奇妙的揭發者｜從APEC選址看港深變局：深圳是未來，香港待轉型

胡恩威專欄｜奇妙的揭發者

11月1日上午，在韓國慶州的亞太經合組織（APEC）第32次領導人非正式會議上，中國國家主席習近平鄭重宣佈：「中方將於明年11月在廣東省深圳市舉辦亞太經合組織第33次領導人非正式會議。」這一消息瞬間傳遍世界，也標誌着中國將繼2001年上海和2014年北京之後，第三次擔任這一亞太地區最重要經濟合作機制的東道主。

而對深圳而言，這不僅是舉辦一場國際會議的機會，更是其城市發展歷程上的重要里程碑。我們不禁要問 , 舉辦亞太經合組織重要活動，為什麼是深圳? 不是香港？

因為香港是代表過去繁榮的模式；而深圳是代表當下與未來的中國興盛。

深圳崛起是中國奇蹟

習近平主席在宣佈這一消息時特別指出，「深圳地處太平洋沿岸，幾十年間從一個落後的小漁村發展成為現代化國際大都市，是中國人民創造的世界發展史上的一個奇跡。」這一描述並非誇張。

數據顯示，深圳的地區生產總值從1980年特區設立時的2.7億元人民幣，躍升至2024年的3.68萬億元人民幣，創造了令人驚嘆的經濟奇跡。作為中國實施互利共贏開放戰略的重要窗口，深圳的崛起是中國改革開放成功的集中體現。

APEC「中國年」照亮亞太

2026年的亞太經合組織會議，將是亞太地區共商發展大計的重要平台。習近平主席強調，「構建亞太共同體是實現亞太地區長遠發展繁榮的必由之路」。

這與他在本次APEC會議上提出的強化數智賦能、堅持綠色低碳、落實普惠共享三點建議一脈相承。

亞太各界人士對即將開啟的亞太經合組織「中國年」充滿期待。他們認為，中國將以此為契機同各方攜手構建亞太共同體，促進亞太地區增長和繁榮。

美國國際問題專家威廉·瓊斯表示：「放眼全球，不少地區仍處於分裂與動蕩的陰霾之中，中國提出的倡議主張猶如穿越迷霧的光芒，為亞太和世界照亮前行方向。」

港深雙城記格局已變

與此同時，與深圳一河之隔的香港，卻面臨着身份與定位的重新思考。近年來，越來越多的香港人選擇北上深圳消費娛樂，無論是高中低消費都能找到性價比更高的選擇。

曾經引以為傲的香港魅力，在舊區破敗、老字號消失、霓虹光管被拆除的現實中逐漸褪色。

香港的現狀與其回歸後的經濟發展形成鮮明對比。有分析指出，雖然香港抵御了多次經濟危機，但「收入差距急劇擴大，同時住房成本也迅速攀升」，香港的相對地位從曾經佔內地經濟總量的8.7%下降到不足3%。

深圳掌握了科技，就掌握了未來。在當今世界，金融需要科技，醫療需要科技，所有界別都需要科技。科技已成為核心生產力，而從前作為核心的地產，已逐漸轉變為配套支撐。

這種轉變在文化領域尤為明顯。最近開幕的深圳文化廣場，其建築設計、規模格局都展現出超越香港西九文化區的氣勢。深圳市舉全市之力發展文創文旅文化，未來還將有更多大型文化文旅場地和項目落成。

深圳的圖書館設計模式規模理念、博物館藝術館類型與數量，都在量和質上超越香港，這已成為不爭的現實。

同城化已成必然趨勢

面對這樣的格局變化，深港同城化已成為未來發展的必然趨勢。香港其實條件很好，土地資源豐富，財金經驗豐富，管理效率高，問題在於內涵/內容。

文化和科技才是未來軟實力的競爭核心，而香港的轉型需要改變過去的價值觀和模式；拆牆鬆綁，需要行政程序配合文化科技軟實力創新。

明年亞太經合組織會議提供了一個絕佳機會，讓香港學習如何更好地參與區域合作。我過去幾年一直建議香港和深圳應該聯合舉辦一次世博會，甚至共創一個以新格局為核心的全新類型科技文創博覽會；展示科技如何改善生活、如何推動更可持續發展的生態生態北區？正正是一個可以用來在這個實驗和展示的博覽會平台。

這不僅有助於香港重新定位，也能促進兩地協同發展。

馬來西亞新亞洲戰略研究中心理事長許慶琦指出：「加入亞太經合組織30多年來，中國從區域合作的參與者成為推動者和引領者。」這種轉變在深圳身上得到完美體現。

「一國兩制」需要與時並進

面對2047年香港前途問題，各方觀點不一。前深圳市委常委張思平曾在著作中探討香港2047年前景，認為大體上會出現三種選擇：一是以珠三角九城市的制度為主體，將港澳納入內地經濟、社會、文化體系；二是以香港制度為主體，以國際化為導向的「一國兩制」；三是維持現狀的「一國兩制」。

維持「一國兩制」是唯一選擇， 但「一國兩制」需要與時並進，香港的未來都必須緊密結合科技，結合文化，尋找新模式。而深圳的成功經驗，無疑為香港提供了寶貴參考。

深圳灣口岸港方口岸區的土地使用期限至2047年6月30日止，但物理邊界的存在並不會阻礙深港兩地的心靈互通。亞太經合組織會議選擇深圳，是對這座城市創新活力的認可，也是對中國的改革開放政策的肯定。

當2026年APEC會議的焰火在深圳灣綻放時，那光芒必將同時照亮香港的夜空。兩座城市，如同雙子星，共同閃耀在亞太地區的上空，照亮着彼此的前行之路，也見證着一個偉大時代的到來。

作者胡恩威是全國港澳研究會會員，江蘇省政協委員，進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁。



