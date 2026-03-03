奇妙的揭發者｜2026是香港改革的臨界點——敢不敢啟動變壓器？

胡恩威專欄｜奇妙的揭發者

上周三（2月25日）發表的《2026-27年度財政預算案》，2025-26年度的經營帳目由負轉正，從原先預計約30億元赤字，奇蹟般變為513億元盈餘。財政司司長陳茂波面露悅色，談論「股票市場表現突出」、「經濟增長加快」，印花稅與利得稅合計增收近500億元。從表面看，猶如一個富家子弟揮霍數年後，終於謀得正當職業，便被大肆宣揚已然成才。不過，這份《預算案》從格局到框架，真的有顯著的改變嗎？



在筆者看來，若說它是「新瓶舊酒」，恐怕已是相當客氣的評價。最大的不變，依然是那套「量入為出」的金字招牌，依然是那種「嚴格控制政府開支」的老生常談——公務員編制要縮減2%，未來兩個年度繼續緊縮開支。對一般市民而言，最關心的或許是免稅額有沒有提高，或是「派糖」的力度有沒有減少。但若站高一點，以宏觀視角審視這份《預算案》，就會發現頗為有趣的現象：它以最保守的帳目框架，遮掩着最不保守的時代轉折。

這正2026年的香港的寫照——不變的軀殼，裝着非變不可的靈魂。

2026年無疑是香港改革的臨界點。道理很簡單，因為已經到了「不改變就無法生存」的地步。且看對岸深圳，不必遠望，就在河套彼方。那裏的科創生態，已非「發展」二字足以形容，而是正以「爆炸」的態勢重新定義競爭格局。過去我們常說香港擁有國際化優勢、普通法體系、資金自由進出，這些是「殺手鐧」。但時至今日，深圳的科創企業所需的不僅是資金，而是從零到一的原始創新、從一到一百的產業轉化，以及最關鍵的——數據。

數據是新時代的石油。

可是，香港擁有什麼？我們的政府部門，仍在沿用數十年前的行政管理思維。運輸署要研究建立大數據分析平台，渠務署要用人工智能分析道路影像以加快緊急應變，聽起來十分先進，但深思一層，為何要等到2026年才開始「研究」？因為過去十餘年，政府內部的數碼轉型，基本上處於停滯狀態。許多部門連內部系統都未能互通，數據隔離猶如九龍城寨，各自為政。

財政司司長今次終於覺醒，撥出一億港元，成立人工智能效能提升組，推動「政府數智化轉型」。一億元，對比年開支數千億的政府而言，微不足道如同倒一杯水入沙漠。但此舉的象徵意義重大：它承認了一個事實——政府若不自我改變，便無顏面要求他人改變。

此處必須談及一個時常被提及的比喻：變壓器。

香港與內地的體制、文化、經濟模式，好比兩個電壓不同的電網。深圳運行的是110伏高壓快車道，政府可以一聲令下，整條村落搬遷，建成數十平方公里的科技園區；香港運行的220伏則需緩步前進，要收回土地？慢慢協商吧。宏福苑收地也要諮詢居民，有人希望原址重建，有人希望遷往遠處，政府說要「尋求符合大多數人利益的方案」。

兩邊電壓不一，硬性連接，不是燒燬保險絲，便是導致跳閘。那該如何應對？需要「變壓器」。這個變壓器就是北部都會區，就是河套地區，就是特區政府的治理能力。它需要將內地高效、集中、快速的「高壓電」，轉換成香港社會可以承受和接受的「低壓電」，同時將香港的國際規則、專業服務、科研實力等「低壓電」，升壓輸送至內地市場。

但問題來了：這個變壓器，是否仍在沿用30年前的線圈？

《2026-27年度財政預算案》提出成立「AI＋與產業發展策略委員會」，由財政司司長親自主持，聚焦生命健康與具身智能。聽起來頗具氣勢，但試想，一個委員會召開數次會議，撰寫數份報告，到真正落實執行，需要經過多少關卡？要通過立法會財委會，要經過公務員體系層層審批，要經歷諮詢期，要完成公眾參與。等到政策真正落地，深圳可能已經更換了三代產品。

026年之所以成為臨界點，並非因為我們擁有多少資金，而是因為我們已經沒有時間。

財政方面，政府預測未來五年經營帳目將持續錄得盈餘，財政儲備會逐步增至超過7,000億元。數字相當亮麗，但必須看清楚，這個「盈餘」是如何產生的？有分析已指出，政府從外匯基金轉撥了750億元，從債券基金轉撥了370億元，才將帳目修飾得較為美觀。真正的基建開支，非經營帳目仍處於900億元赤字狀態。若無發行債券，若無「借用未來的資金」，今日的帳面依然是赤字狀態。

這些是財技，而非實力。

不過，此次發行債券，目標相當明確：並非用於填補虧空，而是用於投資——投資於北部都會區，投資於創科產業。這個思維轉變，才是最大的「改革」。過去香港的理財哲學是「有仔趁嫩生，有錢趁早使」，但那些「花費」屬於消費性質——派發福利、舉辦活動、興建樓宇（卻始終供不應求）。如今則是投資性質，要購入的是香港未來的競爭力。

有人擔憂，北部都會區發展會否「益了深圳」？財政司司長回答得直接明瞭：「錯了」。因為所有土地、基建、稅收，都歸屬於香港。企業落戶北部都會區，繳納的稅款交給香港政府，聘請的員工是香港居民，產生的經濟效益留在香港。這並非「零和遊戲」，而是將餅做大、共享成果的邏輯。

但問題在於，這個餅需要多長時間才能烤熟？

人工智能是另一個焦點。預算案表示要「提速推動人工智能產業化」，要「全民使用、全民善用」。5,000萬元撥款推行全民人工智能培訓，20億元提供給中小學開展數字教育。方向正確，但必須思考：如果連政府自身都未能善用人工智能，如何教導市民使用？如果公務員體系仍在依賴Excel表格與手寫板，如何引領產業人工智能化？

此處引出一個更深層次的問題：香港的改革，誰掌握主動權？

表面上，當權者自然掌握。政策由他們制定，資源由他們分配。但實際上，真正的主動權，存在於「認知」之中。若不了解自身落後，不明白落後的原因，那麼制定再多政策也是徒勞。《預算案》有一個細微但重要的動作：它終止了「幻彩詠香江」。這個表演，曾是全球首套大型燈光匯演，風頭一時無兩，但如今已淪為國際旅遊平台上「令人失望」的評價。終止它，不僅是結束一個節目，更是斬斷「自我感覺良好」的最後一根救命稻草。取而代之的是「光影巡禮」，可能採用無人機、人工智能技術、沉浸式體驗。

這才是真正的「改變」。那麼，香港究竟應該如何改變？

很欣賞一種說法：改變，不是為了變成第二個深圳，而是為了成為一個更稱職的香港。香港的核心價值，從來不是什麼「大市場小政府」，而是「連接」。我們連接國家與世界，連接資本與創意，連接規則與靈活。這個連接功能，就是我們的「電壓轉換」功能。

如果這個轉換器已然老化，接觸不良，輸出不穩，那麼終將被人繞過。深圳為何大力發展前海、河套？因為他們也想成為「連接者」，希望建立新的變壓器，直接與世界對接。

因此，2026年的改革，不是選項，而是生存問題。特區政府需要的，不是小修小補，而是一次徹底的「系統重裝」。這個系統必須包含：

第一，數據開放。政府應將手中的數據，轉化為公共財富，而非部門私產。統計處下月推出的網上數據互動服務平台，將於第三季加入自然語言查詢功能，正是良好開端，但必須加快步伐，必須果斷推進。

第二，人才流動。高端人才通行證計劃吸引了20餘萬人，如何使他們留下、紮根、融入？不是僅給予身份證明，而是要提供機會、提供空間、提供包容。

第三，監管鬆綁。創科發展最快的敵人，就是過時的規條。人工智能應用、數據跨境流動、新藥審批，若仍以20年前的標準設限，不如直接舉白旗投降。

第四，心態轉變。從「管理」轉向「促進」，從「把關」轉向「開路」。公務員學院開展人工智能培訓，不是為了學會使用ChatGPT撰寫備忘錄，而是為了改變思考問題的方式。

2026年，是香港回歸第29年，明年即是回歸第30年。三十而立，應該真正「站立」起來。這份《財政預算案》，有人批評它「減少福利」，有人讚賞它「敢於進取」。筆者會說，這是一份「矛盾」的《預算案》：以最傳統的理財語言，包裝一個最前衛的投資藍圖；以最保守的公務員體系，推動一個最顛覆的科技革命。

這種矛盾，本身就是香港的縮影。

我們站在歷史的臨界點，前方是深不見底的機遇，後方是無法返回的舒適區域。變壓器已經安裝，電壓已經加載，問題是：敢不敢按下啟動按鈕？

若不敢，那麼這份《預算案》，最終只會成為圖書館中另一本無人問津的文件。若敢於啟動，2026年便會成為後代書寫歷史時，那個「香港從此不同」的關鍵年份。

切記，不改變，才是最危險的不作為。

作者胡恩威是全國港澳研究會會員，江蘇省政協委員，進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁。



