾有檢疫人士逃離 衞生署：與人手無直接關係

聯邦負責的保安工作的竹篙灣檢疫中心第三期，本月23日晚曾有一名34歲的檢疫人士突破保安防線，逃出檢疫中心並登上私家車離去，至翌日下午才被警方於將軍澳尋回。衞生署回覆指，事發當晚有足夠保安當值，事後檢疫中心管理人員隨即進行調查，認為事件與檢疫中心人手並無直接關係。

聯邦保安於2016年成立，過往曾投得多份政府部門的保安合約。根據該公司的網頁，公司董事及管理層都是資深及從事保安專業人員，大部份管理階層更曾為紀律部隊。該公司唯一董事馮光漢擁有15間公司，當中不少涉的士及地產業務。