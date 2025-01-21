「美國的黃金時代始於當下。由今天起，我們的國家將會興盛，再次受到全世界的尊重。所有國家都會羨慕我們。我們不會再被人佔便宜。」特朗普1月20日宣誓就職後如此說，標誌着他作為逾百年來首位——並且為美國歷來僅第二人——能夠重返白宮的總統，四年任期正式展開。



「黃金時代」，特朗普以及其MAGA運動念茲在茲。以出生於四六年的特朗普以及同年的克林頓和小布殊為例，他們作為戰後嬰兒潮的第一批，成長的五六十年代正值科技進步、彩色電視普及、太空人登陸月球、民權運動得到進展、搖滾音樂和荷里活電影蓬勃的年代，美國經濟增長動輒百分之七、八。

對於七八十年代出世的美國人，他們成長的九十年代同樣可謂黃金。其時蘇聯解體、冷戰結束，美國在世界舞台上獨領風騷，於波斯灣戰爭中一呼百應。東歐國家以至俄羅斯莫不以華盛頓為共識，對美國資本主義和市場經濟奉若神明。加之全球化全速展開，由歷史終結到世界是平的的論斷一個接一個，美國就像歷史發展的指路明燈。

然而所謂的黃金時代，往往是對歷史美化了的想像。六七十年代黑人明顯較為貧窮，濫藥問題興起，社會躁動不安，由街頭騷亂到政治暗殺都為美國日常。至於九十年代，經歷一輪去工業化之後，五大湖區已經淪為鐵鏽地帶，工業城市的命運與金融中心紐約有如天壤之別，更不用說將來在廿一世紀領先全球的加州矽谷。馬斯克零二年成立SpaceX，兩年後朱克伯格創立facebook，同年皮柴加入Google。廿多年來走過的道路縱使不盡相同，但三個人今天同樣簇擁在特朗昔周圍，見證美國所謂的黃金時代展開。

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從這一刻起，美國的衰落時代已經結束。我們的自由以及國家的偉大前程將不再被否定，我們會立即恢復美國政府的正直、能力和忠誠。 美國總統特朗普就職演說

對比起站在白宮的億萬富豪，彭博就不會同意現在是美國黃金時代的開始。同樣地，當Logan Paul和Joe Rogan慶祝着特朗普重返白宮，Taylor Swift只會視之為黑暗的一天。「我們將建立一個不看膚色、有能者居之的社會。從今天開始，美國政府的官方政策是只有兩種性別：男性和女性。」特朗普這個宣告標誌着黃金時代抑或衰落時代的開始，美國人的看法兩極。

美國毋庸置疑是偉大的國家，或如特朗普所形容，是探索者、創新者、先行者。當荷蘭在十七世紀處於黃金時代，五月花號的清教徒踏上今天的麻省開疆闢土；當英國在維多利亞治下雄霸世界，美國人經歷了南北戰爭又在戰後重建了家園。內戰後工業發展迅速，經濟增長強勁，成為馬克吐溫筆下的鍍金時代。惟不管是十九世紀末、二戰後抑或冷戰後也好，歷史說明了再偉大的黃金時代也可以悄然一去不返。當荷蘭人、英國人回過神來的時候，一切已經來得太遲。

拜登的產業政策和特朗普的保護主義是否可以扭轉逆勢，沒有人說得準。但以為黃金時代已經過去的，不只是美國自由派；聲稱現在黃金時代就要開始的，也不只是美國右翼。如果強大如美國也可能面臨衰落，香港豈不是不進則退？既然拜登和特朗普也要各下重藥，我們難道以為香港的黃金時代說兩說就得以再現？唯有真正的改革者，才能給社會再鑄一個黃金時代。