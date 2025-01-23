飛得起才能飛得高、飛得遠

大灣區航空的新飛機付運延誤，加上個別客機需定期檢查，2月至3月合共128班航班（即64對來回航班）取消，約5500名乘客受影響。有乘客向《香港01》抱怨，航空公司將下個月原定由米子返港的航班改於大阪關西機場，衍生車程多達五個半小時。運輸及物流局局長陳美寶表示已第一時間致電大灣區航空管理層，要求盡快提交詳細報告。



大灣區航空三年前取得營運牌照，兩年半前正式投入服務，一直以來積極拓展業務。由起初得三架737-800客機往返曼谷、台北、東京及首爾，到與波音公司訂購15架737-9客機，以在客艙提供娛樂設施及引進商務艙服務；航點由原本四個城市，到現在包括大阪、米子、德島、仙台、馬尼拉、舟山、黃山及宜昌。可惜原本預計今年起開始交付的波音737-9客機延誤，以及航班編排疏漏，結果多達128班航班無奈取消。

大灣區航空去年10月開辦鳥取縣米子市定期航班服務，成為繼東京及大阪之後第三個日本定期航點，首航當天安排鳥取縣吉祥物「Toripy」及多名「鬼太郎」與乘客合照。（資料相片／何瑞芬攝）

由缺人手到乏客機 官員應該及早了解

一年前國泰航空取消航班，香港人記憶猶新。當時正值農曆新年前，國泰航空因為機師人手不足，在兩個月間共取消786班機，佔總航班量多於百分之四。時任局長林世雄向航空公司高層表達關注，民航處要求提交報告。當局認為規劃團隊缺乏經驗和數碼能力，無法充分預測機組人員資源的需求，負責航班規劃和負責機組人員調配的部門協調工作也存在不足。國泰為此招聘經驗豐富的機組策劃人員，並設立有效的系統監察候命機師的水平。

今次政府在收到大灣區航空的報告之後，相信將指出其於航班調度方面有何問題，航空公司亦會承諾如何改善。但由上次國泰的人手不足，到現在大灣區航空客機不夠，當局除了事後問責，是否無法事前防範？如果大灣區航空是「初生嬰兒」，政府不是應該在其跌到之前從旁扶助？尤其汲取了去年國泰經驗，以及近幾個月來空中巴士和波音延遲交付的新聞不絕於耳，具備領導能力和主動性的官員可以及早向航空公司了解預案。正如陳局長所說，要令香港國際機場作為國際航空樞紐的金漆招牌充分體現，就得要求航空公司做好航班調度、人手編配以及預案安排。

運輸及物流局陳美寶表示大灣區航空在疫情期間成立，就如立法會議員形容有如初生嬰兒，政府會盡量協助。（廖雁雄攝）

白雲機場四跑啟用 廣州深圳力壓香港

禍不單行的是，國泰航空網上系統今日一度故障，乘客未能網上購票及預辦登記手續，要在航班出發前提前更多時間抵達機場。恰逢同一天，廣州白雲機場第四跑道正式啟用，第三航站樓工程也全面封頂合攏。第三跑道系統才剛啟用的香港，面對的競爭不容小覷。

畢竟作為國際航空樞紐的不只是香港，在大灣區之內就有廣州作為「3+7+n」體系連接洲際的三個樞紐之一（與北京和上海並列），以及深圳作為聯通區域的七個樞紐之一。除了白雲機場搶在春運期間啟用第四跑道，希望力壓上海浦東機場重返全國旅客吞吐量榜首，寶安機場也在加速建設第三跑道，預計今年將完成主體工程建設。

香港機場在2019年之前雖然一直領先廣州白雲機場和深圳寶安機場，但差距在2018年已經收窄至不到一成，並於2019年排名逆轉。若以去年作為疫後元年，廣州和深圳機場的旅客人次已經打破原本於2019年的紀錄高位，但香港仍然只及疫情前的七成多，吞吐量被對手大幅拋離。

政策文件規劃理想 市場發展仍需引領

所謂對手，當然不是指惡性競爭。香港、廣州和深圳機場加起來的旅客量十年間由1.5億增加至1.9億，說明了我們只要錯位發展，可以「做大個餅」而不用此消彼長。香港國際機場繼開通「經珠港飛」，結合我們的全球網絡與珠海的國內航線之後，上個月又斥資43億元人民幣購入珠海機場35%的股權，加強兩個機場的合作。還有上星期機場城市以新品牌「SKYTOPIA」亮相，將善用鄰近機場的土地與海灣資源，匯聚商業活動、流行文化、藝術交易及娛樂消閑於一身。

只不過再多的發展項目也好，從旅客體驗的角度出發，每一班航機延誤或取消、每一次安排混亂，都足以令成果大打折扣。這已經不只是香港機場或者機管局的事，涉及的是航空產業鏈上下游企業。政府和機管局的政策文件制定得再理想，但如果市場在實際運作中面對供需問題、碰上各樣局限，香港莫說要飛得高、飛得遠，就連飛不飛得起也成疑。曾任大灣區航空行政總裁的丘應樺現在不是管運輸及物流局，而是做商務及經濟發展局局長，大概也提醒了我們要鞏固香港國際航空樞紐的地位，更考驗官員是否有能力引領和推動市場高效發展。