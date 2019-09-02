防暴警察現身校門　 社會為何走到此境地

9月2日，陪同學生開學的不只有校長、老師。警員子女每人一部「警報器」上課，防暴警察出現在學校門外，截查校門外派傳單、叫口號的學生、校友。原本應該快樂的校園竟然如此，反映社會愈來愈荒謬。

有身穿「韓國仔」及持圓盾的防暴警察現身喇沙書院校門外，截查在場校友及搜查隨身行李。（香港大學學生會校園電視圖片）

「反欺凌」不應針對警二代

上周五（8月30日），有報道指警方向警員子女派發警報器，如遇欺凌可按動按鈕發出聲響，供警員子女求救之用。但是警報器只向警察子女派發，做法效果成疑。正如相關警員於受訪時表示，他們擔心子女身上的警報器會被人發現，反而更容易識別。欺凌並不限於身體上的傷害，也包括心理上的受創，如冷言冷語，甚或惡言相向。或許警報器能阻止肢體暴力發生，但是朋輩間的排擠、冷待，其實對成長時期的警員子女傷害更深。

「01觀點」已曾提及，只照顧個別背景學生的「反欺凌」措施，對遏止校園欺凌未必有幫助，甚至可能會適得其反。對抗校園欺凌應是教育界的共同目標，欺凌事件不能發生在任何學生身上，反欺凌措施需要一視同仁，杜絕校園欺凌不能「頭痛醫頭、腳痛醫腳」。一個就擔當的政府，就應從制度上根本處理問題，建立完善的反欺凌機制，主動介入潛在個案，造福全港學生。

數百名中學生參與罷課集會，當中有人戴上頭盔。（羅君豪攝）

防暴警現身校園非社會樂見

另一個荒謬景象是，莘莘學子開學正日，社會關注的卻是有多少學校、多少學生參與了罷課，如何行動，警方也如臨大敵般派出防暴警察到校園外駐守。例如在傳統名校喇沙書院，9月2日早上數十名學生、校友在門外呼叫口號，派發單張，其間警車到場，防暴警察持盾現身對校友截查、搜袋。

當時校門外的人士沒有任何衝擊、破壞，校方亦表示沒有報警，警方即使因當下社會氣氛緊張而要作戒備，但出動防暴警察持盾截查，可能過敏。其實，警方可以透過「學校聯絡主任」與校方保持溝通，有更溫和方法處理校園事務。

這個夏天，成千上萬的學生戴上口罩、面罩，認為要以此迫使政府聆聽民意，實為香港不幸。目前警察的子女擔心因為家庭背景而被欺凌，「黃絲」學生亦要面對警察在校門外的搜查，無疑是人人皆輸。有人形容防暴警察是在恫嚇學生，有如「白色恐怖」，縱或言過其實，但反映的是這個社會愈來愈不正常。

正如教育局局長楊潤雄多番強調，政治不應帶入校園。《香港01》亦一直認為政治問題應該政治解決。政府不能光說不做，應該拿出政治魄力，全面推動社會改革，讓廣大年輕人見到屬於他們的光明未來。