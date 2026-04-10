黃冠麟｜對話李頴彰律師：不是所有分手都是體面的

來稿作者：黃冠麟



讀畢李頴彰律師在「01專欄」文章《標新立異「散水」：是無限創意，還是蔑視職場倫理？》，讓我想起某品牌散水餅盒子上印着的一句「他朝君體也相同」，不禁莞爾。李律師倫理標準嚴謹，將那些胡鬧式的「散水餅」行為，視為對職場倫理的蔑視，甚至對社會契約的撕毀。我對李律師的分析，只能掩卷微笑。的確，其論述邏輯自洽，修辭精妙，堪稱一篇「職場成功學」的標準範文。然而，我想與李律師作一次隔空對話：或許，在這份古怪的散水餅背後，有人眼大睇過籠，遺漏了一個最簡單、卻也是最關鍵的問題——世間有沒有沒緣沒故的恨？



胡鬧散水餅是結果不是原因

將「生命麵包」與「洗衣球」這類散水餅定性為「惡行」，其前提是假設該員工身處一個正常、健康的職場環境，卻「無緣無故」選擇了這種挑釁式的道別。但現實往往比假設複雜得多。

一個員工在離職時選擇派發「生命麵包」，並附上「生命滿希望，前路由我創」的便條，背後未必是「蔑視職場倫理」，而更可能是一種長期壓抑後的釋放，甚至是一種傷害最低的惡意報復。他可能曾被上司無理PUA、被排擠孤立、被剝削加班、被剝奪晉升機會。在這些情況下，忍無可忍之際，「散水餅」成了他最後一次發聲的機會。難道還要他微笑說聲「多謝指導」？「士可忍，孰不可忍」，也是中華文化的經典語錄。

李律師說：「餽贈的靈魂在於其背後的善意與真誠。」這句話本身沒錯。但問題是：如果僱主和同事從未給予他善意與真誠，他又憑什麼要以德報怨？耶穌曾說：「只是我告訴你們，不要與惡人作對。有人打你的右臉，連左臉也轉過來由他打。」但職場不是教堂。當一個員工在離職時選擇以戲謔的方式「散水」，我們首先要問的不是「他為什麼不體面」，而是「這個職場究竟對他做了什麼」。

單向道德綁架不是好來好去

李律師將職場描述為一個「高度複雜的微型社會」，強調「互惠原則」與「社會契約」。這種描述，預設了勞資雙方處於相對平等的地位。然而，任何一個在香港打過工的基層員工都知道：職場從來不是平等的。

上司發號施令，下屬唯命是從，科層制的權力本質大致沒有改變。員工的「散水餅」選擇，本質上是弱者的武器。當一個員工在職場中被邊緣化、被忽視、被不公對待，他沒有資源、沒有權力去改變現狀，唯一能做的，就是在離職的那一刻，用一個「生命麵包」或「洗衣球」，告訴所有人：「我不滿，我不爽，我不認同你們的荒謬。」在今天，「網絡式管理」、「扁平化組織」被廣泛討論，但真正懂得管理的人，畢竟還是太少了。

「好來好去」、「山水有相逢」、「今日體面的道別，往往是明日良好合作的開端」——這些話聽起來很有道理，但只適用於那些曾經有過「好」的職場關係。不是所有的分手都是體面的，就像不是所有的婚姻都值得一場和平的離婚協議。當一段關係已經充滿了怨恨、背叛與傷害，所謂的「體面道別」只是一種虛偽的道德表演。如果一個員工在職場中受盡委屈，被上司當眾羞辱，被同事惡意中傷，還能要求他「體面」嗎？

「派發極具爭議的散水餅，無疑是為自己的職業生涯埋下定時炸彈。」這句話隱含了一個假設：該員工還想在同一個圈子裏混，特別在乎未來的職業生涯。但對於一個已經徹底心死、決定轉行的人來說，這個「定時炸彈」根本不存在。他不在乎所謂的「業界聲譽」，因為他根本不想再與這個業界有任何交集。

職場氣壓決定同事如何散水

讓我們退一步，做一個務虛的討論。李律師將「標新立異的散水餅」視為一種破壞性的行為，彷彿它會動搖團隊的穩定、腐蝕職場的文化。但我認為，一個散水餅的真正影響，完全取決於該職場的「氣壓」是否穩定。

場景一：氣壓穩定的職場。 團隊氛圍良好，同事關係融洽，上下溝通順暢。在這樣的環境中，如果有人離職時派發「生命麵包」或「洗衣球」，大家只會當作一個笑話，笑完就算。沒有人會覺得被冒犯，沒有人會認為這是「蔑視職場倫理」，更沒有人會因此對該員工的專業能力產生質疑。相反，這可能會成為日後聚會時的一個有趣話題——「記得那個派麵包的阿強嗎？哈哈，真係估佢唔到。」

在氣壓穩定的職場，怪異的散水餅，充其量只是一個無傷大雅的黑色幽默。它不會影響團隊士氣，不會破壞人際關係，更不會成為所謂的「定時炸彈」。因為同事們知道，這只是一個離職者的情緒出口，與他們無關。

場景二：氣壓不穩定的職場。 團隊內部充滿矛盾，上司專橫跋扈，同事之間勾心鬥角，員工普遍積累了大量不滿。在這樣的環境中，如果有人派發「生命麵包」或「洗衣球」，它就不只是一個笑話，而是一個信號——一個「集體散水」的集結號。它會喚醒其他同樣受壓迫的同事，讓他們意識到：「原來不只我一個人不滿，原來有人敢於說出來。」於是，離職潮可能由此引爆，團隊可能因此瓦解。

真正的問題，是那個讓員工積累不滿的職場生態。一個健康的職場，不會因為一個離職者的黑色幽默而崩潰；一個病態的職場，即使沒有這個散水餅，也遲早會出問題。

如果不被尊重何必強求體面？

我之前在談情緒經濟時，也曾介紹「系統一」與「系統二」。我們為人，既是一個理性的、追求長期聲譽的經濟人，也是一個有血有肉、有情緒、有尊嚴的人。在職場中被長期踐踏尊嚴，任何人在離職時的反擊，可以被解讀為「蔑視職場倫理」，也可以被解讀為對職場不公的控訴。

作為結語，李律師的文章，從倫理的角度為「散水餅文化」訂立了一套精緻的規範：派與不派、派什麼、派給誰，都有講究。這些規範，對於一個理想中的、和諧的、互相尊重的職場而言，無疑是金玉良言。然而，我們不能忽略了職場中的權力不對等、剝削與壓迫。

我相信人性本善，沒有人願意在離職時刻意「搞事」。體面的道別，永遠比狼狽的反擊更令人舒服。如果真有全知視角，這個人根本就不會加入一間預知要用散水餅來「玩大佢」的公司。如果從來沒有真心，又何必強求體面？

作者黃冠麟是公共行政博士生，文化工作者，學研社成員。



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