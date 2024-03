女童軍總監換屆選舉　被篩走候選人開腔　要求澄清涉違會章程序

香港女童軍總會將於周六(9日)舉行香港總監換屆選舉,但遭揭提名委員會疑違反會章,先行投票「篩走」參選人、中大校友會評議會副主席張福英。她於7日(周四)向總會發出的信件,信中質疑提名委員會篩選候選人的行為已超出會章賦予的權限,要求總會解釋決策過程。

張福英接受《香港01》電話訪問指,在選舉前約十日才收到通知指其參選申請失敗,有投票權的人都未必知道她有參選,亦不知候選人二變一。她認為這個「甄選程序」不應該出現,現況不公平、公開,「唔跟會章仲講咩公平」。

女童軍總會回覆稱,新任總監的選舉完全符合會章及程序,又稱提名委員會是根據會章規定的程序成立,而蘇麗珍是委員會投票選出的唯一候選人。



被篩走的香港總監參選人、中大校友會評議會副主席張福英指,會章無列出提名委員會可「甄選參選人」。(香港中文大學校友會聯會教育基金會網頁圖片)

篩選後剩一位候選人 明日選舉

《香港01》周五(8日)獨家報道,女童軍總會香港總監換屆選舉中,職權本應只有確認參選人提名及參選資格的提名委員會,於1月底與兩位參選人進行面試後,先行投票選出選委、女童軍觀塘分會執委蘇麗珍,並向執行委員會引薦,交付至明天的會務委員會特別大會進行「一人選舉」,做法疑違會章。

被「篩走」的參選人,中大校友會評議會副主席、女童軍總會前國際事務總監張福英,向女童軍總會發信,要求總會澄清為何提名委員會有權篩選提名人及裁定提名不成功。

張福英發信質疑提名委員會行動超出會章賦予權力

記者獲得一封3月7日由被「篩走」的參選人,中大校友會評議會副主席、女童軍總會前國際事務總監張福英,向女童軍總會發出的信件。

張福英在信中要求總會澄清,為何提名委員會有權篩選提名人及裁定提名不成功(request clarification on the authority granted to the Nomination Committee to screen out nominees and deem nominations unsuccessful),並質疑委員會作出的行動已超出會章賦予的權力。

張福英在信中引述女童軍會章第15條,指出香港總監參選人應獲兩名有投票權的會務委員會成員提名,並經會務委員會投票選出,當中並無賦權提名委員會篩選參選人,或無正當理由下否決提名。她又引述《香港女童軍總會條例》,指一切內部管理事宜,均須按照會章的規定解決和執行,而會章訂明任何修改都需在會務委員特別大會中通過,執行委員會無權自行修改。

▼1月及2月 會議及信件紀錄▼



張福英在信中表示,相信自己符合所有會章列出的參選資格,又認為所有獲提名人在獲得候選資格的過程都應受公平、公開對待,要求總會就事件作出解釋。她指出會員的信任及信心相當重要,要求總會跟遁會章及《香港女童軍總會條例》採取透明行動。

提名委員會的12名成員於1月31日與兩名參選人進行面試,並於同日開會討論及投票表決,以10比1的票數從兩名參選人中選出蘇麗珍,並向執委會引薦。

獲提名委員會先行選出的選委、女童軍觀塘分會執委蘇麗珍,曾出任觀塘區議員。(香港校董學會有限公司Facebook專頁)

「唔跟會章仲講咩公平」

張福英接受《香港01》電話訪問,指於2月28日,即委員會作出決定後約一個月、選舉前約十日,才收到總會的信件通知指其參選申請不成功,對遲收到通知感奇怪,又指有投票權的會員亦很遲才收到獲提名人資料,但簡介只有蘇麗珍一人:「提名我的人會知(有參選),沒有參與提名的人未必知參選人由兩人變成一人。」

張福英收到的通知信只表示,她提出成為香港總監候選人的申請不成功(your application for the post of Chief Commissioner candidate is not successful),當中並無指出她獲得的提名無效,或不符參選資格。

張福英指會章無列出提名委員會可「甄選參選人」,亦「估唔到」有此情況:「我不理解為何會有甄選過程,亦不應該有這個過程。」

張福英指自己加入女童軍30多年,亦出任過國際總監一職,熟識會章,認為機構應依遁會章做事,批評現況不公平、公開:「現在已不是說公不公平,是要依會章。如不跟遁會章,還談何公平?」她又指「希望大家都跟會章做事」。

香港女童軍總會會章列明,香港總監參選人應由兩名會務委員會有投票權的人員及有投票權的委員提名,並經會務委員會選出。(香港女童軍總會網站)

《香港01》2月8日向女童軍總會查詢選舉疑違會章事宜,2月27日總會只表示「本會將按照會務程序進行」。

《香港01》3月8日早上獨家報道刊出後,該會同日下午再回覆稱「我們已經在兩星期前回覆新任總監的選舉完全符合會章及程序。就貴報與事實不符的報道,本會保留法律追究的權利。」

▼2020年12月 提名委員會會議紀錄講述職能▼



女童軍總會續指,蘇麗珍是根據會章規定的程序成立的提名委員會投票選出的唯一候選人;會務委員會會員有權行駛投票權利,包括贊成,反對或棄權。

該會表示,會章並沒有規定什麼時間或者有什麼時限通知落選的候選人,亦沒有規定要向會員尚有何人參選。至於3月9日的會務委員特別大會會否如期舉行, 該會指「詳細會務內容恕不作答」。

圖為女童軍會香港總監李細燕(左)、會長梁唐青儀(中)及副會長陳曦齡。(資料圖片/廖雁雄攝)

女童軍總會現任會長為梁唐青儀,副會長之一、提名委員會主席是兒科醫生陳曦齡。今年1月,女童軍總會共收到蘇麗珍及張福英參選香港總監的申請。據內部電郵紀錄,總會1月18日已確定二人分別都提交了兩份已簽名的提名表格,年齡亦未滿65歲。