【整筆撥款】與其批判社福機構肥上瘦下　不如爭取肥上肥下

社會福利機構員工會本周二（2日）召開記者會，批評31家受政府資助的社會服務機構向高層員工發放現金津貼，以東華三院向社會服務總主任發放金額最高，達27萬元，當中四家機構年薪超越社署助理署長薪酬水平。須注意的是，高薪不是原罪，而是在整筆過撥款制度下，薪津發放缺乏準則，社署卻疏懶監管，縱容業界亂象。社署既要整治機構，也須自省，改革撥款制度，才能真正造福服務使用者。

社會福利機構員工會批評社福機構高層領豐厚薪酬、巨額現金津貼自肥。（陳淑霞攝）

薪津發放缺準則 業界公眾難評高層表現

整筆過撥款是社署對受資助社福機構的撥款方法。撥款基準是按2000年四月一日機構員工的人數及公務員薪級表中位數計算，另加公積金供款及其他費用。自此之後，社工薪酬資助額在封頂於中位數，而機構可以自行調配撥款額，包括決定人手和制訂薪酬架構。

坊間針對社福機構頂層員工薪酬優厚，其實不大公允。根據政府2018年四月落實的薪級表，中學校長頂薪點為月薪129,325元，即年薪為1,551,900元。校長管理七、八百師生職員，大型社福機構管理員工數目更多，監督服務的範疇更廣，薪酬達到政府首長級水平，即年薪逾二百萬元，並非誇張。

問題是，工會揭示社福機構不依政府薪級表支薪，外界無從判斷員工待遇是否合理，公帑有否運用得宜。

第一，工會直斥四家社福機構的首層員工較社署相應職級的年薪高，另有31家社福機構獲派現金津貼，而薪金和津貼均屬公帑，但被點名的機構紛紛回應，頂層員工的薪酬津貼反映表現、資歷和工作需要。

例如，竹林明堂有限公司向服務總監發放約12.9萬元津貼。該服務總監回應，現金津貼為交通津貼，隨時候命補償和約滿酬金等，交通津貼人人均可申請，而約滿酬金是絕大部分員工均有的安排，又指前線員工按照薪級表計算薪酬，不同意工會指控肥上瘦下。香港社會服務聯會兩年前就同類狀況回應，指津貼用以吸引及挽留人才。

然而，如何釐訂約滿酬金、候命補償等，全由機構決定，機構之間千差萬別，或許有些約滿酬金只是從恆常薪金抽起，留待約滿發放，有些約滿酬金則是新增資金。其次，津貼並非薪酬，可以隨時縮減甚至消失，員工缺乏保障。再者，即使獲發津貼，不少前線員工薪酬仍然追不上同級社署員工，未能解決薪酬過低的問題。

勞福局局長羅致光表示，非政府機構員工的附帶福利不及政府人員，機構會把福利反映在薪酬內。這個說法看似合理，但既然機構頂層待遇要跟政府首長級趨同，那大可以重新把社工編制與薪酬重新掛鈎，避免混亂。

勞工及福利局局長羅致光回應事件時表示，社署會檢視非政府組織的薪酬開支，一般而言有關薪酬不會高於社會福利署相關職位的薪酬。（李家偉攝）

教師薪級表。圖片來源：教協網頁。 不按薪級表聘任前線 致同工不同酬 第二，基層員工不按薪級表，隨時被機構壓榨。一直以來，前線社工抱怨入職薪酬落後社署。例如，非政府機構的社會工作助理起薪點薪酬為21,585元，中位數薪酬為31,685元，頂薪點薪酬為42,330元。然而，機構不必然每年增加薪級點，而且受制於整筆過撥款，中位數薪酬變成職級頂薪點，漠視年資。如要額外增薪就要另覓資源，甚或要減慢向年資淺的員工加薪。《香港01》曾報道，有社工做了八年，只是提升三個增薪點。相較之下，社署社工穩定增薪，薪酬差異在社署與非政府機構，以及各機構之間愈趨明顯。 再與教師職級比較，社工的薪酬更見低下。新入職學位教師薪酬為30,165元，幾近社會工作助理中位數，貼近職級較高的助理社會工作主任的起薪點31,685元。再者，教師行業正正有薪級表規範，着重年資之餘，減少薪酬被剝削的機會，工作保障較社工多。 教師、社工兩個行業，性質不盡相同，但同具啟蒙、輔導職責，而且同受政府資助，待遇和薪酬制度不應相差太遠。若然社福機構頂層員工薪酬值得優於學校，那麼，前線教師和社工的薪酬計算方法也要相應。 當非政府機構基層員工未能恆常增薪，落後社署同業，但頂層員工的薪金福利追上社署助理署長級數，批評機構肥上瘦下，漠視前線員工付出，合情合理。

社署其身不正 疏於監督

社署推行整筆過撥款，一手造成社福機構薪津亂象，責無旁貸。社署賦予了社福機構彈性調撥資源，但絕不等同放鬆監管。不過，現實是社署監管不周，既容讓機構肥上不肥下，也漠視資訊透明度，縱容22家機構遲交「自我評估報告」。此外，即使如香港耆康老人福利會交了文件，刻意不填頂層員工相應政府職級，社署也不追究，無法比較薪津及職責，自毀長城。若然可以肆意遲交，不填相應政府職級，其他機構可以有樣學樣。

更重要的是，薪津亂象的最終受害者，是廣大市民。2015至2016年度社工職位流失率達15.2%，2017年審計報告批評，社工薪酬偏低是流失率高的原因之一，惟社署漠視問題。流失率高企，相當經驗很大機會流失，亦未能與服務使用者建立穩定關係。

其次，不少機構的整筆過撥款額，未夠日常營運，機構又擔心日後撥款額不足，情願留下大額儲備不用。社工唯有四出向政府其他基金，慈善組織和商界申請資助。但是，大部分外間資助既要「跑數」尋找更多使用者，又要壓低開支和人手，以爭取撥款者批款。社工疲於奔命寫計劃書，服務大量受眾，投放個別受助人的時間相應減少，正正違反人本服務的原意，機構間競爭服務，非按質素論成敗，而是按價錢，無助改善服務。

撥款制度須大改 社福機構應肥上肥下

就着社福機構肥上不肥下，薪津派發偏離政府編制和欠缺準則，社署必須修改指引，規定機構員工薪酬不能超出同級公務員，統一薪級表和職級名稱，給回落後的增薪點薪酬，達致「肥上肥下」，善待員工。此外，社署必須要求機構按時繳交財務報告及最高三層職員薪酬檢討報告，署方則要按時於網頁公開，好讓資訊透明和公眾監督。

社署以及政府必須自省，改善市民生活才是社會服務的最主要目的，如果給予機構彈性調配編制和資源，卻令服務質素轉差，政府現正檢討整筆過撥款制度，今次事件正好警醒官員，加強監督高層薪津使用外，員工及使用者應有更大參與空間決策，平衡力量。