劉暢｜侵華債未償，豈容再伸手？——中國全維度戳破高市早苗幻想！

近日，日本首相高市早苗在國會公然發表涉台嚴重錯誤言論，暗示武力介入台海的可能性。此言一出，無異於向中國核心利益投下一顆「政治炸彈」。這不是普通的外交失言，而是一次蓄意挑釁、挑戰底線的戰略試探——一個「二戰」戰敗國、憲法第九條明文放棄戰爭權的國家，竟對戰勝國中國的核心主權問題發出戰爭威脅。然而，她顯然低估了今天的中國。



面對這場赤裸裸的干涉與挑釁，中國沒有退讓半步，更未止於口頭抗議。從外交嚴正交涉到軍事強力威懾，從輿論全面反擊到經濟精準施壓，一場全方位、多層次、有節奏的戰略反制迅速展開。這不僅是一次危機應對，更是新時代中國外交「敢於鬥爭、善於鬥爭」精神的集中體現。

不再克制忍讓

多維聯動反制

外界通常認為中國的外交風格偏於克制、忍讓。但此次對高市早苗言論的反應，徹底打破了這一刻板印象。

11月8日，中國駐大阪總領事薛劍一句「那種擅自闖入的肮髒頭顱，就應該毫不猶豫斬掉」，雖引發爭議，卻釋放出前所未有的強硬信號——中國已不願再以溫言軟語回應敵意。隨後，外交部連番發聲，副部長孫衛東召見日本大使，用五個「嚴重」定性高市言論：嚴重違背國際法、嚴重破壞戰後秩序、嚴重違背一中原則、嚴重破壞中日關係、嚴重傷害中國人民感情。措辭之重，近年罕見。而真正讓東京震動的是後續動作：國防部明確警告「膽敢鋌而走險，必將碰得頭破血流」；駐日使館密集交涉；民航系統啟動應急響應，發佈赴日旅行提醒，多家航司開放免費退票——經濟反制的大門已然打開。

而尚未使用的手段，包括稀土、半導體原材料出口管制等潛在手段，已被廣泛討論。日本高度依賴中國關鍵礦產和技術材料，一旦實施精準制裁，其產業鏈將面臨斷鏈風險。這種「你打你的，我打我的」非對稱反制思維，正是「善於鬥爭」的典型體現。

舊歷史債未還

今豈容再伸手

高市早苗的狂言，並非孤立事件，而是日本極右翼勢力抬頭的縮影。她本人長期參拜靖國神社、否認侵略歷史，其政治導師安倍晉三曾鼓吹「台灣有事即日本有事」，如今她作為首相親自將其付諸官方表述，意味着日本對華政策正在發生危險轉向。但中國清楚地指出：台灣問題的禍根，正是始於1895年《馬關條約》日本對台灣的殖民統治——那段長達50年的奴役與壓迫，是中華民族無法磨滅的歷史傷痛。如今，始作俑者竟妄圖以「保衛日本安全」為名插手中國內政，何其荒謬！

外交部發言人林劍在記者會上擲地有聲地質問：「高市早苗再提『存亡危機事態』，究竟是何居心？是否要重蹈軍國主義覆轍？」這一問，直指本質——日本右翼試圖以「存亡危機」重塑安全敘事，復活軍國主義幽靈，推動所謂「正常國家化」，服務「修憲」與「軍擴」的國內議程。這與戰後約束存在結構性張力，也與地區國家對穩定的共同需求相悖；中國的回應不僅是捍衛主權，更是維護二戰勝利成果和聯合國憲章精神——我們不允許任何國家以任何形式顛覆歷史正義。中國的「組合拳」指向並非情緒對抗，而是結構性降險。

玩火者必自焚

說得出做得到

歷史的經驗告訴我們，每一次外部挑釁，反而成為中國加速覺醒與強化反制能力的契機。

2012年日本「國有化」釣魚島，本想製造既成事實，結果換來中國海警船常態化巡航釣魚島海域，徹底打破日方所謂「實際控制」。 高市早苗的挑釁，或許也將成為另一個轉折點——對於中國來說，台灣問題是中國核心利益中的核心，是不可逾越的紅線。此次事件的處理，就是要迫使任何敢於介入的勢力認識到，一旦介入中國的紅線，將面臨「毀滅性」的後果，不論是這個勢力中的哪一方，都不可能善終。

時代變了。中國不再是百年前任人宰割的弱國，而是一個擁有強大意志、完整工業體系和堅定戰略定力的世界大國。玩火者，必自焚。

敢於鬥爭非好鬥

善於鬥爭是智慧

有外國媒體指責中國「咄咄逼人」，殊不知，和平從來不是靠乞求得來的。中共二十大明確提出「務必敢於鬥爭、善於鬥爭」，這不是口號，而是新時代外交的戰略指南。

高市早苗涉台言論事件，是中國外交「敢於鬥爭、善於鬥爭」傳統，在新時代的生動體現。面對百年未有之大變局，面對日本極右翼勢力的抬頭，中國外交官根據場合和對象，調整自己的語言風格，該溫和時溫和，該強硬時毫不退縮，這正是一個成熟、自信大國的表現。

中國已經過了那個需要看人臉色、唯唯諾諾的階段。我們追求的是平等的對話，而不是單方面的禮貌。如果有人把我們的禮貌當成軟弱，那麼他們有必要重新認識今天的中國。

對於中國來說，核心問題相對單一：任何敢於介入中國紅線的勢力都必須認識到，將面臨「毀滅性」的後果。這不是威脅，而是原則；不是好戰，而是維護和平的必要手段。正如古人所言：「止戈為武」，有時候，為了長久的和平，必須展現堅決鬥爭的決心。

中國的工具箱越來越豐富，法律戰、輿論戰、經濟戰並用，這種選擇的自由，本身就是一種戰略優勢。對於高市早苗發表妄言的視頻，中國網友回以「一言為定」刷屏，這個網絡流行語看似調侃，更反映出我們整個社會的集體淡定。這種淡定，是任何外部勢力都無法輕易撼動的精神防線。

