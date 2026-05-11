源途有你｜香港工程業界未來市場在東盟

源途有你｜源栢樑專欄

全球經濟環境正經歷幾乎是百年未見的大變局，戰事及多變的政治局勢令各地經濟及社會環境出現不明朗情況，地緣政治互相博弈，全球供應鏈正重新構建，加上氣候變化帶來極端天氣，城市密度增加亦令管理難度提升，工程界如何在巨變中尋找機遇，實在是值得業界大家一起探討的課題。



工程人才發展已向亞太區傾斜

香港過去一直被譽為國際金融中心，亦屬亞太區的專業服務重要地區，兼大灣區核心城市之一。面對環球地區的不確定性，筆者與業界朋友聚首時，大家認同我們不應固步自封，反而應主動出擊，應對各地的不同挑戰。除了經濟環境，工程界亦面臨不少新挑戰，例如城市越來越講究要兼顧氣候的適應力、產業抗風險能力及其韌性的發展等，因此工程界應提升人才管理，並向不同類型的市場探索新機遇。

筆者屬「國際工程聯盟」（International Engineering Alliance, IEA）的監委會成員，並在當中「國際工程技術士協議」任主席。此聯盟主力推廣全球工程教育及專業資格互認、審核等制度，在亞洲、歐洲、美洲、大洋洲及非洲共五大洲、合共有41個地區，包括香港等屬其會員機構，而聯盟涉及的七個工程協議及協定搭建出一個龐大且具權威性的全球工程人才互認及交流體系。

筆者一直透過此全球性專業平台，及參與每年在不同地區會員所舉辦的周年大會，與各地工程人員進行專業及工程行業發展上的交流，故能較了解最新國際工程發展趨勢。不少意見均認為工程人才發展已越來越向亞太區傾斜，而在眾多區域當中，東盟的發展潛力與價值較歐美相對呈現較多優勝，這地理情況對香港的長遠工程發展，極具吸引力，相信對亦會帶來不少益處。

香港工程業界不應忽視東盟市場

有業界人士認為，歐美市場存在過多的保護主義，令供應鏈能持續的風險增加，地緣政治對抗升溫，其工程服務已見飽和，而可進入市場的關卡亦越來越高；而中東亦過度依賴相對單一化的能源產業，令專業服務的發展與協同空間有待擴展。

反觀東盟的成長速度高，亦屬最具活力的經濟共同體，據估計有多達十億年輕勞動力，並持續推進城市化。當中較具發展潛力的包括新加坡及馬來西亞等地，這些地方的基建正陸續增加，加上工程界出現數碼轉型及其低碳發展的空間越來越大，若香港能憑自身優勢打進這些工程區間，在互動及反饋下，相信亦有助本地的技術有進一步的提升。

而由東盟十國於2022年發起的《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），屬全球最大的自由貿易協定，涵蓋22億人口，其國內生產總值（GDP）總和佔全球三分之一。不過，香港社會及工程業界一般都較為忽視東盟市場，而本港亦未是「RCEP」的成員，只能透過與其他成員地區的雙邊貿易協定去獲益；而本港長期依賴歐美技術標準，間接亦令東盟市場的價值被低估，但事實上「RCEP」對工程產業的升級及城市韌性的影響實在不容忽視。

據觀察，新加坡及馬來西亞屬東盟中優勢最集中的區域，屬高度發展同區域及國際工程樞紐之一，其中前者推廣以國家層面建構智慧城市，促使其變成主導了東盟工程技術的標準；而馬來西亞則屬快速崛起的工業和基建重鎮，強調產學研的務實合作，這些都值得有意進軍東盟市場的企業注意，相信亦可為業界帶來啟發。本港即使在工程技術或相關硬件上未算落後於人，亦應吸納其優勝之處，以應對未來變化。下文再談如何在哪類行業上加強投資或培訓，為擴大發展和合作做好準備。

作者源栢樑是香港工程師學會前會長。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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