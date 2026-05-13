蔚觀全局｜「陪伴經濟背後」的青年孤獨與零工陷阱

蔚觀全局｜林素蔚專欄

在《誰來接住失速的青年時代》一文中，我分享了走訪杭州科技園區的見聞。然而，這座數字經濟之都帶給我的震撼，遠不止於凌晨兩點仍在帶貨的主播。在杭州的街頭與各大社交平台上，我留意到一種正在悄然爆發的新興現象——「陪伴經濟」。



陪伴經濟的誕生

「時薪兩百，陪吃火鍋，包傾訴、包倒水、絕不看手機」、「專業伴遊，提供情緒價值，為你拍出網紅打卡照」……從「陪吃飯專員」、「陪診員」到各類名目的「伴遊」與小網紅，這些看似獵奇、甚至帶着一絲邊緣色彩的新興職業，正吸引着大量內地年輕人投身其中。

表面上看，這是一場各取所需的市場交易：年輕人獲得了靈活的時間與看似可觀的時薪，消費者則買到了量身訂造的陪伴。但在這些看似獵奇卻又明碼實價的社交標籤背後，作為一名社工與家庭治療工作者，我看到的卻是一代青年在現代都市中深刻的「情感孤獨」與「生存焦慮」。

家庭治療眼中的「情緒勞動」

為甚麼會有人願意花錢請一個陌生人陪自己吃飯？在臨床經驗中，我常常接觸到深陷人際關係困擾的都市人。現代社會高度「原子化」，許多人在千萬人口的城市中生活，卻依然感到無比孤立。

購買陪伴，本質上是因為渴望連結，卻又深深恐懼真實關係帶來的負擔。真實的戀愛、交友或家庭關係，充滿了摩擦、責任與不可控的傷害；而「購買來的陪伴」卻是安全且可控的—— 明碼實價、按時結束、不拖不欠。當陪伴被徹底「商品化」，折射出的是現代人對真實親密關係的集體恐懼與逃避。

另一方面，對於從事這些行業的年輕人來說，他們出賣的絕不僅僅是時間，而是高強度的「情緒勞動（Emotional Labor）」。他們必須時刻隱藏真實的自我，維持笑臉，精準地提供客戶所需的「情緒價值」。這種長期的情緒壓抑與割裂，極易導致心理上的嚴重耗竭（Burnout）。當年輕人將自己最珍貴的「情緒」與「青春」作為商品擺上貨架，一旦年華老去或流量不再，等待他們的往往是更深層的空虛與迷茫。

從「出租樹洞」到Slash世代的零工陷阱

這種現象並非內地獨有。將目光放回香港，類似的陪伴交易早已在網絡悄悄蔓延。在二手拍賣平台，不乏年輕人發帖「出租樹洞」，百多元一小時陪食飯、聽心事；社交媒體上，亦湧現大量主打為遊客提供情緒價值與攝影服務的「Citywalk 地陪」；甚至每逢佳節，總有「出租男女友」應付長輩催婚的服務大行其道；更有甚者，部分青年為了賺快錢，步入 PTGF/PTBF（兼職男女友）的灰色地帶，面臨極大的人身與心理風險。

無論是出賣時間陪伴，還是憑技能接單，這背後折射出的是香港「零工經濟（Gig Economy）」的全面爆發。越來越多的香港青年拒絕傳統的朝九晚五，選擇成為「Slash（斜槓族）」。根據政府統計處數據，香港近年「自僱人士」數目一直維持在20萬至25萬人之間的高位。香港青年協會的研究亦曾指出，有超過一半的受訪青年有意或正在從事「斜槓族」；但同時有近七成受訪者坦言，面對「收入不穩定」及「缺乏勞工福利」是他們最大的擔憂。

他們面臨着巨大的結構性剝削：沒有有薪病假、沒有勞工保險、更沒有年資帶來的晉升階梯。當面對提出無理要求、甚至具有潛在危險的客戶時，他們背後沒有工會可以依靠，只能在缺乏安全網的高空中走鋼線。這是一場殘酷的「青春消耗戰」。

當「獅子山下」遇上「算法世代」

很多傳統觀念較重的父母，往往會給這些年輕人貼上「廢青」、「不務正業」或「捱唔到苦」的標籤。多項針對青年的本地調查均曾指出，不少青年因就業及前途問題與父母產生摩擦，部分個案甚至演變成長期的家庭冷戰。

從家庭治療的角度來看，父母的焦慮往往源於對下一代的愛與擔憂，但在青年眼中，這種擔憂卻往往變成了窒息的控制與否定。當家長拿着上一代「獅子山下打政府工才安穩」的標準，來衡量今天的Slash青年時，兩代人的溝通便徹底斷裂。

然而，我們必須看清一個事實：Slash世代的崛起，是全球產業結構轉型與青年對傳統階層固化無聲抗議的必然結果。社會不能只享受外賣車手帶來的便利、網絡創作者帶來的娛樂，卻將他們摒棄在社會保障體系之外。

為自由工作者編織安全網

我認為政府在推動經濟發展的同時，必須正視勞動模式的根本性轉變，為這群在體制外游走的青年編織一張具有時代適應性的安全網：

一、 擴闊勞工保障，設立「平台工作者」專屬法例

政府應盡快檢討現行《僱傭條例》，參考海外（如歐盟、英國）的先進經驗，探討在傳統的「僱員」與「自僱人士」之間，增設「平台工作者」或「依賴性自僱者」的法律分類。為這類從業員爭取基本的工傷補償、合理的工時指引及最低工資保障，確保他們在享有工作彈性的同時，免受平台的無底線剝削。

二、 推出「零工青年強積金配對先導計劃」

缺乏退休保障是 Slash 族群的最大隱患。根據積金局的數據，自僱人士的強積金參與率（約80%）長期低於一般僱員的近乎100%，這意味着數以萬計的零工青年正處於「零退休保障」的真空地帶。政府可考慮設立專項基金，為合資格的青年自由工作者提供「強積金自願供款配對」。例如，當青年自願供款一定金額時，政府提供一定比例的配對資助，以此鼓勵他們及早為未來進行財務規劃。

三、 設立「Slash青年發展及情緒支援中心」

傳統的勞工處就業中心已無法滿足新世代的需求。我們需要設立專為自由工作者而設的綜合支援中心，除了提供共享工作空間、稅務指導與法律諮詢外，更應駐有專業的社工與心理輔導員。幫助這些長期承受不穩定收入及孤獨工作的年輕人，排解情緒勞動帶來的壓力，預防精神健康危機。

四、 推動新型家長教育，化解兩代職涯衝突

政府及社福機構應大力推動針對「新興職業」的家長教育。透過走入社區與職場的講座或微電影，幫助上一代理解零工經濟與數字經濟的運作模式。只有當父母放下單一的成功執念，看見孩子在非傳統賽道上的努力與掙扎，家庭才能重新成為青年最堅實的後盾。

真正的陪伴無法明碼標價

無論是杭州的陪伴專員，還是香港的Slash青年，他們都在用自己的方式，在充滿不確定性的時代中尋找生存的縫隙與情緒的出口。

金錢或許可以買到兩個小時的同檯用膳，卻永遠買不到靈魂深處的共鳴與安穩。面對這一代青年的生存焦慮，我們需要的不是高高在上的道德批判，而是充滿同理心的理解，以及與時並進的制度革新。讓我們共同努力，為年輕人打造一個既有選擇自由，又有制度保障的溫暖社會。

作者林素蔚是註冊社工，家庭治療碩士，慈善機構行政總裁，第七屆立法會議員。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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