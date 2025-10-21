奇妙的揭發者｜立法會新要求：超越「簡單辯論」走向「深入研究」

胡恩威專欄｜奇妙的揭發者

香港立法機構需要一場靜默卻深刻的變革，從議論走向研究，從監督走向共建。



現屆立法會會期將於10月24日終止，同日新一屆立法會選舉提名期將會展開。社會對立法機構的期望早已超越了過往的議政模式，期盼其能成為推動社會進步的戰略性力量。實現這一轉型的關鍵，在於從單純的「辯論文化」過渡至深度政策研究，讓立法會真正成為配合特區政府施政的創新引擎。

行政立法關係新範式

行政與立法關係的最佳配合是相互進行深度分析研究而非簡單發表意見，即發言背後必須有數據、證據與分析作為支撐，否則議政只會流於空談，難以解決複雜的社會問題。

香港過往的立法模式顯然已難以滿足發展需求。過往以委員會為中心、側重辯論的運作方式，必須轉向更專業、更分工明確的研究型模式。反觀內地法治建設，尤其是在科技領域，已經形成了一套系統化的法律標準與國標。人工智能、低空經濟等新興產業都有相應的法規框架作為支撐。

這種前瞻性立法思維，正是香港所需要學習的。未來90位立法會議員應當有所專攻，部分負責長遠規劃，部分專注特定政策領域，與政府部門形成專業對口關係，使議會從「辯論場」轉型為「政策實驗室」。

研究型立法具迫切性

香港目前面臨的多重挑戰，無一不需要基於深度研究的立法應對。從新界北區發展，劏房問題、樹木管理、文創產業發展到電子政府轉型，現行法規大多停留於上世紀90年代的水平，嚴重滯後於社會發展需要。

以飲食業為例，現行條例仍以管制為主，而非通過立法促進產業發展。立法本應為產業創造更自由的發展空間，從而提升競爭力，然而香港太多法規仍停留在硬「管」而非「放」的層面。

電子政府轉型就是典型例子。從紙本政府過渡到電子政府涉及大量立法工作，至今卻仍未有一套清晰的時間表與藍圖。立法會在此過程中不應只是被動審批，而應主動研究最佳實踐，制訂推動轉型的法律框架。

同樣，在文創產業領域，香港缺乏類似內地的系統性法規框架。從圖書館、博物館到舞台安全，都需要一套完整的法規體系支持產業發展。

內地政策研究應借鑑

內地在法治建設上的務實態度值得香港借鑑。國家發展改革委的策略規劃功能，以及人民代表大會的立法工作，都展現出強烈的問題導向與研究支撐。

特首政策組的設立，目的正是「提升政府對長遠和策略性議題的研究和倡議能力」。該組織理論上不僅研究內地政策與國際形勢，還通過多種途徑評估民意，包括網上數據分析、民意調查、聚焦小組討論等。這種實證為本的政策研究模式，應當延伸至立法會。

國家「改革開放」40多年來的成就，與「決策民主化和科學化」的國策密切相關。中共十八大報告更提出要「發揮思想庫作用」，建設「中國特色新型智庫」。香港同樣需要將「建設香港特色新型智庫」列入「推進香港治理體系和治理能力現代化」的組成部分。

整個研究體系需重構

要實現研究型立法的轉型，香港需要在立法會內建立更強的政策研究框架。這不僅包括強化議員的研究能力，還應涉及整個立法體系的結構性調整。

「頂層設計」概念為此提供了方向。這意味着需要進行總體規劃，明確改革優先次序和重點任務，制訂體制改革藍圖，再由上而下落實至各個領域。第六屆特區政府應當「明確設定要優先處理的跨部門重點課題」，進行頂層設計。

立法會可考慮設立專門的政策研究部門，針對長遠議題進行前瞻性研究。這些研究應當「集中攻堅，盡量加快完成」，並可把複雜的大議題分拆為不同研究項目，各由一個跨專業的小型工作組進行。

同時，應當借鑒內地「內腦」與「外腦」相結合的決策思想庫體系。立法會作為「內腦」應主動界定研究議題，以解決問題為目標，提出具體可操作的解決方案；而大學研究中心和民間智庫則作為「外腦」提供支援。

立法現代化的具體議程

新一屆立法會面臨多項立法現代化任務，其中包括：

電子政府立法：建立數碼政府的法律框架，明確電子身份、數字簽名、數據共享與保護等標準，推動政府服務全面數字化。

文創產業法規：借鑒內地經驗，制訂涵蓋圖書館、博物館、舞台安全等領域的完整法規體系，為文創產業提供發展空間。

綠色治理法律：針對垃圾回收、樹木管理、環境保護等議題，制訂符合可持續發展原則的法律框架。環境保護署的抱負正是「為香港締造一個健康宜人的環境」，並「秉承可持續發展方針」管理廢物。

房屋法與採購法：通過立法解決劏房問題，規管房屋質量標準；同時制訂現代化的採購法規，防止類似「飲食水事件」再次發生。

在這些領域，立法不應僅是設定最低標準，而應着眼於創造有利於創新與競爭的環境。

培養政治人才新生態

研究型立法的轉型，也需要相應的政治人才培養體系。年輕一代的政策研究能力與政治素養，直接關係到未來立法工作的質量。

立法會應當成為培養政治人才的平台，通過深度研究與討論，示範什麼是高質量的政策分析。這不僅能提升市民對政策的理解與關心，也能為社會培養更多具有研究能力的政治人才。

香港的智庫生態需要進一步發展。目前「沒有充滿活力的智庫生態」，「養不起足夠而長期的有素質的研究人才」。大學的政策研究中心與民間智庫需要政府與社會的長期財政支持，才能持續進行政策研究。

立法會選舉的結束，正是立法工作新模式的開始。新一屆立法會面臨的挑戰不僅在於審議法案，更在於重塑立法文化——從被動監督轉向主動研究，從辯論走向建設。

通過建立強有力的政策研究框架，立法會將能更好地配合特區政府施政，為香港的法治建設與社會發展注入新動力。這種轉型不僅能提升立法質量，也能增強市民對立法機構的信心與認同。

唯有深耕於研究，立法才能根深葉茂；唯有立足於實證，決策才能行穩致遠。這應是新一屆立法會的核心精神，也是香港實現良政善治的必經之路。

作者胡恩威是全國港澳研究會會員，江蘇省政協委員，進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01專欄精選不同範疇專家，豐富公共輿論場域，鼓勵更多維度思考。