陳智思｜為我們日曆添加文化的情懷

打開手機日曆，每一段時間都被工作劃分得密不透風：早餐會議、見業務夥伴、工作午餐、線上會議、晚飯見客戶。日曆變成了工作管理工具。 還幸我枱面的日曆兼備西曆和農曆，農曆躲在每日一格的左下角，含蓄委婉，她悄悄提醒我：今天「宜會友，宜理髮」。

我其實較小留意農曆的各項「宜忌」。但今天看見這句「宜會友、宜理髮」，我內心感到一絲莫名的觸動。真是很久沒有和中學時期的好朋友聯絡了，而且近排忙得連「飛髮」的時間也沒有。於是把心一橫，將工作會議改期，先去理髮，然後打電話給兒時相識的朋友，居然可以一起喝下午茶。

這次理髮格外稱心，連朋友見到也誇我精神爽利。我突然明白，順從農曆的「宜理髮」不是迷信，而是讓生活多了一份文化的情趣。這份順從「宜忌」的儀式感，讓枯燥的理髮多了一份喜悅。而這次「宜會友」，更是賞心樂事，沒有議程，沒有業務上的考量，是純粹的會友喜悅。

這讓我有了一份新的醒覺：西曆是不斷敦促我們努力工作，農曆是不斷提醒我們去品味生活；西曆教我效率，農曆贈我情懷，牽繫着我與自然、與傳統、與人文的聯繫。

香港要推動怎樣的文化互融

這亦讓我記起年前參加一家外資企業舉辦的「元宵燈會」活動。這間外資企業很着重「跨文化能力」。雖然是外資，但居然正式舉辦大型活動來慶祝中國傳統的元宵佳節，而且還設有「元宵燈謎遊戲」。我還記得其中一個燈謎是：「船上坐滿乘客，but there isn't a single person on board. How is that possible?」。謎底是：因為所有乘客都是已婚人士，故此沒有 「single person」在船上。

當時我只是覺得很幽默，但今天回想，才令我拍腿稱讚：這正是西式幽默和中國文化的融合！香港作為中外文化交流中心，就是要推動這樣的文化互融。

西方企業家來香港，懂得利用中國傳統節日，把西方文化和中國文化融合起來，豐富了元宵佳節的內容，把元宵燈謎提升到新的境界，讓西方參與者了解這個「中國情人節」的多姿多彩，亦讓本地參與者領略西方文化如何能夠為中國傳統節日增值，以吸引更多外國朋友。我們不禁要問：還有多少中國傳統節日沒有好好地慶祝推廣，以吸引更多海外朋友？這關乎的不單是吸引海外遊客，而且亦是推動中外文化互融互鑒的有效方法。

其實這一方面的工作，香港一直在做。我們與國際接軌，擁抱西曆、着重效率；另一方面，我們又保存著過年貼揮春、端午包粽子、中秋賞月的傳統情懷，這正是中外文化融合的優勢。

旅遊業轉向深度文化體驗型

隨着全球旅遊業逐漸從「觀光型」轉向深度文化體驗型，西方遊客對中國文化的興趣日益增長，農曆作為中國傳統文化的重要載體，包含二十四節氣、傳統節日、及相關習俗，具有極高的文化旅遊價值。香港若能有系統地推廣農曆文化，不僅能豐富旅遊產品，還能強化我們作為「中外文化交流中心」的定位。

我們可以進一步推廣「農曆生活」，讓節氣文化、日常宜忌、傳統節日成為城市軟實力的一部分。日本能把一年的「四季」變成觀光品牌，我們為什麼不能把「二十四節氣」變成生活美學，讓來港的外國朋友知道，這不只是中國傳統，而是一種富有詩意與節奏感的生活方式：春分宜種植、立夏宜養心、秋分宜靜思，這些不只是日曆上的詞句，而是生活的品味藝術。

除了元宵佳節蘊藏着豐厚的文化推廣潛力值得宣揚之外，中國還有許多傳統節日同樣值得我們深入挖掘與重新詮釋。以西方萬聖節為例，它早已成為時下青少年熱衷參與的流行節慶，人氣鼎盛；然而，中國傳統的盂蘭節，其實承載著相近的文化內核，都是對先人的追思與敬仰。每年萬聖節，成千上萬的年輕人湧入蘭桂坊，扮成吸血鬼、喪屍等角色，在「驚悚與歡笑」交織的氛圍中狂歡。反觀盂蘭節，雖具有深厚的民俗基礎，如神功戲、燒衣祭祀等極具儀式感與視覺表現力的傳統活動，卻尚未獲得相應的文化關注與當代轉譯。

事實上，全球各地慶祝萬聖節的方式逐漸趨向「同質化」，鬼怪裝扮幾乎成為統一模板。而盂蘭節，正可憑藉其獨特的文化符號與精神內涵，發展出既保持傳統莊嚴，又融入現代創意體驗的節慶形態。它不僅可打造成具中國特色的「靈異文化」載體，更可透過結合戲劇、科技藝術和主題旅遊，吸引更多本地市民乃至國際旅客參與，例如透過盂蘭主題的沉浸式劇場、城市夜間導覽等，讓這個節日既保留慎終追遠的本意，也能躍升為具備文化深度與市場吸引力的「驚慄體驗經濟」新品牌，讓盂蘭節突破傳統框架，成為一個跨越世代與國界的文化體驗。

又例如「植樹節」。世界不少地區都設有植樹節。但中國植樹造林的歷史，可追溯至三千年前。此外，全國人大於1981年正式通過決議，要求凡條件許可下，年滿11歲的公民，除了老弱病殘者，每人每年義務植樹三至五棵。據統計，至1982年開展全民義務植樹以來，全國累計植樹數以百億棵。美國太空總署的衛星圖片發現：中國綠化率的增幅，高踞全球首位。其原因之一就是中國在植樹造林數下的苦工。香港作為國際化都市，可結合環保、教育與文化旅遊，將植樹節打造成兼具生態意義與公眾參與度的特色節日，包括在市區推廣「天台綠化」、「垂直花園」等城市植樹形式，以及認識香港常見樹木、香港珍貴古樹等相關活動。

中國特色的節日還有很多，不能盡錄，例如另一個中國情人節「七夕節」、亦即慶祝牛郎織女的節日、還有9月30日烈士紀念日、10月17的國家扶貧日，11月25日的國際素食日等。它們不但可拓展成為香港文化旅遊特色，更能為香港人每日的行事曆上，添加文化的情懷和喜悅。

