彭韻僖｜教育斷一分　文化疏一分

彭韻僖專欄

教育，從來不只是知識的傳授，更是一個地方、一個民族文化傳承的命脈，亦是建立身份認同、筑牢民族自信的根本所在。看盡不同地方的歷史變遷，不難發現：教育的取向，左右文化的傳承；文化的根基，決定民心的歸向。以下三段親身見聞，更能印證這個道理。



教育如何成為同化工具？

十年前，我到台灣台中與當地法律界前輩交流，閒談之間發現，不少資深律師都能輕鬆唱日本歌曲、自如以日語對話。追溯緣由，正是台灣經歷過日本殖民統治。當年當局大力推行日化教育，強化日語、灌輸日本文化，企圖從教育入手，淡化中華文化根脈、做文化同化。時至今日，殖民教育的痕跡依然留在部分人的生活習慣與文化記憶裏，可見教育對人心與文化認同的影響，極為深遠。

同樣的啟示，也見於外蒙古。外蒙古與內蒙古本是同根同源、血脈相連，文化本該一脈相承。但走進當地，無論街頭文字、社會風氣，都充滿前蘇聯色彩，傳統蒙古文字更被西里爾字母取代。背後原因，是蘇聯長期透過教育推行文字與文化改造，慢慢切斷他們與自身傳統文化的連結。同根一族，只因教育路向不同，日漸疏離、文化分歧擴大，足以證明：教育斷一分，文化根脈就疏一分。

日佔歲月中香港的不屈印記

回望香港，三年零八個月日佔歲月，同樣印證文化根脈的力量。當年日治當局刻意禁制中英文教學，強推日語教育，企圖以教育軟化人心、割裂港人的中華文化聯繫。

但事實證明，這套殖民同化教育最終徹底失敗，經歷過那個年代的港人，絕少精通日語。除了戰時不少港人避亂返鄉，避開日化洗腦，更關鍵是中華文化早已扎根民心，民眾心底自然抗拒外來強加的文化與教育。

以教育守護香港的精神根脈

三個地方，三段經歷，道出同一個核心：

教育鑄根脈，文化立自信。外力想用教育改變民心、切斷文化根本，縱然可有一時表面效果，始終難以動搖深植血脈的民族情懷與文化底蘊。

對今日香港而言，更要明白：教育不單是教知識，更是傳文化、立根脈。唯有以中華文化為本，從小培養年輕一代的文化素養與身份認同，才能守住香港的精神根脈，讓文化薪火代代相傳，穩固民族自信與社會根基。

作者彭韻僖是全國政協委員，香港律師會前會長。



文章僅屬作者個人意見，不代表香港01立場。



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