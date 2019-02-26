當米線舖侍應　隨時超出公屋入息限額　申請資格必須檢討

房委會建議上調 2019/2020 年度公屋入息及資產限額，但對一和二人家庭來說，金額依然過低，只要收入稍高於最低工資，就會超出上限。政府意圖以壓低入息金額，阻止更多人獲配公屋，但此舉助長業主剝削基層，單身人士久久未能改善生活環境。公屋申請門檻必須反映實況，至於要真正縮短輪候時間及痛苦，政府必須大刀闊斧增建公屋，並考慮實施租金補貼。

房委會資助房屋小組下月15日舉行會議，討論2019/20年度年度公屋入息和資產限額檢討事宜。（資料圖片）

入息資格落後時勢 不能忽視一、二人住戶

房委會建議本年四月起增加來年度的公屋入息及資產限額，並估計有 16 萬個私樓非業主住戶符合新入息資格。雖然如此，對一、二人住戶申請者來說，可能連申請的資格也沒有。按建議，一人住戶的入息限額由 11,540 元增至 11,830 元，二人住戶由 17,600 元增至 18,690 元。只要薪金稍高於最低工資，例如在米線店當全職侍應，隨時不能符合申請資格。

不同媒體都曾報道，有申請者為了通過申請和審批資格，不惜向僱主要求減薪金。值得注意的是，根據統計處報告，在 2017 年中，每月工資中位數為 16,800 元，換言之，或許有輪候公屋的二人住戶，可能只有一人工作，或者其中一人本可當全職，但為符合資格，只能當兼職，未能善用勞動力。因此，房委會必須改革釐訂入息限額機制，不只考慮開支因素，還要加入最低工資及工資分布因素，緊貼經濟現況。

公屋住戶入息限額再上調。（資料圖片）

政府違背上樓承諾 租津作補償

現時公屋興建量緊絀，不少人認為，房委會應預留絕大多數單位給三人或以上住戶，滿足有長者或小孩的家庭需要。再者，不少單人申請者是學生或與父母同住，不急於自立門戶。然而，正如「01觀點」多番指出，即使撇去這群「非緊急」申請者，還有相當部分為壯年申請者，在環境欠佳的劏房捱貴租。再者，香港的住戶人數持續下降，一二人家庭愈趨主流，房委會必須直面他們的居住需要。當房委會一再拒絕調整申請資格，加上設立非長者一人申請者配額及計分制，難免令人猜疑，部門只是為了遮醜，避免申請人數大幅增加。

當然，即使房委會承諾廣建公屋，最少也要等候十年八載，也可消化現時合共26.7萬宗申請個案。不少團體建議房委會為輪候超過三年者派發租金津貼，既為政府違背三年上樓承諾付代價，亦為基層居民解開支的燃眉之急。不過，政府屢次反對租津恆常化，指業主見勢會加租，津貼被額外租金蠶食。

究竟津貼有否實效，難以一概而論。外地數年前的研究報告指出，增加房屋津貼會刺激租金，即業主會蠶食部分津貼額。當然，蠶食多與少，視乎多項在地因素，例如訂租條款、津貼資格、發放方法（例如租金券還是現金）、房屋市場的彈性、租金管制等。部分報告特別提到，樓房市場的彈性是重要影響因素。若然租盤短缺，租金津貼愈被蠶食的比例較高。相反，若然租盤充裕，業主吃掉的津貼額較少。按道理，隨着公屋興建量增大，租住私人居所的需求會漸漸下降，限制租金升幅。

租津具體操作 須仔細探討

政府一直針對綜援戶提供租金津貼。根據社會福利署現行制度，現時租金津貼額按家庭成員人數定出，並設有上限。不過，民間團體多次批評津貼額太少。例如說，在 2015 年，半數租住私樓的綜緩家庭，實際房租高於租金津貼，有些要自掏腰包至少一千元支付屋租，即壓縮衣食教育等開支。有見及此，關愛基金近年為租住私樓的綜援戶提供額外津貼，受惠者在問卷反映，大部分認同項目在租金上升時能舒緩住屋開支壓力。

那麼，如果要在香港推行更大規模的租津，應該如何推行？首先，租津要配合租金管制，限制將租金升幅和次數。第二，與親屬同住者不獲津貼。第三，不採取全額津貼，而是要求租客支付部分租金。第四，跟綜援租津一樣，津貼額毋須與租金掛鈎，而是與住戶人數掛鈎。後兩個因素給予租客更大誘因，尋找租金較低的居所，減少對租務市場的影響。

必須承認，更大規模的租金津貼，會左右私樓租金市場，例如會新增年青人合租單位等的新租屋需求，在舊區林立的地區，租金可能會上升。學術界和社會服務界宜多參考不同地方例子，洞悉利弊，再向政府提交建議。無論如何，政府違背三年首次編配公屋的承諾，又損害單身人士上樓的權利，務必盡速補救，解住屋之憂。