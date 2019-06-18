【逃犯條例】羅致光助攻撥火　是迫更多勞工上街嗎？

本地在位者不善辭令，於近日的修例風波中表露無遺，在位者未能了市民憤怒的原因，反倒連番失言，不斷助燃社會的不滿情緒；然而，慣於開罪香港市民的勞福局局長羅致光，雖然沒有就修例一事開腔，但仍於滿城風風雨雨之時，重提引入外勞這般「惹火」的議題，嚴重漠視本地勞工利益。「01觀點」早已指出，民怨爆發，表示的除了是政治上的憂慮，亦有民生現實的絕望，羅致光敢進一步挑動本地勞工情緒，無異於將他們迫上梁山。

在位者言論之所以得罪人多，除了因為他們忽視民怨癥結，亦是他們只為社會上部分既得利益者發聲，忽視普羅大眾的利益。如財委會主席陳健波，在612衝突後不僅高調「盲撐」政府修例，完全無視修例如何刺激衝突發生，更指責示威者破壞香港穩定，威脅包括他自己在內的中產利益，這不但盡顯其自私心態，更顯示他只關注個別群體的「心聲」，忽略了廣大市民的訴求。

資料圖片／李澤彤攝

市民怒火中燒，在位者本來就要慎其言行，不應作無謂事助燃對抗情緒。然而，屢屢失言得罪市民的羅致光，竟敢逆常理而行。羅致光於周日（6月16日）發表網誌探討勞工短缺問題，當中除了肯定未來勞工短缺的嚴重性，亦提出要以「多管齊下」應對短缺問題，包括增加婦女勞動力，與及重提輸入外勞的需要。

然而，輸入外勞終究過分照顧商界利益，忽略本地勞工權益。如「01觀點」指出，勞工短缺的成因在勞動待遇欠佳問題，部分行業如餐飲、保安、安老院舍等，更是厭惡性行業，在薪水低、工作環境惡劣下，自然無人問津；而諸訴外勞，說穿了只是由外地人「硬啃」如此差勁的工作條件，並且拉低整體行業工資水平，損害本地勞工利益，這在已有限地引入外勞的安老服務業上早有證明。故如非迫不得已，引入外勞應只為最後選擇。

圖片說明：羅致光早前已承認香港勞工短缺，亦明白有個別行業面對人手短缺的困難，港府「會認真考慮輸入外勞」。(立法會截圖)

面對有關引入外勞為親商界的批評，羅致光認為其政策不乏「向商界開刀」，並舉例「提出取消強積金與遣散費及長期服務金「對沖」的優化方案、延長侍產假及產假、以歷年最大的增幅調高法定最低工資水平」等政策，證明自己對商界、勞工界均一視同仁。誠然，不能夠抹殺羅致光所有勞福政策的功效，但即如他舉出的例子，不難發現政府對商界始終處處忍讓：例如於取消強積金對沖上，政府花數百億竟補貼商界在未來25年支付員工的遣散費及長服金款額，實難見政府果真有平衡勞資雙方的權益。

取消強積金對沖安排：爭論多年的強積金對沖安排，今年再有進展。政府決定，將會延長「包底」年期至25年，總資助額會增至293億元，但商界方面仍未收貨，要求政府作長期承擔，能否如期在2022年取消MPF對沖仍是未知之數。（資料圖片）

另外，羅致光理應明白，盡量釋放本地勞動力方為解決問題的良方，如他所提倡的家庭友善政策，固然可取，但須要知道，基層勞動力之所以未能盡然釋放，還涉及更龐大的民生問題。本港現時居住成本高昂，料有不少基層市民為求申請公屋，寧願只有限度工作，並且放棄應徵人工較高的工作，只為符合公屋申請的入息上限，變相浪費了珍惜的勞動力，羅致光與其輕言輸入外勞，為何不致力協同運房局等部門研究改善勞福、房屋制度，以解決上述輪候公屋市民的困境，從而確保基層勞動力能得以「盡用」？

羅致光在時局混亂時提出惹火言論，本屬不智，但更重要是，社會氣氛與民生議題息息相關，政府仍執迷不悟，在勞福政策偏袒商界，漠視基層勞工利益，只會令更多基層市民感到絕望，投入抗爭運動。須知道，若連不少一直未有上街的基層市民都被迫上梁山，港府只會進入無法管治的休克狀態。