路有凍死骨　居上位者不知民間苦

「朱門酒肉臭，路有凍死骨。」杜甫這兩句揪人之心，不只在於唐玄宗天寶年間民生困苦，更因為長安京城的富貴人家生活奢華，映照出世道荒涼之諷刺。 周三（1月23日）清晨，64歲臨時演員劉何志露宿街頭，猝死於尖沙咀麼地道。這個都市外表繁華，生活竟是如此困苦，為官者該當何責？

臨時演員劉何志為兩餐，營營役役，周三凌晨剛完成無綫劇集的臨時演員通告，在尖東麼地道長凳露宿。至早上9時許，巡經的管理員上前輕拍，方知他已一睡不起，由到場的救護員證實死亡。

不論是劉何志自己或其臨記朋友，都沒料到那一夜的拍攝，已是他的最後演出。

據臨記朋友形容，劉何志生前積極爭取工作機會，「一日24小時佢都可以開工」。生前的最後演出，則是晚上9時開工，至凌晨4時收工。亦有報道指，劉何志生活拮据，風餐露宿，除臨時演員外，亦做不同散工。

64歲臨記劉何志露宿尖東長凳，猝死街頭，引發社會關注貧窮及露宿問題。（資料圖片）

因租不起而露宿

劉何志的悲歌，在香港絕非孤例。社會福利署去年五月披露，登記露宿者人數高達1,127人，在五年內增加了一半。而這個數字可能已是低估，因為全港無家者人口統計行動曾經指出，2015年無家者已達1,614人。

而社署的調查中，露宿最主要原因是失業以致無力支付租金，佔總人數三成半；另外亦有一成半人無法找到可負擔租金的居所。換言之，每兩名露宿者之中，就有一人是因為租不起地方而要在公園、運動場、停車場等地方露宿。

在這個樓價瘋癲的城市住不下去，尋求政府幫助又如何？公屋平均輪候時間已破5.5年，創新高；社署資助六間機構營辦宿舍或收容中心，宿位總數才得222，明顯供不應求。

在2011-2012至2017-2018年度期間，登記露宿者人數由511人倍增至1,127人。（資料圖片）

結構性的在職貧窮

根據社署的統計數字，85%露宿者無家可歸超過一年，換言之他們風餐露宿，並非一時三刻的經濟拮据，而是一個長期現象。而當中涉及的結構性原因，除了是香港住屋不可負擔之外，還有貧窮問題。

若再重申香港堅尼系數0.539，或許予人抽象之感，那就以臨記工作為例。有報道指出，臨時演員的時薪往往只是最低工資，換言之工作10小時得300多元收入。更重要的是，拍攝通告並不穩定，令他們收入難料，不足以維持生計。劉何志為何生前打多過一份散工，又為何清晨猝死街頭，焉會無因。

在職貧窮的悲歌，在中高齡社群中尤為明顯。登記露宿者中，近半介乎50歲至69歲。他們成長於60、70年代的香港，普遍學歷不高；踏入五旬、六旬，體力開始大不如前。然現實中，他們不少卻在做清潔、保安、廢物收集等體力勞動工作，領取微薄薪金，左支右絀。在一月上旬，就有一名年約70歲的保安員工作期間昏倒電梯大堂，送院後不治。政府對這些的支援足夠嗎？還是根本不明白民間疾苦？

勞福局局長羅致光說得不錯，隨人口老化，社會呈現延遲退休的苗頭。但苗頭歸苗頭，並不代表大多數人有能力繼續工作。特首林鄭月娥以「年過60仍工作10多小時」自詡，羅致光以「60歲剛好中年」為願，顯然是脫離現實的想像。考慮到臨記、保安員等的猝然於工作中，更顯居高位者已淪「何不食肉糜」之況。

特首林鄭月娥、勞福局局長羅致光等為官者，多次強調60歲至64歲市民仍適合工作，應延遲退休。（林若勤攝）

「平人固騷屑」的情操

以往，政府歸咎泛民主派阻礙施政，在立法會「為反而反」。如今，立法會由建制派佔大多數，再沒藉口可言。更何況，來自泛民主派的阻力，往往只在政治議題。在民生議題上，真正能阻礙政府施政的，只有其自身。近日，政府的民生政策接二連三觸礁。收緊長者綜援資格，引起建制、泛民的跨黨派反對；三隧分流，說服不了大多數議員支持；派錢4,000元被視為以官僚行政，阻市民領取。凡此種種已非個別例子，反映的是林鄭政府脫離社會民情之弊。

但是，泛民主派亦應反思，他們在民生議題上到底付出了多少？周三，立法會審議《國歌法》，黃之鋒在公民廣場拉起橫額抗議。我們須問，他們會否以同一力度，為社會弱勢爭取權益？

「朱門酒肉臭，路有凍死骨」，語出《自京赴奉先詠懷五百字》，後面還有兩句，盡顯杜甫對世道關切之情——「撫跡猶酸辛，平人固騷屑。」杜甫自言作為一名讀書人和為官者，體會到生活之辛酸，平民百姓的憂慮更是何其多。唯有明白自己的局限，才會嘗試理解他人的處境。這份情操，香港的為官者有嗎？