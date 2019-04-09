保護主義不可取　醫生須與大眾同行

香港醫護人手嚴重不足，透過輸入更多海外醫生以解燃眉之急，早已成為主流共識。然而，負責審批的醫委會上周討論放寬海外專科醫生實習安排時，竟然否決了全部四個方案，輿論譁然。醫委會的決定向醫生利益傾斜，坐實了「保護主義」等指控，理應受到譴責。 與此同時，我們喜見部分業界「異見人士」站出來，批評醫委會罔顧病人福祉。事實上，香港從來不缺有社會責任感的醫生，他們應該積極發聲，以實際行動向社會表明，他們與普羅大眾站在同一陣線。

就在表決結果「出爐」後，佘達明、蔡堅等委員紛紛「解畫」，可惜給人貓哭老鼠的感覺。其中蔡堅在亮相電視台節目時，仍以「投票機制有問題」為由辯駁；此外，他聲言不相信輸入海外醫生這一做法會有成效，「我願意輸賭，如果超過10個返嚟（香港），輸乜都得。」可惜，在公眾眼中，上述解釋根本蒼白無力：即使投票機制真的不理想，也不足以解釋為何四個方案都是反對票多於贊成票；而退一萬步，就算來港的海外醫生不多，亦不失為舒緩前線壓力的短期措施，多幾雙手，總比少幾雙手好。

蔡堅聲言不相信輸入海外醫生這一做法會有成效。（資料圖片）

「01觀點」早已批評，今次表決結果，強化了外界對香港醫生專業團體長久以來的批評——死抱保護主義。醫委會否決放寬海外醫生實習一事說明，它與社會嚴重脫節。縱然在純粹醫療的層面，我們不應隨便質疑醫生的專業判斷，但假如業界以「專業」為名，行自我保護之實，甚至連不是他們專業範圍的醫療政策發展，以及公共服務管理都受到他們操縱，那便會犧牲社會整體福祉。

當然，醫學界並非鐵板一塊。相比與民意作對的醫委會，剛剛成立的「公立醫院顧問醫生協會」明顯好得多。它在聲明中表示，公立醫院服務水深火熱，臨床部門人手捉襟見肘，個別部門因為人手不足，服務面臨崩潰，而放寬海外專科醫生實習期，能吸引更多海外專科醫生回流。這個立場與部分業界人士的自私自利形成鮮明對比。站在維護公眾特別是病人福祉的角度而言，我們同意協會所指，醫委會不應把醫生置於市民的對立面上，而當時投下反對票的委員，亦應主動解釋理據，不應蒙混過關。

「公立醫院顧問醫生協會」由瑪嘉烈醫院現任副行政總監羅振邦醫生（右一）擔任主席。（資料圖片）

香港公營醫療體系千瘡百孔，亟須修補，這早已是不爭的事實。引入海外醫生雖非治本之道，卻不失為短期良方。與其一次又一次地重蹈流感高峰期醫護人手不足的覆轍，何不勇敢踏出第一步，先解決燃眉之急？公立醫院顧問醫生協會痛批醫委會，證明業界也有深明大義之人，我們希望更多醫生能夠加入這個行列，摒棄狹隘的業界利益，維護廣闊的社會福祉。