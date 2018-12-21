韓國的士司機自焚抗爭　只因Kakao「Uber化」？

韓國本周四（20日）有數以萬計的士司機集會，反對手機應用程式 Kakao 推出共乘服務。抗議行動自十月開始，到12月10日，更有一名司機自焚死亡，引起群情洶湧。事件發生後，有不少民眾投訴繁忙時間一車難求，又不滿司機喜歡挑長途客，不願接載短途客，他們希望競爭會改善司機態度，但這些說法忽視了的士業界的結構性問題。不論韓國、香港，還是其他地方，租車的士司機本就受到車主剝削，科技革新則更進一步衝擊傳統行業，招致民怨。政府和社會必須想辦法，根治車主主導的行業結構性問題，助司機掙回足夠收入，使其有力與新對手競爭。

韓國CBS廣播電台10月份委託Realmeter，對全國500名成年人進行問卷調查。民調結果顯示，56.0%受訪者讚成Kakao推出叫車應用程式，認為可為出行帶來方便；28.7%的人認為需維護的士司機的權利而表示反對，餘下則回答「不清楚」。（路透社）

抗擊叫車程式 不分外地本地

的士司機抗議共享汽車平台搶掉生意，平台司機抗議公司酬勞不公，並非新事。韓國的特別之處，是司機抗議的對象，並非Uber、Lyft這類跨國平台，而是國產通訊軟件Kakao轄下的Kakao T Carpool。話說回來，司機早在2015年就阻止Uber擴張，韓國政府和法院也先後禁止私家車載客。Uber最終關閉一般私家車叫車服務，只剩下豪華版及弱勢社群服務，以及的士召喚程式。

當時，不少人估計韓國政府打算培植自家召喚平台，尤其是Kakao Taxi，所以力阻外地營運商。事實上，當地的士司機起初相當支持Kakao Taxi，因其緊扣當地最流行、同系列的通訊軟件Kakao Talk，容易吸引乘客使用，讓加入平台的司機收入上升。在2016年，Kakao Taxi發表調查，指加入該平台的的士司機受訪者，每日平均收入增加約109美金。

一名57歲的韓國的士司機12月17日在首爾自焚身亡，以死抗議叫車應用程式的威脅。Kakao在司機自焚抗議的事件發生後，宣布延遲應用程式推出時間。（路透社）

的士昔日夥伴 今天成為敵人

蜜月時光未能直到永遠。Kakao在今年十月宣布年底啟動共乘服務，私家車車主也可藉此載客牟利，以全程費用計，乘客只需付的士車資的七至八成。在新制度下，平台將為的士司機引入競爭對手，隨即招來羣起反對。

雖說法例禁止非法載客取酬，但法例容許私家車在通勤時間共乘及收錢載客，這意味着，以通勤為目的之共乘服務不違法。Kakao利用這灰色地帶，推出新計劃，司機可以提供最多一天兩次共乘。

韓國多地的士司機亦加入罷工「按兵不動」，原本穿梭於街頭的車輛均停入車庫。（VCG）

司機抗拒科技？ 還是受盡剝削？

須知道，韓國的士業結構本就不利司機。大部分司機受僱於車行，每天要上繳13至15萬韓元（906至1,045港元），相當於收入的四分之三，每月實際收入可能慬約二百萬韓元（1.39萬港元），只及最低工資。的士司機擔心私家車加入競爭後，收入會再減少，生計更難維持，如今他們群起抗爭，也是可以理解。

韓國的士司機的抗爭，相信港人不會陌生。本地的士司機反對Uber營運，也警告政府不應放寬法例，容許司機載客取酬。不少港人則直指司機只顧業界利益，抱殘守缺，害怕競爭。然而，這種想法忽略司機處境，因為他們正正是被車行剝削的一群，只是無法改變現狀。2015年，韓國有的士合作社Coop Taxi成立，社員既是車主也是司機，在投資一筆金額後，不用上繳收入，每年更可均分股息。現有數十名的士司機參與，不算主流，但未嘗不是突破體制的方法。

港府決意推動智慧城市，當出行方法隨着科技改變，的士業界難以固守現在，忽視個人點對點及共乘服務的要求。那邊廂，政府和民間也需認清，司機是的士行業的磨心，如能為司機脫困，反對聲或可平息，司機乘客都能受益。