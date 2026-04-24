狄志遠｜二元乘車優惠調整的真正社會代價——改變基層長者出行選擇

狄志遠專欄

當一項原本只需二元的車程，突然變成一筆需要計算的開支，政策的影響就不再只是財政數字，而是日常生活的改變。長者及合資格殘疾人士乘車優惠新安排已經實施，其真正後果，正逐步在最基層的出行選擇中浮現。



改善財赤作用有限

卻轉化為生活負擔

這次調整以控制公共開支為理由，但問題不在於政府是否需要審慎理財，而在於「從哪裏米節流」。二元乘車計劃在整體公共開支中佔比有限，卻涵蓋廣泛人口，屬於典型以較低成本換取高度社會效益的政策。削減這類開支，對改善財政赤字的實際作用有限，卻會即時轉化為弱勢群體的生活負擔，從財政角度看，是一種邊際效益偏低的調整選擇。

更關鍵的是，這項政策從來不只是交通補貼，而是一種維持「社會參與能力」的制度安排。對不少長者及殘疾人士而言，是否外出、去多遠、去多少次，往往取決於交通成本。當票價由象徵性的二元，變為需要權衡的開支，減少的不只是出行次數，也可能是覆診的頻率、與家人見面的機會，以至整體社交連結。這些變化不會即時反映在政府帳目上，卻會在更長時間內轉化為醫療及照顧系統的壓力。

放大空間不平等

開支轉嫁醫療系統

新安排中，「十元以上車資改為兩折優惠」尤其值得警惕。香港公共交通收費以距離為基礎，意味着居於新界及離島的市民，本身已承擔較高交通成本。政策調整後，長途出行的長者與殘疾人士，實際負擔上升幅度遠高於市區居民，變相放大既有的空間不平等。對需要跨區就醫或照顧家庭成員的人而言，這不只是「多付幾元」，而是整體生活安排被迫收縮。

從公共政策角度看，二元乘車計劃亦具備明確的預防性功能。促進長者外出與社區參與，有助維持身心健康，減少抑鬱及慢性疾病惡化，同時延後對長期照顧服務的需求。這類政策本質上是一種以小額前期投入，換取未來公共開支壓力下降的安排。當政策效果被削弱，相關「節省」很可能只是將成本由交通補貼，轉移至醫療與社會服務體系。

政策方向相互抵觸

需觀察出行及醫療影響

同時，這次調整亦暴露出政策訊號上的矛盾。政府一方面積極推動「樂齡社會」及銀髮經濟，鼓勵長者更活躍地參與社會；另一方面卻提高其出行門檻，削弱最基本的流動能力。當政策方向彼此抵觸，最終削弱的不只是單一措施的成效，而是整體施政的連貫性與說服力。

既然政策已經落實，下一步關鍵在於如何評估其實際影響。檢討不應只集中於開支是否下降，更應觀察長者及殘疾人士的出行模式有否改變、醫療服務使用是否出現延誤、社會參與程度是否下降，以及不同地區之間的影響差距。只有將這些因素納入，才能判斷政策究竟是「節省」，還是只是將成本轉移至其他公共系統與個人身上。

公共財政從來不是單純的加減數，而是價值選擇的體現。當節流來自削弱弱勢群體的流動能力時，其影響亦不會只停留於交通費本身。問題的核心，不在於一程車多付多少，而在於社會是否願意為維持基本的連結與尊嚴，承擔相應的公共成本。

作者狄志遠新思維主席，香港家庭教育學院總監。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01專欄精選不同範疇專家，豐富公共輿論場域，鼓勵更多維度思考。

