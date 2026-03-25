李頴彰律師｜驅散「太空油」迷霧：全方位營救癱倒在地的青少年

李頴彰律師專欄

近期本港多個公共場所屢次發生青少年公然吸食懷疑受管制物質的事件，情況令人深感憂慮。從近日網絡廣泛流傳的片段可見，有青年於港鐵車廂等公眾地方，懷疑肆無忌憚地吸食俗稱「太空油」的新興毒品電子煙。吸食者隨即出現肢體抽搐、步履蹣跚、神志迷惘，甚至瞬間失去知覺癱倒在地等極端生理反應。這些駭人景象不僅嚴重衝擊本港向來引以為傲的公共秩序與社會安寧，更為廣大青少年的身心健康敲響了沉重警鐘。青少年乃社會發展之基石，更是建構未來的社會棟樑。面對新興毒品以層出不窮的偽裝手法荼毒本港下一代，社會各界絕不能掉以輕心，必須嚴陣以待。



臨床麻醉藥毒害青少年

化學迷幻逃避現實壓力

坊間俗稱的「太空油」實非單一化學物質，而是不法分子為掩人耳目並誘使青少年嘗試所捏造的毒品代號。其主要成分往往混入「依托咪酯」（Etomidate）等受嚴格管制的處方麻醉藥物。在正規臨床醫療環境下，「依托咪酯」本屬手術全身麻醉專用的短效催眠藥，施藥劑量必須由專業麻醉科醫生精準把控。然而，當此類強效藥物遭非法濫用，並經由電子煙高溫霧化直接吸入肺部，化學物質便會迅速穿透血腦屏障（Blood-Brain Barrier），對人體中樞神經系統造成猛烈且難以逆轉的破壞。吸食者不僅會瞬間喪失身體控制能力，長期濫用更勢必引發內分泌失調、永久性腦神經受損及深度精神依賴。將臨床麻醉藥物偽裝成休閒消費品圖利，其本質無疑是對青少年身心健康的殘酷傷害。

探究青少年吸食毒品現象的根源，社會大眾必須跳出傳統的道德批判框架，正視本地學術界的實證研究結果。研究報告指出，當代青少年接觸「依托咪酯」的核心誘因已出現結構性轉變：過往青少年吸毒多源於單純尋求感官刺激或反叛權威，現今卻顯著轉向為逃避現實壓力。在競爭激烈的教育體制與社會環境下，部分青少年面對沉重的學業期望與對未來發展的迷惘，往往缺乏健康有效的情緒疏導渠道。毒販與不良朋輩正是看準此心理脆弱期，於社交媒體散播虛假資訊，將外觀與一般電子煙無異的「依托咪酯」包裝成不具成癮性且能迅速紓緩壓力的「合法替代品」。這種將自我麻醉合理化的扭曲認知，恰恰成為毒品乘虛而入的心理溫床。當青少年在現實世界中無法尋獲自我價值與歸屬感時，那短暫且致命的化學迷幻，便淪為他們誤以為的避風港。

單憑末端打擊難以根治

必須合力建立防範機制

打擊在公眾地方吸食「依托咪酯」的行為，執法機關正面臨前所未有的搜證與定罪挑戰。香港作為法治社會，堅守「無罪推定」原則。執法人員處理此類案件時，若缺乏即場檢獲的實體證物或特區政府化驗所的權威報告，往往難以單憑網絡流傳的片段，構築出「毫無合理疑點」的定罪證據鏈。特區政府已於去年2月將「依托咪酯」納入《危險藥物條例》的管制範圍，此舉無疑是堵塞法律漏洞、提升執法阻嚇力的對症下藥之策。

儘管面臨法律程序上的嚴格要求與搜證挑戰，執法部門並未因此陷入被動。相反，保安局及警務處近年展現出堅定的執法決心，透過情報主導策略積極從源頭瓦解販毒網絡。根據警務處最新公布的執法數據，截至2025年年底，警方合共錄得約911宗涉及「依托咪酯」的案件，並成功拘捕約1,150人，當中多達205名為青少年，情況令人痛心。相關數據一方面印證了特區政府在維護社會安寧與打擊毒品罪案上的雷厲風行，另一方面亦赤裸裸地揭示了「依托咪酯」在年輕群體中迅速蔓延的嚴峻現實。這清楚表明，單憑執法機關的末端打擊實難以徹底根治毒害，社會各界必須建立更具前瞻性的防範機制。

禁毒教育亟待範式轉移

維護親子關係構建防線

面對如此錯綜複雜的社會挑戰，傳統居高臨下且單向灌輸的說教式禁毒教育，已難以在當代青少年群體中奏效。社會必須與時並進，建立一套以「同行」與「理解」為核心的及早介入機制。在教育層面，學校的禁毒教育必須進行深層次的範式轉移——除了傳統的毒品危害宣傳外，教育局應將媒體與資訊的道德修養全面納入常規課程核心，培養學生的批判性思考能力，教導他們辨識及拆解社交媒體上美化毒品與淡化成癮風險的營銷話術。同時，前線教育工作者與駐校社工應更廣泛地運用「認知行為治療」等專業心理輔導手法，協助青少年重塑對毒品的科學認知，並建立應對挫折與壓力的健康機制。

在建構家庭防線方面，地區社福機構應積極投放資源，開展深度的家長教育。不少青少年之所以誤入毒海，往往源於家庭功能不彰或親子溝通破裂。社會有必要協助父母掌握「非批判性」的聆聽技巧，學會敏銳察覺子女情緒的微妙變化，而非單單着眼於學業成績。唯有修補並重建親子間的信任，讓家庭成為能包容脆弱、提供情感支援的真正避風港，才能充分發揮其作為抵禦毒品「第一道防線」的關鍵作用。

緊密結合青年發展政策

正向鼓勵青年找回自信

在社會政策與社區協作層面上，特區政府近期推出的《青年發展藍圖》為解決此一深層次問題，提供了極佳的戰略框架。特區政府各相關決策局包括保安局、醫務衞生局、教育局及民政及青年事務局應進一步深化跨部門的協同作戰，將禁毒工作與整體的青年發展政策緊密結合。社會各界應攜手為邊緣青少年搭建更多元化與更具包容性的才華展示平台，大力推廣正規的體育競技、藝術創作與科技創新等有益身心的活動。透過這些正向的群體互動與成就感積累，讓青少年人在現實生活中找回自信、尊嚴與生命的方向感，從而徹底消除他們依賴毒品逃避現實的動機。

解決青少年濫用毒品的問題絕非一朝一夕之功，而是一場關乎社會長治久安、考驗管治智慧與社會韌性的持久戰。這不僅需要執法機關的雷厲執法與立法機關的與時並進，更需要特區政府的政策引導、教育工作者的春風化雨、社福界的專業介入，以及社會各界的共同守護，為下一代構築起一道堅不可摧的抗毒防線。唯有徹底驅散那些偽裝成潮流的毒品迷霧，還青少年一個純淨、充滿希望且能讓他們健康成長的環境。香港這座城市方能持續煥發勃勃生機，青少年一代亦才能真正茁壯成長，匯聚成推動社會進步與繁榮的堅實力量。

作者李頴彰是執業律師、熟悉民事訴訟和刑事訴訟事項，暨南大學國際關係學院政治學博士候選人。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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