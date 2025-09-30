揚言自得｜公務員表現孰優孰劣　政府仍是「盲」的

楊志剛專欄｜揚言自得

香港公務員的工作表現評核制度之下，99.85%的公務員獲「表現良好」或以上的評級，過去5年，平均每年有4名公務員（0.002%）被評核為「持續表現差劣」。如此「優劣分布」去區分17萬名公務員的工作表現，其解像度是零。說得直白一點：誰是優秀公務員？誰是差劣公務員？政府是「盲」的。



特首李家超於6月提出要研究設立「高級公務員責任制」，從無到有，用了僅僅92天，便落實「部門首長責任制」，並在《施政報告2025》公布執行細節。如此高效，值得點讚。但這是因為特首「親手抓」的結果。反觀特首在第一份《施政報告2022》便提出要「強化公務員賞罰機制」，並在其後三份《施政報告》都不斷提出，但由於他沒有親手抓，於是拖拖拉拉至今是零進展。為什麼說是「零進展」？因為公務員誰優誰劣都分不出，談什麼賞罰？香港官場難道樣樣都要特首親手抓才能成事？

政府效率全球第二

皆因香港地少人多

首先我們要破除迷信。公務員事務局局長引述香港在2025世界競爭力年報中的「政府效率」排名世界第二，以此印證公務員的高效。實情是：香港政府高效，是因為香港細，做起事來如臂使指。政府效率全球最高的十強，無一例外全是小地區，八個是只得數百萬人口的小地區，兩個是剛過一二千萬人的小地區。這正如港鐵公司洋洋得意認為自己是「全球極少數無需政府補貼」的鐵路公司。實情是香港細，人口密集，二百多公里的鐵路便服務七百多萬人。外地不少鐵路網絡地大人少，幾百公里的鐵路只服務十數萬人。應該說：以香港的人口分布和交通需求，任何地區的三流鐵路公司來港營運都會賺錢。

香港「政府效率」排名高的另一原因，是香港的制度優勢，包括簡單的稅制、簡單的各類監管制度和營商環境、「一國兩制」下的擇優而用，以及政府不斷拆牆鬆綁的努力。

香港人勤勞、有責任心、肯拼搏、靈活變通。這是香港所有私人機構、私營企業員工的特質，但不是香港公務員的特質。香港公務員薪高糧準，在「小做小錯、不做不錯、錯了無後果」文化的長年累月浸淫之下，大部分公務員是香港工作人口中的休閒一族。

我一位朋友在跨國機構工作。他們的年度工作表現評核採用十級制，表現最佳的頭10%員工屬第一級，表現次佳的10%屬第二級，表現最差的10%是第十級。每年包尾的10%員工自動離職，另謀高就。可以想像這所機構不斷出創新、出優秀，該機構表現最差的10%放在其他機構，隨時是傑出員工，但在此機構只因其他同事更傑出，故此被「叮走」，以換來每年10%的新血。

賞罰制度仍零進展

迫令退休不減反增

公務員體系需要穩定，不可能採用如此高烈度的評核。但穩定並不等同對優劣的盲目。例如：要求逾17萬公務員中最差劣的5%不獲加薪或凍結每年自動增薪點，然後把節省所得的錢，分配給最優秀的5%公務員作為額外獎勵。這要求合情合理吧？5%就是8,500名公務員。更極端的寬容：只要求最差劣的1%不獲增薪點可以吧？這便是每年1,700名公務員。而現實數字是，過去5年，平均每年只有13名公務員不獲增薪點。

特首早於2022年的第一份《施政報告》便提出要強化公務員賞罰制度。當年他說：「如有表現欠佳的人員經督導和輔助後仍沒有改善，應及時終止聘用。」第二份《施政報告》說：「今年 （2023年）9 月實施着令表現持續欠佳公務員退休的簡化機制。」第三分《施政報告》說：「制度建設上，過去兩年的工作包括......簡化着令表現持續欠佳公務員退休的機制。」但結果如何？

公務員事務局的最新數字：去年共25名公務員被革職或迫令退休，是逾17萬名公務員的0.015%。前年是51名，大前年是60名，再早一年是52名。這項數字不騙人，不誤導：公務員賞罰制度在4份《施政報告》之後是零進展。為何2023年已實施「表現持續欠佳公務員退休的簡化機制」，但迫令退休的人數不增反減？

答案很明顯。「迫令退休」制度確實是簡化了某些無關痛癢的程序，但分辨不出誰是「表現持續欠佳公務員」的評核制度，三年多卻絲毫不改。這是教科書式的「推一下，行一步」。公務員事務局長不知道有效的賞罰制，必須建基於高分辨力的評核制？

特首明顯已不耐煩

公務員局還要等半年

對於這項零進展，特首自然清楚，亦明顯不耐煩。在最新的《施政報告》，特首說：「公務員事務局『須』作出研究，建立更嚴謹的評核機制，更有效反映和區分人員的工作表現等級。」《施政報告》英文版本用字是：「 The Civil Service Bureau is tasked to......」。這裏重要的，除了特首說了什麼，還有他「如何說」。縱觀整份《施政報告》，以及以往的《施政報告》，特首作出數以百計的具體行動指示，用字遣詞一律是：教育局「將會」如何如何、文體旅局「會」如何如何等。用硬命令式的「須」和英文的刻意的用詞「tasked to」，特首單單留給了公務員事務局，只此一家。特首是公開讓公眾見到他的不耐煩。

公務員事務局長是官場精英，眉精眼企，當然心知肚明。六月特首繞過公務員事務局直接提出全新的「公務員責任制」時，局長竟公然宣稱「這並非新要求」。這次，特首說公務員事務局「須」建立更嚴謹的評核機制，局長馬上作出回應：「公務員事務局會展開相關工作，預期在2026年內推出具體措施。」

但還要等到明年？過去的拖拉不算，《施政報告》草擬過程中的溝通不算，《施政報告》公布到年底還有三個半月。全新的問責制從無到有只用了92天。評核制被公眾垢病已久，且《公務員事務規例》清楚規定，公務員必須在評核期內整體工作表現良好，包括品行、工作態度、和效率、才可獲增薪。《規例》亦清楚訂明：公務員表現欠佳時，可以暫停和延期發放增薪。這一切絕非「新要求」。公務員事務局以往亦多次表示需要改善。現在特首的不耐煩躍然紙上，但還要等到明年？局長口中「全球排名第二的政府效率」去了哪兒？

作者楊志剛是香港浸會大學前協理副校長、中文大學前專業應用教授。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。

