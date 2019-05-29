重振職專教育　職業大學、職專高中應雙管齊下

為推廣職業專才教育，政府一個專責小組展開公眾諮詢。小組建議設立「技術學士學位」或「理工學位」等實用技能主導的職專學位，學生可以修讀這些課程，獲取資歷，但在中學層面，着墨不多。 「01觀點」認為，徹底改革中學學制，重設職專高中，與設立技術／理工學位同等重要。唯有另闢職專升學路徑，並給予充足支援，才可吸引學生就讀，並培訓緊貼時代需要的技術人才。

專責小組提出，可檢討職專教育在本港高等教育制度中的定位，包括參考外國設立實用技能主導的職專學位。（資料圖片）

政府轄下的「推廣職業專才教育專責小組」日前展開公開諮詢，提出多項建議，最注目的是開辦着重實用的「技術學士學位」或「理工學位」，給選擇職專教育路徑的中學生和副學位畢業生升讀，以取得學位資歷。在現有層面，小組建議檢討多個範疇，其中之一是檢討高級文憑的資歷，加強輔助專業程度工作的職業技能。

投放資源 推動職業大學

在專上教育層面，職業訓練局旗下的香港高等教育科技學院（Thei），已經開辦多個職專教育本科課程，涵蓋資訊科技、土木工程、檢測認證、飛機工程、文化創意等。中學文憑試或高級文憑畢業生，可以分別升讀學院的一年級或三年級。高科院有十二個課程已納入「指定專業／界別課程資助計劃」（SSSDP）。此外，高級文憑學生也可接駁本地大學高年級課程，或者外國大學的銜接學位。

Thei 在 2012 年成立，距今只有七年，仍需時累積經驗和名聲。不過，既然學院已有一定設備和師資，政府應該更加主動，鼓勵校方繼續提升課程質素，擴充理工／技術科目，目標是升格為資助職業大學。眼見院校有前景，而學費又可負擔，學生會更願意選讀 Thei。

香港仔工業學校是少數在校名保留「工業」兩字的中學。（維基百科用戶Prosperity Horizons（CC BY-SA 4.0許可））

承諾加強高級文憑資歷 值得肯定

現時大部分的職專課程屬於高級文憑程度，專責小組肯定高級文憑貢獻，並提出要加強學生在輔助專業程度工作所需要的職業和通用技能，例如加強職場實習部分，以提高就業能力。

高級文憑與理工／技術學位可以並存，前者着重專門培訓，較為實用，後者包含較高深的學術理論和研究。香港專業教育學院（IVE）是培訓高級文憑學生的基地，再加上近年業界成立的專門學院，例如建造業學院、港鐵學院、國際航空學院等，提供文憑及以上程度課程。政府和院校需要密切監察行業趨勢，確保學生技能配合職位空缺，同時能夠協助有意進修者升讀學位。

重振職業中學 駁通職業大學、增加社會認同

設立職業大學、加強高級文憑資歷，其中一個目的，是為重振職業中學系統，給青年人多一條升學進修途徑。

過往的工業中學、職業先修學校，既追不上香港職業轉型，加上質素參差，被辦學團體和師生家長放棄。不過，也因為這樣，一些不適合文法中學的學生，只能勉強完成文憑試課程，浪費青春。

西式食品製作是其中一門應用學習課程。（教育局網頁）

新高中學制注意此點，開設文憑試應用學習科目。若然學生不符合升讀高中資格，或者覺得文憑試不適合，他們可以選讀毅進文憑、職訓局的文憑、或者其他培訓機構的證書課程。

然而，專責小組也承認，應用學習科目報考人數偏低。2019年報考者只有3,803人，只佔全體考生6.75%。部分學校礙於科目收生不足，被迫放棄開班，應用學習科目前景堪虞。而不論在實際收生水平，還是社會風氣，文憑、證書課程也給人次等資歷之感，只有「讀唔成書」的學生才選擇，打擊有志進入職業教育課程者的意欲。

專責小組認同要在中學教育推廣職專教育，但手法不離開加強宣傳，職場參觀，加強商學合作，可加入更多職業相關的內容等，猶如形象工程，沒有針對困局核心。

「01觀點」一直倡議仿傚德國、新加坡等國家，復興職業高中課程。學生可在初中畢業後，按能力和旨趣，在高中分流。跟現有及過去的最大分別，是職業高中課程接上高級文憑，然後就業或就讀政府資助的理工／技術學位。唯有從根本改變學制，社會才能對職專教育重拾信心。

未來工作愈來愈要求結合知識和技術，兩者不能偏廢。過往香港的職業教育未能追上時代，被教育界唾棄，文憑試課程的應用學習課程，制度上仍有缺失，以職業訓練局為首的職業培訓，在個別項目的認受性堪比大學本科，但總體上仍有次等學位之感。各界必須建言，督促政府革新職專教育，重新開闢貫通中學、大學的職專課程，並與文法課程雙軌並行，給學生多元出路，促進香港經濟社會發展。