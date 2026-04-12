李頴彰律師｜回應黃冠麟先生「散水餅之爭」：論職場尊嚴的真諦

李頴彰律師專欄

拜讀黃冠麟先生在「01論壇」就拙作《標新立異「散水」：是無限創意，還是蔑視職場倫理？》所撰之商榷文章《對話李頴彰律師：不是所有分手都是體面的》，實在獲益良多。黃先生行文充滿人文關懷，透徹剖析了職場權力失衡、制度壓迫，以及基層員工身處「有毒職場」的無奈與痛苦。文中一句「世間有沒有無緣無故的恨」，宛如暮鼓晨鐘，一語道破現代勞資關係中屢遭漠視的情感剝削。



在此，必須向黃先生致以最誠摯的感謝。正是仰賴這類高質素、具深度的理性交流，才能讓「職場倫理」超越茶餘飯後的「八卦」，真正昇華為嚴肅的公共議題。你我探討的出發點或許各異，但期盼香港職場生態邁向健康、重拾同理心的初衷，絕對是殊途同歸。

誠如黃先生所言，若將派發「生命麵包」或「洗衣球」等另類「散水餅」的舉動，輕率地定性為員工「不成熟」，確會流於片面，甚或忽視了他們背後長期遭受的無理打壓、精神操控（PUA）乃至職場排擠。在僵化的企業管僚體制權力結構下，這些看似荒誕的行徑，往往是弱勢員工求助無門時，最後的無聲吶喊。我對此不僅深表理解，更對一眾在惡劣職場生態中飽受委屈的打工仔，寄予最深切的同情。

然而，當我們將此現象提升至公共論述的層面時，實在值得進一步深思：體恤弱勢員工苦況的合理性，又是否等同於認同，甚或鼓勵這種帶有「玉石俱焚」色彩的反擊模式？面對扭曲的職場生態，社會、企業以至個人，究竟應如何尋求比單純「情緒宣洩」更具建設性的出路？

黃先生的文章精闢地引入了一個核心視角：另類「散水餅是「弱者的武器」。美國政治學者史葛（James C. Scott）在其經典著作《弱者的武器：農民反抗的日常形式》（Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance) 中提出，處於權力下層者，往往會透過消極怠工或戲謔嘲諷等非正式手段，抵抗制度性壓迫。在香港這個講求效率且勞資權力極度失衡的商業社會，員工於離職一刻的戲謔爆發，正是底層反抗的現代翻版。但必須回答的是：在嚴密的企業體制中，這種情緒化反擊，真能對專橫跋扈的管理層構成實質懲罰嗎？

現實經驗往往適得其反。這類非建制內的反抗，極易被不負責任的資方扭曲，淪為對該員工造成「二次傷害」的彈藥。施暴的主管大可藉此向業界或未來的資歷查核（Reference Check）者宣稱：「此人情緒失控、行事荒唐，足見其工作表現不濟。」換言之，當下的心理宣洩，代價卻是將道德高地與專業話語權拱手相讓。提倡「體面道別」，絕非為施暴者粉飾太平，而是出於對弱勢員工最務實的自我保護，避免他們在最後關頭授人以柄，背負不必要的污名。

黃先生進一步提出了直擊人心的靈魂拷問：若僱主長期施加惡意，員工憑何需要「以德報怨」？對於決意轉行者，業界聲譽又有何意義？

這便需要釐清一個關鍵概念：職場上的體面，並非傳統道德框架下的「以德報怨」，而是現代意義的「專業操守」。專業之所以可貴，在於其高度的獨立性與內化準則，不應隨外在環境的惡劣而降格，正如醫生不會因病人的粗鄙而拒絕施救。員工保持基本禮節，並非因為該公司、上司或同事「配得上」這份禮貌，而是基於對自身品格的不可妥協。即便員工不再在乎業界聲譽，其在痛苦經歷尾聲所展現的韌性與克制，將轉化為無價的心理資本。真正的強大，是帶着從逆境中淬鍊的智慧昂首闊步，而非選擇與施暴者在泥濘中肉搏。

此外，黃先生關於「職場氣壓」的假設亦極具啟發性。一塊另類「散水餅」若能引爆離職潮，足證該企業文化早已千瘡百孔。此現象絕非單一行為偏差，而是組織健康的「礦坑金絲雀」（Canary in the coal mine）。企業管理層不能傲慢地歸咎於年輕人「抗壓能力低」，而應視之為嚴肅的管治警號。這暴露出內部申訴機制的嚴重失效: 員工因對人事部門失去信任而選擇沉默，最終在離職時爆發。因此，討論焦點必須轉向「企業如何重構管治生態」，建立具備心理安全感與獨立調查權的機制。唯有落實以人為本，充滿怨恨的另類「散水餅」才會自然消失。

在社會層面，我們亦需為弱勢員工提供更堅實的後盾。與其依賴象徵性反抗，不如積極推動勞工「維權」。在法治與制度完善的香港，應教育打工仔將「職場憤怒」轉化為具法律效力的自我保護手段：善用平等機會委員會的投訴機制、尋求勞工處協助，並在在職期間培養蒐證意識，如保留不合規的電郵與對話紀錄等。工會組織亦應承擔教育責任，讓相關員工確信面對不公時，有成熟的制度可供依託。

與黃冠麟先生的討論，猶如硬幣的兩面：黃先生展現了可貴的社會良知，揭示了職場壓迫的痛楚；我則期盼在同理之餘，呼籲回歸理性與制度建設。職場佔據了人生三分之一的光陰，它不應是互相傾軋的「修羅場」。真正的勝利，並非在離職時留下一地雞毛，而是透過公共討論，促使各界正視「有毒職場」的危害，推動勞資關係的實質改善。再次由衷感謝黃先生的啟發，願這場跨越觀點的理性對話，能為香港職場生態帶來正面的改變，讓每一位打工仔都能在尊嚴中找到屬於自己的廣闊天地。

作者李頴彰是執業律師、熟悉民事訴訟和刑事訴訟事項，暨南大學國際關係學院政治學博士候選人。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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