香籬春暖｜公營中醫　服務何價

幼時在中醫家庭長大，最深刻的記憶之一，是看着父親應診時的身影。那是上世紀80、90年代的香港，父親在社區一隅的診室裏，為鄰里街坊把脈問診，開方配藥。診金不高，有的病人甚至先欠着，待日後補上。我從未聽父親談論過「家庭醫生」或「基層醫療」這樣的專業術語，但當我後來在學習公共衞生理論時才驚覺，父親和他那一代中醫師，其實一直在履行着現代醫療系統中「基層醫療」（Primary Healthcare）的核心職能——走近社區、預防為先、負擔得起、文化融入。



只是，那時香港沒有給他們這樣的名稱，更沒有給予制度上的認可與支持。

時光轉到今日。香港首間由政府擁有的中醫醫院於12月11日即將投入服務，其資助服務收費在社會引發熱議。批評者指出，資助門診每次180元、分科門診250元，加上三天的中藥費（每日25元），一個療程下來，費用已高於十八區中醫診所暨教研中心的120元標準，甚至接近部分街坊私營中醫師的水平，而相比公立西醫門診的50元，更是貴得許多。乍看之下，這些數字似乎指向一個簡單的結論：公營中醫醫院定價過高。

然而，若我們從公共政策與公共醫療的整體視野重新審視這個問題，答案會截然不同。

「何價」背後的成本故事

首先，需要理解的是，不同層級的醫療設施，其運營成本結構差異巨大。十八區中醫診所暨教研中心主要提供基層門診服務，而中醫醫院作為香港首個集中式中醫專科及住院平台，其成本構成要複雜得多。

中醫醫院配置有內科、外科、婦科、兒科、骨傷科、針灸科六個分科門診，並設有25張日間住院病床、復康治療中心、中西醫協作診療設施、電腦掃描等現代診斷設備、中藥製劑室、科研實驗室等。這些硬件投資的維護折舊、專科中醫師與註冊中藥師的薪酬、護理與技術人員的配置、醫療品質監控、臨床試驗與教學實習的運作成本，遠超基層門診。更重要的是，醫院要按國際醫院標準（如JCI認證）進行持續監測與改進，這一切都納入每一次診療的成本計算中。

換言之，當患者在中醫醫院掛號時，他所支付的180元全科診金，實際上已包含了西醫診斷設備（如超聲波、電腦掃描）的成本分攤。據媒體報道，醫院的電腦掃描等特項西醫檢查收費介乎500至2,000元，相比私家醫院便宜近半，也較公立醫院低逾三成。這正反映了政府補貼的存在。簡言之，一個在中醫醫院接受全科診療加西醫檢查的患者，其實際成本遠高於表面的180元門診費。

單項成本 vs. 整體支出

這裏涉及公共管理中一個至關重要的理論命題：不應單獨審視某項公共服務的成本與收費，而要從整個醫療系統的總體支出與效益出發。

香港政府長期面臨的難題是，公立西醫門診與專科服務面臨巨大的病人流量與等候時間。以2019/20年度數據，本港醫療總開支中，私營住院服務佔36%，私營門診服務亦佔相當比例，這意味着大量市民寧願自費看私營西醫，也要避免漫長的公營醫療等候。若政府能透過適度資助的公營中醫服務，將部分適合中醫治療的患者分流出來，實際上可以減輕公營西醫的診療壓力，從整體系統支出來看，未必是增加成本，反而可能是更優化的資源配置。

這涉及《新公共服務理論》（New Public Service Theory）所強調的「共創價值」概念。公共管理不應是政府單向地向市民提供服務，而是透過適當的機制設計，讓不同的服務提供者（公營西醫、公營中醫、私營部門）協力運作，形成多層次的醫療生態。中醫醫院的資助服務，若能有效支持中西醫協作診療，讓某些慢性病、痛症、康復期患者得到更全面的照護，其帶來的社會效益與整體醫療支出的節省，是難以用單一門診費用來衡量的。

中西醫協作成效的新視角

這正是中醫醫院成立的核心價值所在。不同於傳統的純中醫門診，中醫醫院首度在香港公營系統內，將中西醫診療整合在同一平台。一個患者可以在同一醫院接受中醫診療、西醫檢查、中西醫協作的治療方案，而不需往返於不同機構。

從成本效益分析（Cost-Effectiveness Analysis, CEA）的角度，這種整合帶來多方面的優勢。以中風後遺症為例，研究已證實中醫針灸與推拿在促進神經恢復、縮短康復週期上具顯著效果。若患者能在中醫醫院的中西醫協作門診接受統一評估與治療計劃，既能降低重複檢查的費用，也能加速康復，減少長期住院或機構照護的需求。據此前研究推估，一次西醫專科診療的成本，足以支撐5至9位患者接受中醫針灸或處方中藥治療；中西醫協作的痛症或慢病管理，其總體醫療成本往往低於純西醫治療方案。

從公共價值治理（Public Value Governance, PVG）的視角，政府的責任不僅是控制個別服務項目的收費，更要透過合理的定價與補貼機制，引導整個醫療系統朝向更高效、更公平、更可持續的方向發展。中醫醫院180元的資助門診費，恰是這一戰略思考的體現。

可負擔與可持續的新平衡

當然，提高收費也面臨公平性的考量。但這裏的關鍵，是政府應進一步完善針對低收入戶、長者、貧困患者的補貼機制，而非簡單地要求醫院降低整體收費。根據公開資訊，中醫醫院已對部分長者和合資格人士提供免費或優惠服務，且首年推出7至9折的優惠。這些分層的補貼安排，正是在追求「可負擔」與「可持續」之間的平衡。

政府如果完全補貼所有患者，導致醫院長期虧損，最終將因財政壓力而無法維持或擴展服務。反之，若完全市場化定價，則會失去公共服務的屬性，難以惠及基層市民。在有限的公共資源下，採取合理定價加上梯度補貼的模式，既能確保弱勢群體的可及性，也能維持服務的專業質量與長期可持續性。這正是現代公共管理所倡導的「混合模式」（Mixed Model）。

更寬闊的視野還包括，中醫醫院的發展，應置於粵港澳大灣區一體化的背景下。內地公立中醫院系統已相當成熟，在學科建設、臨床研究、人才培養方面領先香港。若香港的公營中醫系統能透過適度的資助與投資，建立起與內地的協作平台，將有助於引進國際化的中醫臨床標準、科研資源與教育資源，進而提升整個系統的競爭力。這種長遠的制度建設與科研協作，是無法用單一的門診費用來衡量的。

「何價」到「何為」的新認識

批評中醫醫院收費過高的聲音，其實反映了一個更深層的思想慣性——將公營服務的成本單獨審視，而非從整體醫療系統與公共價值的角度綜合考量。這個思路在短期看似能降低某項服務的費用，但長期來看，卻可能削弱公共服務的質量與可持續性，最終傷害市民利益。

當我們問「公營中醫服務何價」時，真正要問的不只是金錢数字，而是：這項服務如何融入整體的公營醫療體系？如何透過中西醫協作，為患者提供更優質、更有效率的診療？如何確保基層市民與弱勢群體的可及性？如何在有限資源下實現長期可持續發展？

記得父親那一代的中醫師，在沒有政府支持、沒有公共認可的年代，仍然默默地在社區提供基層醫療。今日，特區政府終於願意投入資源建立公營中醫系統，這本身就是對中醫價值的承認，也是對香港市民健康福祉的投資。若我們能放寬視野，從公共政策的長遠視角支持這項發展，就既是對中醫藥文化傳承的尊重，也是對香港公營醫療體系現代化的推進。

那時，「何價」的答案，就不只是一個數字，而是整個社會對醫療公平、效率與文化價值的新認識。

作者林蓓茵是香港註冊中醫學會副會長，中醫學博士，公共衞生碩士。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01專欄精選不同範疇專家，豐富公共輿論場域，鼓勵更多維度思考。