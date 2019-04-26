【武博】留一口氣，點一盞燈——香港武術的新篇章

「念念不忘，必有迴響，留一口氣，點一盞燈，有燈，就有人。」 幾年前《一代宗師》這部王家衞的大作，僅用一句便把他對中國武術之憧憬淡淡道了出來。中國武術的發展，與其幾歷顛沛流離的國運緊緊相扣。就以廣東為例，眾多流派如洪拳、蔡李佛等，與當時反清的地下活動密不可分。當時泰西列強窺覬、中央政權疲弊，社會動盪、治安不佳，人人組織團練習武，是為武術壯大之始。

武術本有軍事、自衞、強身的意味，而在國土淪喪，國魂不振的時代，武林人士亦一直主張以「武術救國」的觀念，1910年成立了中華武術會及精武體育會。《一代宗師》中，八卦形意門掌門兼中華武士會會長宮寶森南下與廣東武術界交流，與葉問金樓一戰一事，便是以八卦掌宮寶田及中華武術會會長張占魁為藍本。而精武體育會則集合各派武術，放下門戶之見，廣聘各派武術宗師於一堂，以強國強民為宗旨。

一代宗師葉問的詠春拳主張以柔制剛，成為不少武術電影的主題。(楊榮飛、鄧穎韜攝)

1920年代末期，國民政府完成北伐，西北軍將領張之江創立中央國術館，更是直接隸屬於中央。在政府機關的大力推廣下，早期中央國術館可謂雲集了全國各地的武學宗師，被稱為國術界的「黃金十年」。未幾，國家經歷日寇來犯、烽火連天，國共內戰、山河變色，大批武林人士南下避難，在此南海一隅重新築起了小武林。正如《一代宗師》的劇情，不論是佛山的詠春宗師葉問、東北八卦形意門的宮若梅、國民黨軍統麾下的八極拳高手一線天等，都來到了香港。

而事實上，五、六十年代的殖民地，國術武館如雨後春筍，開辦了多達四百一十八所，習者高達一萬二千人，不管是南派的洪、劉、蔡、李、莫，還是北方的形意、八極、太極，都能在香港尋到一席之地。當文革國內否定武術、禁止練武，武術卻在香港這一個小島上得到了重生，成了一個容納全國各家各派，真正百家齊放、百家爭鳴的小武林，承傳了中國的國魂。

如《一代宗師》所說，這些國術大師在香港點的一盞燈，竟然意外誕生了李小龍這個蜚聲國際的一代宗師，令中國武術提升了一個新高度。當時的金庸、古龍、梁羽生等武俠小說、關德興的黃飛鴻電影，香港整整一代人自幼便受到武術風氣薰陶，爭相習武。李小龍便是成長在此氛圍，更曾向葉問拜師。而李小龍傳奇，更在全球掀起了學武風潮。不論是甄子丹、周星馳，抑或是曾俊華都是出產自那年代的武術迷。武術可說已成了香港一代人的集體回憶，內化成為香港人不可磨滅的身份認同。

醉心武術的趙式慶以科技，將洪拳宗師林世榮的拳藝重新演繹。(楊榮飛、鄧穎韜攝)

然而隨着香港經濟起飛，新一代生活愈漸富裕，習武再不是窮家子弟唯一的選擇。中國武術又受到外來武術流派，跆拳道、柔道、空手道、泰拳等挑戰，令致今天在市面大行其道者，竟是重視格鬥技巧的泰拳。八十年代起，政府亦對武術管制漸嚴，地價飆升亦令國術武館經營困難，武林黃金年代竟已漸遠。

幸好念念不忘，必有迴響，醉心國術的人在這年頭還有不少。而船王趙世光公子，中華國術總會總裁趙式慶一直致力傅承急速消亡的中國武術。趙式慶曾申請將武術列作非物質文化遺產，又出版英文洪拳專著，為不同門派記載香港武術史等，當中最為人樂道者，便是以三維技術掃描四百個功夫套路的武術資料庫，更計劃將圖像數據製成「學武App」，向年輕人推廣武術。

而《香港01》與《武備志》亦將於下月舉辦第一屆香港武術及搏擊運動博覽，讓大眾透過多元化體驗班接觸各類型武術運動，欲為香港武術的寫下新篇章。至於香港政府在老師傅一個接一個的老死，祖傳功夫一招接一招的失傳時，有否擔當為中國國術及香港歷史保育的使命，向這些舊武館伸出援手，甚至興建一個香港武術館，讓下一代認識本土武術的歷史，也令上幾代的傳統和記憶，不致零散消亡？

武術不僅代表了中國的國魂，亦因南遷而內化成為了香港歷史的一部分。當初因戰亂及社會動盪，香港成為了保存中國國術一點血脈的庇蔭之所，而「留一口氣，點一盞燈」，今天我們所作的，也是為此博大精深的國術點一盞燈，讓香港這片小武林不致消亡，或給下一代遺忘。