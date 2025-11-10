源途有你｜擁抱 AI 浪潮：從氣候、醫療到基建的全面革新

源途有你｜源柏樑專欄

使用人工智能（AI）去增加工作效率、改善生活已是全球大勢所趨，《2025年施政報告》亦表明，當局需要大力投入人工智能發展，甚至提出成立「AI效能提升組」，希望香港可以盡快獲得更多來自AI的益處。不過，社會有些聲音擔心加大力度發展AI，部分工種會被取代，甚至質疑AI帶來的好處，筆者則認為發展AI實在是利多於弊。



科技發展迅速，人工智能在生活中不同範疇上亦可更不斷地被應用到，它不但可協助人類解決無法處理的事情，亦可以令事件加速完成。面對氣候變化、疾病傳播力增強及資源減少的情況，AI 便更能協助人類處理這些難題。在行業發展上 ，AI 正以超幾何級數速度躍進，據說很多 AI 初創公司的硏究及開發要與時間競賽，一般從業員要每周工作 80 小時以上。而根據資本大行作出分析，預計從 2025至2028年間各科技公司花在芯片、伺服器和數據中心等基礎設施上會達到2.9萬億元之多。

以氣候問題為例，面對極端天氣狀況頻繁出現，我們已可利用人工智模型去「超前」進行天氣變化估算，而且較以往能更準確及更長遠地作出估算，讓人類能及早作出防範，包括防風及防水浸等措施，令更多生命獲得拯救。至於生態方面，若能及早估算及作出部署，如能計算到天氣狀況而加大太陽能及風能等設備的應用，令輸出與需求相匹配，長遠增加再生能源的使用，亦有助減少碳排放，改善環境。

至於醫療方面，AI 系統亦能更精確地識別早期癌症患者，或在醫生介入前為病人先進行篩查，甚至起早初步醫療報告，有助減省醫護人手的工作；大數據模型亦可協助進行藥物測試，據説曾有研究發現，透過人工能能開發新藥或新治療方式，可將一般逾十年的開發期減至僅兩至三年。

就基礎設施方面，人工智能亦能幫助工程師更有彈性地計算出道路或天橋等基建的規劃圖，更有能力僅花數小時便可模擬出相關基建設施未來50年的損耗情況等，協助工程師等改善設計，令設施變得更耐用，更能抵抗自然災害——這是人工計算無法有效完成的工作。

至於一般工程上，面對部分重複又高風險的工作，人們可利用 AI 將工序設計得更好，減少風險，甚至可利用 AI 處理容易出錯的工序，人類則轉而進行更高價值的工作。舉例說，汽車製造時，AI 有助將零件測試時間節省多達80%，可以設計出更輕、更靈巧的零部件，令新車開發變得更具效率。

整體來說，人工智能會接受不同複雜的工作，就算人類不喜歡的工作也會接受。不單為人類生活帶來了不少好處理，也提高了整體生活質素，對人類生命安全亦越來越重要，亦能加快人類工作效率，省下時間去做更多更具意義的事，實在是一舉多得。至於有關 AI 將取代人類部分工種的憂慮，我們下回再談。

作者源柏樑是香港工程師學會前會長。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01專欄精選不同範疇專家，豐富公共輿論場域，鼓勵更多維度思考。