羅致光若只懂爆金句　倒不如回到象牙塔

勞工及福利局局長羅致光本周日（5月5日）再發網誌，不少網民因「沒有貧富懸殊現象，便沒有今天的我」一句向他開火，批評他騎着窮人上位。其實，在網誌和過往訪問，他也表達年輕時有感港人薪水差距大，社會出現問題，認為研究社會政策「相信所投入的時間有更加大的社會效益」，故才離開程式編寫員工作，成為今天的勞福局局長。 觀乎網誌內容，更令人憤慨的，是他在文末提及解決貧富懸殊問題需要「凝聚社會的共識」。事實上，要達致公平公義，長遠社會團結，在過程中少不免得罪最有權勢者。若要取得共識才能推展福利政策，大眾定必只會等到天荒地老。

羅致光曾叫長者去勞工處找工作。（資料圖片／李澤彤攝）

以統計數據及國際比較來說，法國的貧富懸殊的指數可算是十分之低，但是在法國人，特別是當地基層巿民心目中，法國的貧富懸殊問題仍可以是嚴重的。我們亦應留意到上述的堅尼系數，只是反映收入不均的程度（income gap），並非是財富不均 （wealth gap）。從巴黎聖母院災後復修籌款一事來看，富商的巨額捐款也會引起示威人群的強烈不滿，「仇富」的解說，有一定的可信性。法國的失業率高，位列歐盟第四（低於希臘、西班牙及意大利），亦可能是原因之一。 羅致光 2019 年 5 月 5 日網誌：貧富懸殊的挑戰

該篇網誌主要比較法國和香港貧富差距的程度，並藉黃背心示威提醒讀者，法國黃背心運動反映社會失衡，而香港政府會致力保障市民就業和加強就業援助，目標是脫貧和減低收入不均，避免社會混亂。

簡論之，局長眼中認為黃背心運動原因有三：貧富懸殊、失業率高及仇富。那很自然會帶出一條問題：如果說保就業就能夠避免群眾騷動，那香港過往幾年的失業率處於低位，何以仍然出現佔領運動和旺角騷亂？就此，局長沒有解答。

香港的貧富懸殊問題一向嚴重，街頭不時會見到長者撿拾紙皮幫補家計。（HK01）

法國去年因民眾反對增加燃料稅政策而爆發「黃背心運動」，全法國有近30萬人參與。（路透社）

誠然，黃背心運動跟佔領運動及旺角騷亂的政經背景不盡相同，難以直接比較，但針對政治和經濟制度不公平，是兩地三次抗議的主要訴求。須知道，法國政府的二次分配比香港更進取，而該國失業率已經離開最嚴峻的時候－－現在的失業率為8.8%，2015年的高峰是10.6%。然而，國民針對是更根本的稅制不公和偏袒商賈，不滿馬克龍上任後推出多項減免得益商界的稅種，和增加任免勞工彈性的措施；而提高燃油稅，加劇基層市民負擔，就直接催化示威。若果局長認為保障就業，提升底層民眾收入就能平息民怨，那未免簡化理解困局。

在香港，發生佔領運動和旺角騷亂之際，經濟未至於民不聊生，但局長以至政府認定穩經濟、保就業、再分配就能壓下社會憤懣，令人摸不着頭腦。佔領運動的主要成因有二：其一，是爭取雙普選、反對政治特權，又不滿政府和警方處理示威手法等。參與旺角騷亂者，反對警察驅趕小販，又認為非暴力抗爭無效，遂以街頭抗爭表達民憤。其二，引發佔中、旺角騷亂的，還有殖民時期以來的經濟不公。

要徹底消除香港兩場運動掀起的怒火，政治改革和經濟制度改革需要雙軌並行。取消功能組別和開放特首選舉，減少政治特權，政府才可真正向市民問責。與此同時，政府應當正視香港經濟的結構性不公，大刀闊斧改革。首先，政府應改革稅制，向最富裕階層徵稅更多，將之投放公共開支，減輕中產基層賦稅。另外，當房屋問題是財富不平等的一大來源，政府必須下重藥抑止樓市投機，還原居住用途，收窄貧富懸殊。即使現時政改難有寸進，政府仍須盡力解決貧富懸殊。令人擔憂的是，政府遲遲不肯大刀闊斧清除頑疾，官員若不認真看待，大型騷亂一觸即發。

也許整體的稅務、住屋和政治改革，超出勞福局的政策範疇，羅致光不敢越俎代庖，才會着眼勞福政策，但作為學者、高官，他有責任向公眾道明社會問題的結構性成因，絕不能見樹不見林。官員對問題的認識可見諸於其決策，羅致光寄望調升最低工資三元，設立高額長者生活津貼和在職家庭津貼，就可有效緩解貧富差距，足見他未認識到社會問題已經到了水深火熱的地步。須知，微調福利金和最低工資，無助基層脫貧和減低收入不均。就此，羅致光應聯同各政策局制定全面方略，敢於挑戰利益集團。如果他認為問題難以解決，那就應盡早退位讓賢，將自己反鎖於象牙塔當中，而非再戀棧權位，增添民怨。