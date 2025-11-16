來稿｜《世外》：放下——靈魂的修煉，終極的救贖

來稿作者：周華山博士



《世外》是一場靈魂的修煉，將「放下執念」化為「跨越生死」的一念之轉，讓萬般恩怨回歸寂靜的愛。亡者若要前行，必須放下執念。死亡只是中轉站，寬恕才是解脫路。



靈魂引導者小鬼，面對無法轉世的靈魂，就像心理治療師，陪伴案主看穿生命實相。

《世外》的小妹，懊悔前世害過千萬人，無法釋懷，選擇滯留世外，寧願折磨自己。小鬼傾盡千年，只為陪她學習寬恕。

現實中，多少人也千迴百折放不下；對別人的怨，對自己的恨，反覆懲罰自己。《世外》用千年時空演繹：執迷不悟，情結終將化作「鬼之芽」，內耗不息、自食其果。

導演巧妙地讓故事跨越千年，從戰亂大地到毁壞城市，從古國到現代，道盡人間邪惡兇險、奸詐血腥。當觀眾穿越時空，靜觀人類悲劇輪迴不息，卻發現每個覺醒當下，都能回歸慈悲，扭轉乾坤。

《世外》的角色都捲進千年宿命纏綿、紅塵風霜悽愴，作繭自縛於自我執着的恩怨情仇，情困千年，皆是小我執念。電影說：我們都是善良的，只是忘記了。

小鬼為着讓小妹釋懷，帶她回溯前世，看清真相，猶如終極的心理治療。當小鬼在結尾化為人類嬰兒，那一幕既是告別，也是靈魂千年劫數後，帶着覺知的重生。靈魂引導者，從不懂人類情感，到情感同理共情，也是自我治療。

《世外》獻給每位沉溺懊悔的人：無論世事多糾結和荒誕，我們都能當下轉念，放下昨天的包袱，自我慈悲，消融痛與疚。

最後，《世外》非常Carl Jung（卡爾·榮格，瑞士心理學家，心理學鼻祖）：當靈守小鬼穿梭千年，協助未長鬼角的人，包括古蘭公主、義士姜山、童工小英，最終也讓小妹解開心結，摘除鬼之芽，天女便宣布世外再無心結——仿佛呼應Carl Jung名句：創傷不是一個人獨自發生，療癒也是集體同頻共振。

與其獨善其身，不如共傷共療。

作者周華山博士是慈善機構「自在社」創辦人。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。