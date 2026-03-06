利哲宏｜從「趨同」到「連續光譜」：香港多元文化的融合方程式

利哲宏Dr Riz's 專欄

在逾160年以來首次，三大宗教與文化的節日首次以一種近乎「宇宙巧合」的方式同時對齊。2月17至18日之間，農曆新年、齋戒月（Ramadan）與四旬期（Lent）竟在同一個24小時內相繼開始——這種罕見的「三節同啟」自1863年以來未曾出現，下一次再現更要等到2189年。這些節期合共影響全球近50億人，把更新、反思與社群連結的傳統，編織進不同族群的共同經驗之中。然而，這種難得的對齊卻發生在全球不安的背景下。



作者利哲宏博士是九龍城區議員，直資學校副校長。（利哲宏提供）

分裂時代：仍然共享希望

許多地方，本應象徵喜悅、慷慨與團結的節慶，往往被地緣政治的緊張局勢所掩蓋，令慶祝顯得脆弱，甚至帶點烏托邦式的奢望。相較之下，香港卻提供了一個鮮明的對照：城市長久以來對多元文化的包容，以及對不同傳統的整合，營造出一個不僅「可能」而且「可感知」的和諧空間。街道掛滿燈籠，清真寺迎來守齋的信眾，教堂亦準備迎接四旬期——同一星期內並存呈現，正好說明文化多樣性可以被活成一種優勢，而非挑戰。

這個歷史時刻不只是曆法上的巧合。它提醒我們：即使身處分裂時代，人類仍共享希望與更新的節奏。而在香港，這些節奏得以共鳴，讓人窺見當多元不僅被容忍、而是被珍視時，全球共處可以是甚麼模樣。

多元文化：同化還是整合？

當談到多元文化與文化多樣性時，討論中常見兩個關鍵詞：同化（Assimilation）與整合／融入（Integration）。

同化指少數群體採納主流文化的習俗、語言與傳統，並在過程中逐步抹去差異。例如，一個阿爾及利亞家庭移居法國後，可能漸漸不再使用母語，改用法式生活方式，最終融入主流社會而變得難以分辨。

相反，整合／融入強調少數群體能在共同社會中充分且平等地參與，同時保留其部分獨特身份。新加坡常被視為這種模式的例子：華人、馬來人、印度人及歐亞社群共存。透過「混合居住配額」及共同國民服役等政策促進種族和諧；同時，農曆新年、開齋節（Hari Raya Puasa）、屠妖節（Deepavali）及聖誕節等亦被列為公眾假期，鼓勵跨文化參與與互相尊重。

連續光譜：理解香港社會

基於我在多元文化領域超過20年的專業與學術工作，包括在平機會8年的公職經驗，我常常被問到：「香港是否一個種族歧視的社會？」我的回答不會是簡單的「是」或「不是」，而是傾向一個以「連續光譜」理解的角度。

這條光譜由 -3 至 +3：

•​左端：歧視（-3）、偏見（-2）、刻板印象（-1）

•​中間：冷漠（0）

•​右端：尊重（+1）、接納（+2）、欣賞（+3）

根據我的日常經驗與研究，香港大致落在 -1 至 +1 之間——在刻板印象、冷漠與尊重之間徘徊。香港並非沒有缺憾，但相比許多社會（包括英國、法國與美國），香港之所以表現較好，關鍵之一在於它以「整合」作為面對文化多樣性的主導取向。

要推進至更高層次的接納與欣賞，必須糾正誤解，並鼓勵主流社會更深入認識文化多樣性。無論在學校或社會層面，推動更深層的文化交流與更紮實的多元文化教育，都有助重構大眾的態度，把光譜推向 +2 或 +3。

活在其中：我的香港經驗

我在香港的個人經歷，正好體現整合如何在日常中落實。在農曆新年前夕，我與其他區議員在街站派發揮春，並親自以傳統書法寫下「福」字；我亦向朋友與同事派發利是，營造關懷與節慶氣氛，並出席春茗等活動，練習以四字祝福語迎接馬年。

同一時間，我也從黎明到日落守齋，履行齋戒月的禁食，並在不受影響的情況下照常工作。這種傳統之間的「無縫共存」，正好說明整合如何讓人既能慶祝自身文化傳承，又能充分參與城市共同生活。

行動呼籲：把光譜向上推

若要進一步鞏固香港作為吸引旅客與人才的國際都會地位，文化多樣性的「連續光譜」需要被推向更高。這需要在教育、對話與對差異的慶祝上作出更有意識的努力。眼前便有一個合適時機：3月21日「國際消除種族歧視日」。透過認真紀念這一天，可加深社會對其意義的理解，並把它轉化為推動更大包容的契機。巧合的是，今年同日亦是開齋節（Eid-ul-Fitr）——齋戒月的結束節日。那一天，向穆斯林朋友簡單說一句「Eid Mubarak」（開齋節快樂），便能展現整合所追求的尊重與欣賞精神。

農曆新年、齋戒月與四旬期的罕見同框，不只是曆法的巧合，更提醒我們：人類共享更新、反思與希望的節奏。香港對多元文化的擁抱顯示：當多樣性是被整合而非被同化，社會便能在和諧中繁榮。下一步的挑戰，是把這份整合深化，超越冷漠與刻板印象，走向真正的欣賞。如此，香港才能在一個分裂的世界中，繼續發光，成為種族共融的示範。

作者利哲宏博士是九龍城區議員，直資學校副校長。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01專欄精選不同範疇專家，豐富公共輿論場域，鼓勵更多維度思考。

