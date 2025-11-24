源途有你｜不怕 AI 取代：「人機協作」更能提高工程生產力

源途有你｜源栢樑專欄

政府正加大力度推廣人工智能的應用，並有意投放更多資源於AI發展，但有聲音擔心，AI發展迅速，或會令不少工種被取代，影響部分人的生計。筆者倒認為，AI的廣泛應用，反而有助各行各業提高生產力，不但不能取代人類的智慧，而兩者的能力結合下，對整體社會來說是利多於弊。



人工智能技術迅速發展的同時，越來越多意見認為，部分人類的工種會被AI完全取代，威脅到不少人的生計。筆者認為，就以傳統建築工程來說，AI的影響主要取決於任務的複雜性與協作潛力，人類和人工智能並非二元對立，以目前的發展來說，AI的軌跡是專注於將工序自動化而非淘汰任何工種，有助增強人類的工作能力及提高生產力。

無法取代人類專業判斷

舉例說，現時雖然有不少任務交由AI處理，但較複雜的決策等問題，仍要交由人去作出分析及決定，AI尚未能獨立處理決策工作。如有些在建築工程界的同業道來，雖然應用相關建築結構軟件可配合AI使用，可以進行設計方案等，但整體的承重計算，最終採取何種建築方案才是最適合等，仍是要交由人類憑專業知識去作決定。

此外，例如在基礎設施的規劃上，AI普遍只能協助相關工作，在整體城市規劃上，如哪裏設天橋、什麼地方加設道路等，要顧及的因素太多，包括環境、交通、城市規劃，甚至人際網絡相互關係等，這仍是無法單靠人工智能去完成的工作。

未能掌握真實世界狀況

至於在個別機械工程方面，AI能將機器元件設計得最佳化，但在電器用品設計等方面仍有需要人的審美和專業技能，而較複雜的工程系統故障等問題仍是要留待人類解決，在此AI只能協助檢測異常；又例如管理電力供應工程方面，如何有效地分配電網供電，並在不同電網受自然災害影響下又如何有效配電等，以至系統上的彈性，都不能全部交予AI去考量及作決定。

及至製造工程上，人工智能可簡化生產線，強化生產技術，以至減少停產的機會，但如何設計生產線等仍是要由人去決策。即使涉及廣泛用於工程界的建築訊息模擬（BIM）系統，就算人工智能技術能協助設計草圖及將建築圖則立體化等，並能檢測出有問題的地方，但當涉及複雜的工程配置問題仍需由人類解決。

其實整體來說，人工智能仍缺乏對真實世界的掌握，簡單如設計和興建摩天大廈，涉及的考慮因素眾多，除了屬技術方面的地質、風向及周邊環境因素等，亦有更多涉及監管規格，甚至有睦鄰及相關道德因素亦可能屬考慮之列，這些都是無法單靠人工智能去計算，AI亦無法承擔相關的法律責任。

不可複製人文情感倫理

在人工智能極速發展下，其應用已是大勢所趨，歐盟已就AI應用框架等更新現有監管制度，亦應因AI發展而產生了新工種，甚至有指若工程師能善用AI去工作，其工資可提高約15至20%，故推廣AI並不會取代現有工種。而AI只是工具，或是角色演變的催化劑，並不是對傳統工程工作構成威脅。擁抱人工智慧作為合作者，在磨練特定人類技能的同時，工程師亦應在人工智慧輔助設計、道德治理和複雜問題中創造新的機會。若能有效平衡AI帶來的好處，隨着它的發展作出轉型，相信更多行業可享受科技發展帶來的好處，甚至為業界提供更多就業機會。

筆者總結下來，相信AI是不會完全取代人類的工作，主要原因包括有人類所擁有的創造力，雖然AI在處理已有數據和模式識別方面表現出色，擅長於特定的、結構化的數據分析，但它缺乏人類的創造力和想像力，而人類在情感理解、同理心和社交互動方面具有獨特優勢，尤其在醫療、教育和客戶服務等需要人際互動的領域；面對複雜、模糊的問題時，人類能通過多維度思考和直覺，及人與人的互動等做出更好的協定。當涉及倫理決策的領域，如醫療和法律等，少不免要專家進行評估與決策。

此外，人類在面對新環境和不斷變化的條件下能夠靈活調整思維和行為，例如我們能夠整合不同領域的知識，進行創新性的思考，制定長期戰略和洞察行業趨勢，亦是AI無法複製的。從整體看來，儘管AI在某些任務中展現出卓越的效率和能力，但人類在許多關鍵領域中依然是不可替代。

作者源栢樑是香港工程師學會前會長。



