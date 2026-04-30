馮志豪｜助力國家應對人口老齡化——香港至少具備三重角色

馮志豪教授專欄

人口老齡化，已不是抽象的人口統計現象，而是未來一段時期國家治理、公共服務與社會發展必須正面處理的重大結構性課題。在中國現代化進程中，如何積極應對人口老齡化，既關乎民生福祉，也關乎經濟轉型、社會治理與家庭功能的重塑。「十五五」規劃作為國家未來五年經濟和社會發展的重要藍圖和行動綱領，將應對人口老齡化與少子化列為核心戰略，重點建設生育友好型社會、推動銀髮經濟發展、改造升級養老機構、發展智慧助老機器人，以及完善養老服務體系。這不只是養老服務範疇的政策調整，更意味社會工作服務必須更有系統地圍繞長者需要，提升專業化、普及性與可持續性。



在這個大框架下，香港政府已經成立「高齡社會策略工作小組」，對接國家「十五五」規劃，將應對高齡化視為長期經濟發展議題，推進長期照顧政策體系。另一方面，我們亦可以深思在國家應對老齡化的長期部署中，香港社會福利界究竟可以提供其獨特的價值。我認為，香港至少可以擔當三重角色——政策配合者、專業參與者，以及區域聯動者。而這三個角色的成功關鍵，在於香港是否願意將本身在社會服務、長者照顧、專業培訓與制度創新方面累積的經驗，真正轉化為面向大灣區、面向國家需要的服務能力。

「老齡化」帶來的不只是「養老」需要

有時和學生談安老服務時，我發現不少人仍停留在「安老服務不足」這一種較單一的理解，好像人口老化所帶來的問題，只是院舍不夠、社區照顧不足，或者照顧護老者需要供應追不上需求。其實，現代老齡化社會所面對的，是一整套更複雜、更多層次的社會需要。當中包括長者慢性病管理、認知障礙支援、社區照顧、照顧者壓力、精神健康、晚年貧窮、財務安排、跨代家庭關係、臨終關懷、退休後的社會參與及再就業，甚至是長者友善社區的重建。換言之，老齡化不是要不要多建幾間院舍的問題，而是整個社會如何重新配置照顧資源、重建支持網絡，並設計一套真正適合高齡人口的服務體系。

這也正是社會工作專業可以發揮作用的地方。因為老齡化牽涉的，不只是醫療和福利，更是家庭關係、社區連結，以及社會如何看待老去這件事。長者真正需要的，也不只是基本照護，而是有尊嚴、有選擇、有連結的晚年生活。若「十五五」談的是積極應對人口老齡化，那麼所謂「積極」，就不應只停留在事後補救，而應該是更早辨識需要、更早作出部署、更着重社區承托，並且建立更具整合性的服務模式。

香港優勢不在規模而在專業資源集中

與內地不少城市相比，香港在人口規模、土地資源，甚至行政動員能力方面，都未必佔優。然而，香港在社會福利領域真正可貴的地方，是多年累積下來的專業人才匯聚。多年來，香港在非政府機構運作、長者社區照顧、院舍服務標準、個案管理、服務評估、安老政策倡議、社工及相關專職醫療人員培訓，以及跨專業協作等方面，逐步形成了一套相對成熟的實務經驗和制度基礎。

香港社福界長期面對的，其實都是很現實的難題。高密度城市生活令照顧空間有限，家庭照顧能力日漸轉弱，居家安老需求持續上升，而資源又往往有局限。也正因如此，香港在種種限制之下，慢慢在夾縫中摸索出一套較細緻的服務方法。例如，如何在醫療與福利之間做好銜接，如何支援照顧者，如何推動社區照顧，如何回應認知障礙長者及其家庭的需要等。這些做法未必可以原封不動移植到內地，但當中的理念、工具和專業框架，仍有相當高的參考價值。

因此，香港在「十五五」中的角色，不應只理解為單向接受政策紅利，更應理解為作為國家的一部分，憑藉自身所長回應國家所需，在積極應對人口老齡化的戰略部署中作出應有貢獻，包括在專業人才、服務模式、培訓體系與評估機制上提供支援。。

政策配合者

所謂「政策配合者」，不是被動跟隨，而是準確理解國家應對老齡化的大方向，並在香港本地政策、專業培訓與資源配置上作出對接。香港若希望在國家老齡化戰略中有所作為，首先要做的，不是急於輸出服務，而是要提升對國家政策方向、制度邏輯與治理目標的理解能力。

香港的大專院校、培訓機構及社福界，應更主動研究內地養老政策與大灣區長者服務需要，不能只參考本地經驗來看全局。與此同時，香港亦需要培養一批既熟悉社會工作專業，又理解內地制度環境與社會文化的複合型人才。再進一步說，香港政府與社福機構也應思考，現時本地在安老服務、照顧者支援、社區照護及長者精神健康方面的實踐，哪些可以整理成較具參考價值的政策經驗，作為跨境交流與專業合作的基礎。

「政策配合者」的真正意義，在於香港願意進入國家整體發展的脈絡之中，而不是只從本土利益出發。人口老齡化是國家層面的長期挑戰，香港若能在理解國家需要的基礎上調整自身定位，便能避免將「融入」停留在口號式表態，而是把香港的專業發展更有意識地放進國家整體發展脈絡之中。

專業參與者

若說配合是前提，那麼參與便是關鍵。香港社福界最重要的價值，不是在於評論的層面，而在於能否實際投入服務建設。這裡所說的「專業參與者」，不只包括直接參與專業服務，也包括參與人才培育，以及服務標準的建立，就像近來就「照護食」的大灣區標準一樣。

面對人口老齡化，內地對社會工作專業的需求只會持續上升。在社區養老、認知障礙支援、家庭照顧者服務、長者精神健康，以及院舍質素管理等範疇，都需要更多專業力量介入。在國家推動養老服務高質量發展、提升服務標準與人才質素的背景下，香港在個案管理、認知障礙照顧、照顧者支援、服務評估與專業培訓等方面的積累，正可成為交流互鑑與共同建設的重要資源。透過院校合作、專業課程、實務交流、督導支援，以及機構伙伴計劃等方式，參與大灣區以至其他地區養老服務人才的培養。

更重要的是，香港社福界一向重視專業倫理、服務質素與實證評估，而這些元素，正正是養老服務快速發展階段中不可或缺的一環。因為當服務量迅速擴大時，最容易被忽略的，往往正是質素保證與對人的尊嚴。香港若能把自身在個案管理、需要評估、服務流程、專業督導及成效檢視等方面的經驗整理成較有系統的做法，便有可能在國家老齡服務專業化的過程中，提供堅實的支持。

過去十多年來，我亦曾參與相關支援工作。以去年底為例，我便曾在廣東一個城市參與《認知障礙照護員培訓規範》及《養老護理師培訓規範》的評審工作，期望藉此促進大灣區在專業培訓與制度銜接上的交流。當然，這種專業參與不能建立在「香港經驗高人一等」的心態之上。內地不同城市之間差異甚大，制度背景、財政能力、家庭文化與服務基礎各不相同。香港可以提供的，不應是一套可直接複製的現成答案，而應是在尊重彼此差異、互相交流與共同建設的基礎上，協助發展更切合當地情況的服務模式。

區域聯動者

香港另一個值得重視的角色，是「區域聯動者」。大灣區的發展，為香港社福界提供了一個由本土服務走向區域協作的新平台。隨着人口流動日益頻繁，廣東院舍照顧服務計劃出台，令跨境退休安老都可能變得愈來愈普遍。這也意味着，長者服務已不能只按單一城市來理解，而要放在更大的區域流動與制度銜接之中思考。

在這個層面上，香港可以發揮的，不只是一般意義上的橋樑作用，而是更具體的聯動功能。一方面，香港可推動大灣區不同城市之間在長者服務資訊、專業交流、人才培訓及院舍合作上的對接。另一方面，亦可協助建立跨境長者及其家庭所需的支援網絡，例如資訊轉介、服務銜接及個案協調等。除此之外，香港還可促進非政府機構、專上教育與內地服務單位之間建立更穩定的合作平台，使交流不只停留在參訪層面，而能逐步形成較長遠的伙伴關係，例如我正申請一項基金，就是就希望學生在內地居住一段時間並進行實習，這比走馬看花式的交流更有可為。

區域聯動者這個角色之所以重要，在於老齡化從來不是單一政策範疇內可以處理的問題。它同時涉及醫療、社福、住屋、交通、社區建設與家庭政策，也牽涉跨地域人口流動所帶來的新需要。香港社福界若能善用自身在跨專業協作、服務協調及民間組織運作方面的經驗，便有可能在區域合作之中，擔當更主動、也更具整合能力的角色。

要先處理好自己的老齡化功課

不過，談香港如何服務國家，不能只講角色，也要正視自身的不足。香港同樣深受老齡化壓力影響，那些都是長期存在而不能忽視的老問題。若連本地安老體系仍有不少明顯短板，香港要說自己能在國家老齡化戰略中發揮更大作用，始終難以令人完全信服。

不過，香港若要在國家老齡化戰略中發揮更積極作用，也必須先處理好自身面對的老齡化挑戰。香港的安老服務仍有不少需要持續完善之處，若本地制度經驗本身仍未夠成熟，香港要在更大範圍內提供可借鑑的實踐參考，基礎自然不足。

因此，香港若希望成為有份量的政策配合者、專業參與者和區域聯動者，首先要做的，不是急於標示自身位置，而是先把自己的制度經驗打磨得更成熟。無論是提升安老服務質素、加強社區和院舍照顧能力、支援照顧者、改善社福人手培訓與待遇，還是善用科技提高服務效能，這些都不是旁枝末節，而是香港能否真正提供可借鑑經驗的基礎。香港能否取得角色，最終看的不是口號，而是我們的實績。

從「可做什麼」走向「應做什麼」

總括而言，在「十五五」以專章部署應對老齡化的前提下，香港社福界有着其重要角色，就是由過去較被動、較分散的交流模式，走向更自覺、更有策略的定位。香港除了是配合者，主動對接國家政策方向；也可以是參與者，以專業能力投入養老服務建設；更應該是聯動者，在大灣區推動跨區域社福協作，更有系統部署養老服務體系。

再想深一層，問題或許已不只是香港「可以」做什麼，而是香港「應該」承擔什麼。面對人口老齡化這一深刻而長遠的歷史性轉變，社會福利不應只被理解為補救性的制度安排，更應成為支撐社會尊嚴、維繫家庭功能、促進代際互助的重要力量。香港若真要在國家發展大局中找準位置，就不能只把自己視為政策受惠者，而應把多年累積的社福專業能力，轉化為回應國家民生建設與社會治理現代化需要的公共貢獻。

如此，香港的參與才不只是口號上的融入，而是真正能在國家所需與香港所長之間，走出一條有內容、有能力、也有承擔的社福發展道路。

作者馮志豪是香港能仁專上學院協理副校長。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01專欄精選不同範疇專家，豐富公共輿論場域，鼓勵更多維度思考。

