林正財「正」論｜從家庭起動：與子女一起達成MVPA60

在當今快節奏的都市生活中，運動常常被忽視，尤其是對於5至17歲的兒童和青少年。根據世界衛生組織的建議，這個年齡段的孩子每周應平均每天累積至少60分鐘的中等至劇烈強度體能活動（MVPA60）。然而，香港的實際情況顯示，只有8%的學童能達到這一標準，意味著一班25個學生中僅有2人達標。這不僅影響他們的身體健康，也對心理和精神健康造成潛在影響。

為了改變現狀，凝動香港體育基金發起了MVPA60HK倡議，旨在通過家庭、學校和社區的共同努力，建立健康的運動文化。該倡議設定了2030年將學童體育活動量的達標率由目前的8%提高至16%的目標。為實現此目標，MVPA60HK招募了多位「家長大使」，製作《家庭「一」起動》系列短片，透過真實故事展示家長如何在日常生活中推動子女運動，凸顯父母在鼓勵年輕人運動方面的重要作用。

不同的短片不約而同地顯示，家長的態度和參與遠比空間或資源更具影響力。即使生活環境有限，只要家長願意投入，透過堅持與陪伴來培養孩子的運動興趣，孩子便能逐漸建立持久的運動習慣。這些故事提醒我們，父母的積極參與和鼓勵能在孩子的運動旅程中發揮關鍵作用。當孩子看到父母的努力和熱情，他們自然會受到激勵，主動參與運動。

運動還可以加強家庭成員之間的互動。有些家庭選擇一起參加社區的步行活動或週末的公園遊戲，這種共同參與的過程不僅能提高孩子的運動量，還能增強家庭的凝聚力。這些活動讓親子之間的關係更加緊密，形成良好的家庭氛圍。

MVPA60HK倡議鼓勵將運動融入日常生活。例如，父母可以帶著孩子一起行山或步行探索城市，讓運動成為家庭的自然活動，而非額外的負擔。透過這些日常的運動，孩子能在輕鬆愉快的環境中培養運動習慣，並學會享受運動的樂趣。

除了促進身體健康，運動對心理健康也有顯著的正面影響。研究表明，定期參加體育活動可以減少焦慮和抑鬱症狀，提升整體心理福祉。對於青少年來說，運動能幫助他們更好地應對學業壓力，提升專注力和學習效率。

父母的參與不僅能促進孩子的身體活動，還能幫助他們培養健康的心理素質。在一起運動的過程中，父母可以教導孩子如何應對挑戰和克服困難，這些都是心理韌性的重要組成部分。

MVPA60HK倡議的核心在於透過家庭的力量推動運動文化。父母在鼓勵年輕人運動方面的作用不可小覷，透過共同參與和支持，他們能為孩子的健康成長打下堅實的基礎。運動不僅能提高身體健康，更是維持心理健康的重要因素。讓我們攜手努力，讓健康的生活方式滲透到每一個家庭，為下一代創造一個更健康、更有活力的未來。

作者林正財醫生是行政會議非官守議員、基督教靈實協會行政總裁、碳中和及可持續發展委員會主席、精神健康諮詢委員會主席。



