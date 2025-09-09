奇妙的揭發者｜飄不起的熱氣球：從中環到西九，透視香港管治失調

仲夏之夜，香港中環海濱，原應載着遊客騰空而起的熱氣球，尷尬地癱軟在地。這場被媒體戲稱為「熱氣球災難」的事件，表面是一場主辦單位低估香港繁複規條的鬧劇，深層卻是香港管治失調的微型寓言。主辦者或許未曾料想，一個熱氣球的升起，竟需跨越民航處、食環署、機電工程署等重重關卡，最終成為「不可能的任務」。更值得玩味的是，此項目竟然並非文化事務相關部門審批，負責「盛事」的官員完全不用問責，也不用向公眾解釋。這種職能錯置、問責不清、官員可以話事但不用負責的模式，恰似香港文化政策的一面鏡子，映照出體制內部的邏輯紊亂。



胡恩威專欄｜奇妙的揭發者

熱氣球事件雖小，卻刺中了香港管治的痛處：部門之間權責不清，問責機制形同虛設，形成一種「鬼腳式」管治模式——任何事情都難以追蹤到真正的問責部門，而負責單位總能將責任推諉他處。這種現象在「中環熱氣球」項目上，表現得更為深刻和昂貴。

西九文化區——這個原本被寄予厚望的文化願景，如今卻成為香港文藝界的財政黑洞。其赤字以億計，而本地藝術家的撥款卻年年遞減，形成一種弔詭的對比：文化資源不斷投入，本土藝術創作卻未獲相應支持。這種矛盾揭示了香港文化發展的根本性問題——我們不是在發展「香港的文化」，而是在建造「位於香港的文化設施」。M+博物館的建設與營運模式恰恰證明了這一點：其策展方向與內容選擇與香港藝術脈絡缺乏深度對話，更多是追求一種表面國際化，實則是將西方藝術敘事移植至香港場域。

從功能性角度審視，M+的建築構造與內容規劃缺乏真正吸引力與國際影響力。香港投入巨資，結果卻是補貼非本地藝術，與培育本土文化創造力的初衷背道而馳。立法會當初批出216億元公帑，原計劃建設一定數量的場館，包括一個可容納萬人的演藝廳及以文創為本的會展空間，現實卻嚴重「貨不對辦」。如今西九文化區每年還需政府補貼7億元，由一群被質疑缺乏文化藝術經營管理經驗的策略團隊運營，這種安排合理性何在？立法會又如何能夠接受這種明顯的價值錯配？

西九文化區的管理問題同樣令人憂慮。其組織架構比政府康文署更為臃腫，部門之間缺乏有效協調；內部竟分設四五個部門，租務與節目管理分屬不同體系，缺乏統一領導與清晰權責。這種管理模式導致效率低下，決策過程複雜化和不專業，最終影響文化產出的質量與連貫性。

M+最近的展覽內容與質量缺乏吸引力，正反映出策展團隊缺乏經驗與深度。請來國際知名人士站台，並不能真正提升香港的文化國際地位——文化之都的聲譽需建立在原創內容與深度對話上，而非名人效應與表面風光。

西九文化區要撥亂反正，必須進行根本性變革。首先需要重新定義其定位：不應是又一個政府資助的康文署式文化機構，而應定位為企業化運營的文化單位，以收入創造為導向之一。萬人演藝廳和展覧空間若能有效營運，確實能夠創造可觀的文化產業價值。同時，西九應當發展成為文化基建項目而非地產項目，思考如何吸引投資，例如通過發展商興建住宅與文化設施結合的模式，實現文化與經濟效益的雙贏。

香港需要的是以香港文化本位為核心的文化國際化，而非以「西方」為核心的文化香港化。這意味着我們應當重視本土藝術家的專業培育，支持多元本地文化創作，讓香港真正成為東西方文化對話的橋樑，而非西方文化在東方的殖民地展示場。

當我們談論中環海濱那個未能升起的熱氣球時，我們實際上是在談論香港的文化願景與管治能力。西九文化區作為香港最大的文化項目，其成敗關乎香港能否真正成為國際文化大都會。現在需要的不是另一個表面光鮮的文化符號，而是一次深刻的文化反思與制度重構——只有這樣，香港的文化熱氣球才能真正升起，承載着這座城市的靈魂，翱翔於國際舞台。

作者胡恩威是全國港澳研究會會員，江蘇省政協委員，進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。

