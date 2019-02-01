防勝於治　加強流感防疫教育勢在必行

近年來，政府致力推出流感疫苗接種計劃，確讓流感疫苗接種人數有所提升。然而，由於疫苗資助的覆蓋範圍有限，醫學界指疫苗接種率仍然低下。同時，政府流感疫苗宣傳策略乏善可陳，也讓民眾對疫苗缺乏了解，接二連三傳出有關疫苗的不實謠言又或抵制接種的呼聲，成為了疫苗接種率低下的另一原因。因此政府部門在強化疫苗接種資助計劃的同時，不可忽視向公眾宣傳流感知識的工作。疫苗接種的資助和防疫意識的樹立並行配合，才能從根源上降低流感的傳播與危害，緩解每年流感高峰期的醫療重擔。

繼1月28日一名2歲男童罹患流感併發急性壞死性腦炎死亡的案例後，1月29日，另一名2個月大男嬰因染流感併發嚴重肺炎需深切治療的個案。同日林鄭宣佈在醫管局12月撥發的5.2億本季流感高峰應對專款上另追加5億。再回望前幾日醫護人員不堪流感高峰期工作重荷而「谷爆」集會的新聞，可見流感無論是對市民的個人健康還是政府的公共醫療系統均是一大挑戰。港大最新研究估算今年流感疫苗的有效率高達90%。因此若流感的防疫知識普及到位，市民均有足夠的了解和疫苗接種意識，再配合全面覆蓋的疫苗資助計劃，則無論對市民的個人生命安全還是後續醫療負擔的緩解都有極大益處。

近年，政府不斷擴展流感疫苗資助計劃的覆蓋範圍和力度。2018年獲資助的成年人年齡，由65歲或以上下調至50歲起，每劑資助則由190元增加至250元，今年又推出「學校外展疫苗接種先導計劃」等。這些舉措確實讓疫苗接種的人數逐年攀升，尤其是今年推出新計劃後，接種人數升幅更大。疫苗接種人數雖有增長，但增長幅度仍未如預期。香港醫學會會長何仲平在上月初表示，目前只有近100萬名市民接種流感疫苗，情況仍未如理想，因為社區要至少有七成流感疫苗接種率，才能產生保護效用。

＊2018/19數據含「學校外展疫苗接種先導計劃」110,000人次

一方面，疫苗接種率低下在於仍有許多群體沒有疫苗接種資助。比如根據世衛組織的定義，流感易感人群除了6個月至5歲的兒童，65歲以上的老人，還包括孕期個階段的婦女、慢性病患者和衛生工作者，而目前政府的疫苗接種計劃尚未完全覆蓋以上群體。在2018年4月的社協問卷調查中顯示，324名受訪的基層市民，四成受訪者仍處於流感疫苗保障的安全網外。另一方面，接種率低的原因在於政府對流感資訊普及的失敗，讓廣大市民不具備流感防疫的足夠知識和警惕意識。

目前政府相關部門對流感的宣傳中，似乎不足以讓多數市民意識到流感與普通感冒的區別，進而容易低估流感的危害性，缺乏的防疫意識。2018年4月的調查顯示，受訪者對流感可能引發的嚴重後果認知度不高，例如僅有兩、三成受訪者知道流感可引致腦病變、死亡。由此觀之，不少市民缺乏對流感和普通感冒的區分，低估流感的嚴重性，更可能因此缺乏防疫、疫苗接種等意識。

這與政府對流感危害性的宣傳和普及教育不足不無關係。衞生署衞生防護中心網頁所顯示的三條流感電視宣傳短片，無一是關於流感的嚴重性後果的普及。一條是關於應該接種流感疫苗的人群，一條是關於流感疫苗計劃的時間、地點等資訊，一條是關於流感日常預防措施。在流感日常預防措施的電視宣傳片中，主要提到了開窗通風、勤洗手、戴口罩等措施。這些措施與預防普通感冒無異，無法幫助市民認識到流感區別於普通感冒的嚴重性。而在衛生署衛生防護中心的網站上可搜索到的25份宣傳海報與單張中，同樣缺乏強調流感較普通感冒可能產生更為嚴重後果的宣傳。市民無法正確認識到流感的嚴重危害，又如何具備積極接種疫苗的意識？

+ 8 + 7 + 6

同時，政府也需反思目前傳播途徑佈局的有效性。目前，衞生署主要透過衞生防護中心的專題網頁，提供流感的最新情況和預防措施的資訊。同時亦透過Facebook專頁、YouTube 頻道、流動應用程式、健康教育熱線、電視或電台等進行宣傳和知識普及。根據2018年的民調顯示，近半數的受訪者都是透過電視或電台獲取流感疫苗的相關資訊，然而目前政府投放的電視流感廣告僅三條。而Facebook專頁、YouTube頻道等渠道的宣傳效果相對不佳。因為市民需要主動登錄相關社交網絡專業，才可獲取相關資訊。目前，相關Facebook專業僅一萬八千多 位用戶關注， 衞生署的YouTube視頻，部分瀏覽次數低於千次。這些數據說明了這一類型宣傳的作用有待提升，政府應該將重要的防疫訊息更直接地投放到市民面前，擔當起公眾教育的角色，而非等待市民主動索取資料。

資料來源：《香港社區組織協會基層市民應對流感問卷調查報告》

政府在針對性宣傳上也需要更進一步。目前政府衞生署會主動發放電郵給準媽媽及家長以及個別面談等，值得讚許。但英國、韓國等國家已經利用科技，設立更先進的系統，篩選出更廣泛的未接種疫苗的人群，監督、提醒相關人員。這種更具針對性的流感知識普及、宣傳值得進一步發展。

【冬季流感．拆局】疫苗vs反疫苗 謝安琪的疑惑 二百年前已解答

【冬季流感】港大醫學院用調查反駁謝安琪 疫苗成效66%

公共醫療是政府施政核心之一。而每年的冬季流感高峰則是對政府在這方面工作的一次檢驗。近期護士罷工，公院不堪重荷已反映出政府在醫療資源上安排欠妥。而流感疫苗接種率持續低下，疫苗注射會導致自閉及濕疹等謠言禁之不絕，更是凸顯政府相關部門在應對防疫工作上的失職。通過宣傳普及流感知識，增強疫苗接種意識是政府公眾教育及醫療一環，它不僅能保障市民的健康，更能減輕後續醫療系統的財政、人力壓力。在加強疫苗接種資助的同時，政府應檢討流感疫苗宣傳的形式，以提升港人的防疫意識。