家庭友善政策落後　育兒或工作成母親的抉擇

立法會7月公布「香港在職母親面對的機遇和挑戰」研究指，2018年本港25至54歲沒有投身工作的女性約46萬人，當中九成已婚或離婚，五分之四是母親。全職家庭主婦當然對社會貢獻良多，但對於想繼續投身工作的母親，政府須提供合適的援助。目前政府就職場彈性工時、產假以及幼兒服務等支援不足，或窒礙母親就業，亦遠落後國際水平，當局應盡快加強推動家庭友善政策及改善託兒服務名額分布，減輕在職母親的負擔。

統計處估算至少五萬家庭主婦願意投身工作

「香港在職母親面對的機遇和挑戰」研究指，2018年25至54歲從未結婚的女性勞動人口參與率平均為91.3%，女性婚後而仍未有子女的勞動比率是79.4%，而育有14歲以下子女的女性更只有56.6%人就業，但在最年幼子女年滿15歲的勞動參與率又反彈至66.5%。可見女性在婚後的勞動參與率下降，有年幼子女的工作人口比例更少，或因要照顧子女及打理家務而不就業。

全職家庭主婦照料家庭，其勞動價值及經濟貢獻當然不容忽視，但政府應提供合適的援助，為想繼續投身工作或在職母親減輕負擔，讓她們可作選擇而非勉強放棄工作。據統計處2018年調查結果估算至少五萬名年齡介乎30至59歲的家庭主婦，如遇有條件合適的工作，如彈性工時、工作地點接近居所和合理薪金等，會願意投身工作。

2018年25-54歲按婚姻狀況的勞動人口參與率 從未結婚 曾經結婚 女性勞動人口參與率 91.3% 64.9% 男性勞動人口參與率 92.6% 95.6% 來源：立法會「香港在職母親面對的機遇和挑戰」研究 2018年25-54歲已婚女性勞動人口參與率 未有子女 79.4% 育有14歲以下子女 56.6% 最年幼子女為15歲以上 66.5% 來源：立法會「香港在職母親面對的機遇和挑戰」研究

侍產假未符國際標準 推廣彈性工時、在家工作需由政府帶頭

本港的家庭友善政策落後於國際水平，從生育的基本勞工福利保障可知一二。雖然去年施政報告建議延長本地僱員法定產假由10周增至14周，與日本和歐盟法定產假看齊，但比新加坡16周、丹麥18周及中國內地各省約18周至25周產假還少。此外，照顧初生嬰孩的責任不應只落在母親身上，但去年政府只建議男士侍產假只由三天增至五天，遠遠落後新加坡、澳洲政府資助兩周有薪侍產假的水平，目前母親在平衡職務與照顧幼兒方面仍有難度。

再者，彈性工時或地點已逐步成全球趨勢，有助在職父母平衡工作與家庭生活。研究指在經合組織的成員國，逾60%僱員可在工作日請假一至兩小時處理個人或家庭事務，而87%企業為僱員提供某種形式的彈性工時安排，如兼職、每天彈性上下班時間和在家工作等。

有效實行彈性工作制度雖與企業文化不無關係，但政府亦有責任帶頭推動有關措施。根據《公務員事務規例》，政府部門首長可視乎部門的需要，在確保員工的總實際工作時數不少於其規定工作時數下，更改員工的實際工作時間，各決策局和部門在回歸前已開始實施彈性工時，例如讓員工自行選擇每天的上班時間，或「交錯工作時間」制度，即從多個規定的上下班時間中選擇，並在2006年起推行五天工作周，當時《施政報告》更指政府會繼續推動更多家庭友善措施，如半職崗位、在家工作等。

不過，政府所謂彈性工時聊勝於無，因為各部門推行相關措施不能涉及額外人手資源，員工的工作總時數亦不得比規定的少，更重要是政府未廣泛推廣在家工作的安排。對於要照顧幼稚園或小學生的在職父母而言，情況並不理想。另外，截至2014年九月，只有約72%公務員及67%全職非公務員合約僱員按五天工作周模式工作，進展緩慢。公務員事務局回覆《香港01》上周四（8月1日）查詢時表示，沒有備存各政策局和部門，以及不同職系及職級實際上班安排的數據，可見政府未有效監察彈性上班及在家工作的落實進度，推行家庭友善措施欠誠意。

政府應考慮在部分可行職位放寬在家上班、修改輪值安排及家庭假期等，並在合約條款中指明保障，鼓勵部門僱員就工作量及在家工作安排加強溝通，長遠而言亦要配合立法最高工時保障，及全面完善勞工權益。

1997-2017年間選定先進地方的25-54歲女性勞動人口參與率（來源：「香港在職母親面對的機遇和挑戰」研究）

託管中心地區分布不均

另一方面，工作彈性安排外，政府亦要在社區服務方面配合市民需要。課餘託管名額不足、服務時間及名額的地區分配不均，問題多年來仍未解決，令有託管需要的家庭得不到合適的服務。立法會報告指出，去年本港約十萬名2歲以下幼兒，卻只有約1,730個由資助機構而設的照顧服務名額，即不足2%幼兒可獲相關服務。在地區分布方面，2018年按每月住戶收入中位數排序的最高的四個區議會分區，其幼兒照顧服務名額佔全港的25%，收入最低四個區議會分區的服務名額僅為全港總額的14%。

雖然政府將在2019-2020年度將幼兒資助服務的規劃比率 ，納入《香港規劃標準與準則》，而勞福局局長羅致光指政府將考慮以「服務券」形式為基層家庭提供幼稚園課餘託管服務，本年《財政預算案》中亦計劃分階段增加400個長時間全日制幼兒照顧服務名額，但面對名額落差，政府仍需推出更積極的方案，「01觀點」曾建議政府考慮整合學校場地與社區人力資源，開放部分幼稚園校園提供託管服務，善用空置校舍等，培訓人手，在規劃未來新發展區中社福用地的比例，以免重蹈社福設施不足的覆轍。