團結香港基金｜解除死亡恐懼枷鎖　引領晚期照顧前行

團結香港基金專欄｜周嘉俊、莫詩穎

在香港這個高度現代化的國際都市中，「死亡」仍然是許多人可免則免的話題。團結香港基金的研究報告顯示，逾九成長者從未接受過生死教育，而約七成市民對晚期照顧的概念感到陌生。與此相呼應，香港社會服務聯會近期研究顯示﻿，即使是照顧者，其生死素養平均分數也只有4.97分（滿分10分），反映生死教育在普羅大眾中嚴重不足。對死亡的恐懼與陌生束縛着整個社會，成為發展晚期照顧政策一道沉重的枷鎖。



這種環境令推動保障病人自主權的「預設照顧計劃」舉步維艱。在「避談死亡」的家庭氛圍中，要進行一場關於臨終意願的對話毫不容易，導致病人可能在最需要尊嚴的時候失去自主權。預設照顧計劃作為保障病人自主權的重要舉措，推行面臨諸多挑戰。許多家庭避談相關話題，使本應自然和諧的對話成為奢望。同時，醫護人員及社工普遍缺乏晚期照顧的培訓和經驗，面對如死亡與喪親等敏感議題時，內心充滿困惑與無力，難以自信地引導病人及家屬勇敢面對、坦誠溝通。

死亡禁忌深植人心

成為晚期政策阻力

樂齡科技的推廣同樣有不少挑戰。調查發現，超過七成有長者家庭對樂齡科技毫無認識，近九成市民不清楚相關租賃服務。嚴重的知識貧乏反映了推廣渠道的不足，更揭示了社會對「老、病、死」的深層忌諱。公眾對晚期照顧規劃缺乏積極性，不願主動接觸相關資訊，如同築起一道無形文化藩籬，阻礙樂齡科技產品服務的普及。

更令人關注的是在居處離世政策的推行情況，儘管超過半數市民希望能在家安詳離世，但逾九成死亡仍發生於冰冷的醫院。這巨大落差背後，是政策支援不足、文化禁忌深厚的雙重阻礙。運送遺體時，靈車進出住宅區和使用公共升降機時，容易引起居民和保安不安。家屬及工作人員搬運遺體時需遮掩隱藏，以免驚擾鄰里，令家屬飽受壓力與無奈。此外，社會普遍忌諱樓宇內有人離世，常將單位視為凶宅，令部分買家卻步，對樓價造成壓力，這些根深蒂固的傳統思想成為政策推行的巨大阻力。

從校園到社區到專業培訓

以生死教育開拓晚期照顧

只有突破深植人心的死亡禁忌，才能令晚期照顧政策真正落地生根。因此，我們急需推動全方位生死教育，涵蓋校園教育、社區教育及專業培訓三大層面，為不同群體量身打造課程和推廣活動。

校園推行生死教育面臨教師工作繁重、缺乏具體指引及經驗不足等挑戰。為此，政府應建立網上教案分享平台，鼓勵教師交流教學資源與心得。教師可分享如何結合不同學科，利用多媒體資源，並配合桌遊、墓園參觀及撰寫墓誌銘等多元體驗，引領學生從小理解死亡的自然性與不可逆轉的性質。這樣的平台亦有助教師克服顧慮，從被動教學轉為主動引導學生探索生命、死亡與哀傷，建立面對死亡的勇氣與情感韌性。

在社區層面，非政府機構的生死教育雖具創新與成效，卻因缺乏系統性支援、場地限制及行政負擔，難以持續擴展規模。食環署與非政府機構自2024年合作開展的長者義工分享、嘉年華及導賞團等活動，為綠色殯葬與死亡議題帶來更多關注。未來，醫衞局、社署亦應將生死教育元素融入預設照顧計劃、健康老齡化、照顧者及喪親支援等政策中，進一步擴大社區生死教育的覆蓋面和影響力。

全方面跨部門跨界別合作

讓市民積極規劃生命終章

專業培訓方面，建議大學及專業機構將晚期照顧納入醫學及社工課程。通過沉浸式虛擬實境及第一身症狀模擬等體驗式教學，學生能從患者及家屬的視角，真切感受生命脆弱的瞬間，更深刻理解醫護及社福界專業人員的工作，以及對患者及家屬的影響。此外，建議與地區康健中心、關愛隊及社區組織合作，安排學生深度參與晚期照顧個案跟進，具體實踐預設照顧計劃的推行，從而提升同理心與專業能力。

只有在系統化、全方位的生死教育與專業培訓下，並依靠跨部門、跨界別的緊密合作，我們才有望逐步消除文化障礙，讓社會勇敢正視死亡這一生命課題，構建一個充滿人文關懷的晚期照顧體系。期盼每位市民都能積極規劃生命終章，帶着從容與安然，走完人生最後的旅程。

作者周嘉俊是「團結香港基金」醫療及社會創新主管；作者莫詩穎是「團結香港基金研究員」。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01專欄精選不同範疇專家，豐富公共輿論場域，鼓勵更多維度思考。