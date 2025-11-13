寰海明察｜解讀習近平廣東講話：香港應轉型為「超級合夥人」

梁海明專欄｜寰海明察

國家主席習近平日前在廣東考察時強調，要深入學習宣傳貫徹二十屆四中全會精神，以改革開放推動高質量發展，並深化粵港澳合作，加強科技創新和基礎設施互聯互通，推進規則機制「軟連通」，支持香港、澳門更好融入和服務國家發展大局。這一重要講話為香港在新時代的角色指明了方向——香港應從傳統的「超級聯繫人」和「超級增值人」，進一步轉型為「超級合夥人」，以更積極主動的姿態參與大灣區建設，助力國家高質量發展。



這一角色轉型並非僅僅基於新概念的提出，而是源於香港在粵港澳大灣區中的重要地位。大灣區雖僅佔全國不到0.6%的國土面積和6%的人口，但卻創造了全國1/9的經濟總量，成為國家改革開放的核心平台之一。習近平指出，大灣區建設要以「建設富有活力和國際競爭力的一流灣區和世界級城市群」為目標，並通過穩扎穩打、同心協力的方式，實現重點突破與全面推進。作為大灣區的重要一員，香港擁有獨特優勢，必須抓住這一歷史機遇，深化與粵港澳城市的合作，在國家發展大局中承擔更重要的角色。

不只角色的轉變

更是心態的革新

回顧過往，香港一向是國家聯繫國際市場的重要窗口，長期扮演「超級聯繫人」的角色。憑藉高度國際化的經濟體系、健全的法治環境和全球化網絡，香港在引進外資、推動國際貿易及連接全球資本市場方面發揮了無可替代的作用。同時，香港近年來進一步發揮「超級增值人」的作用，通過高端金融服務、法律服務和專業諮詢，助推人民幣國際化，幫助內地企業「走出去」，並積極服務「一帶一路」倡議，鞏固其在國家發展中的重要地位。

然而，隨着「十五五」規劃即將實施，國家對香港的角色定位提出了更高要求。過去的聯繫和增值功能固然重要，但已不足以應對大灣區建設和國家高質量發展的需求。香港的角色需要進一步升級，成為「超級合夥人」。這不僅是一種角色的轉變，更是一種心態的革新，要求香港從單純的「聯繫者」和「增值者」，轉型為國家戰略的「深度參與者」。

所謂「超級合夥人」，核心在於協同合作、資源共享及責任共擔。這一角色的提升意味着香港需要不僅僅依賴自身優勢，而是與粵港澳大灣區其他城市共同承擔發展責任，積極參與產業規劃、技術研發和規則對接，推動區域協同發展與制度創新。更重要的是，這一角色要求香港在共建大灣區的過程中，與內地城市形成緊密的合作關係，分享利益、共同應對挑戰，實現雙贏。

共建發展共同體

內外助力雙循環

其一，香港應與內地城市協力共建發展共同體。習近平在考察廣東時明確指出，要深化粵港澳合作，推動科技創新和基礎設施互聯互通，並提升市場一體化水平。香港應主動與深圳、廣州等城市深化合作，推動科技成果轉化，與珠三角製造業形成高效對接，助力區域向高端產業鏈邁進。這種聯動不僅能鞏固香港的經濟地位，還能帶動區域整體實現高質量發展。

其二，香港應助力構建「雙循環」新發展格局，發揮內外聯動作用。在「雙循環」格局下，香港的功能不再局限於傳統的「外循環」橋樑，而是需要與內地協同升級國家產業鏈，共同開拓國際市場。憑藉其在金融、法律及市場監管領域的獨特優勢，香港可為「一帶一路」倡議及內地企業國際化提供支持，並與內地攜手參與國際經濟治理，提升中國在全球經濟治理中的話語權。

其三，香港應推動區域治理與制度創新，塑造全球競爭優勢。香港的法治優勢和國際化治理能力，使其在大灣區的制度創新中具備不可替代的作用。作為「超級合夥人」，香港應協助推動規則對接、跨境法律協作及知識產權保護，並探索適應國際標準的新治理模式，為大灣區構建現代化治理框架，進一步提升區域的全球競爭力。

其四，香港應共建宜居宜業宜遊的優質生活圈，吸引國際高端要素集聚。作為國際金融中心，香港在教育、醫療、住房等基礎服務方面擁有領先經驗，應與內地城市協作提升區域公共服務水平，打造宜居環境。同時，通過深化文化交流與旅遊合作，香港可進一步提升區域的國際吸引力，為建設世界級城市群注入活力。

「超級合夥人」不僅是香港角色升級的具體體現，更是其融入和服務國家發展大局的重要突破口。從「聯繫者」到「共建者」，這一角色轉型要求香港與內地城市攜手合作，共同承擔責任，實現利益共享和雙贏發展。這一轉型將為香港注入全新的發展動能，助其在推動粵港澳大灣區建設和服務國家高質量發展中發揮更大作用。

