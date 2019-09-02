破除用暴力改變香港和中央決策的迷思

暴力能否改變香港和中央政府的決策，這是一個需要深思的議題，因為它要視乎改變的對象是什麼，暴力的內容是什麼？就以正在發生的反對《逃犯條例》修訂的衝突來看，由於民意激昂，政府很早就擱置了修例，但當暴力不斷升級，甚至發生類似「城市遊擊戰」的局面，中央政府的態度是首先「止暴制亂」，是否處理其他建議必然成為後話。長年陶醉於要陸港「區隔」的香港人從來不願意花精神去了解中共的社會治理模式，不願去正視它明確指出了不能接受任何威脅中央政府權威的行為。企圖強迫中央對暴力妥協是不切實際的，甚至有招致極限回擊的風險，這可能是今天香港面對的現實。

示威者搬來一個疑似是修頓球場的看台鐵架，作為路障材料。（盧翊銘攝）

反過來要問的是，暴力是改革者應該使用的手段嗎？它在什麼時候會幫助實現改革，什麼時候會適得其反？用1960年代港英政府如何對待暴亂或許更能說明情況，當時對示威者和暴動參與者所採取的鎮暴手段絕對比今天的情況有過之而無不及，但亦同時為香港之後的社會改革創造了機會，今天的暴力示威是否會製造相似的結果？我們相信答案是相同的。首先，由於最近的廣泛衝突以及衝突的性質，香港的政治改革將會愈趨保守，而且對參與暴力示威的所有人，包括年輕人來說，後果將會是非常嚴重的。其次，香港的社會改革將會是激烈的，任何阻礙改革的人，包括既得利益結構中的關鍵人物或群體，不論是官員或商界，如果「不識時務」，繼續要「耍霸道」，中央政府都會將其「掃地出門」。

事實上，隨着超過百萬市民參與了遊行，初期的示威衝突已經發揮了對政府的警示，特別是對中央政府，它已經接受停止修例，全面檢討對港的政策，思考如何改革香港的社會矛盾，彌補之前在香港改革中的消極角色，甚至直接指示香港政府全力推動改革。但當衝突發展為「城市遊擊戰」，暴力抗爭甚至遍地開花，出現極端主義衝擊對象變得隨意，部分無知的示威者更企圖「引入」外國政治力量，矛頭直接指向中央，都使運動的性質改變，中央政府的反擊亦會大幅度提升。大家必須質問，這是否改革者的原意，還是部分示威者和政客自恃此種極端行為可以獲得市民無條件的支持，因此開始考慮一些超乎他們自己承受能力的衝擊行為？

反修例示威不斷，有傳媒引述消息指，政府考慮引用《緊急情況規例條例》緊急立法。（資料圖片／張浩維攝）

如果反修例示威衝突是一次理性計算之後的有計劃行為，對示威群體提出上述的質問或許是恰當的。但是，這場運動標榜「無大台」，大家都不相信它是有組織的政治行為，當中只是一些較熟悉示威群體心態與性格的從政者嘗試捉摸形勢變化並加以利用，卻沒有人能夠自稱為領導者，甚至可以說，大部分示威者都無法就衝突目標是什麼找到共識。既然如此，這種無政府主義的群眾運動能夠推動香港需要的改革嗎？

目前社會上普遍提出的「五大訴求」，是為了推動改革以解除深層次困局，還是為了合理化前階段的衝擊，要政府徹底「跪低」？後者顯然才是答案，但卻是不切實際的。首先，對這種「缺一不可」的要求，政府能夠答應嗎？估計就算香港政府願意考慮，中央政府亦不會容許，特別是赦免所有被捕者。其次，如果政府加強武力鎮壓，行使《緊急情況規例條例》提供的權力，甚至出動解放軍或武警，這究竟對香港有什麼好處？一些人或許希望發生這種事情，讓他們為證明中央專制找到實證，但對香港來說，這是好事還是壞事？就好像2014年的「佔中」，推倒了人大「831」方案，結果香港的政制原地踏步。我們並不認同「831」方案，但如果中央政府承諾會持續檢討和優化，它可以是一份被接受的過渡方案。

中共有一句話叫「推倒重來」，就是將之前的工作否定及推翻，重新規劃實踐。這種要求或許一些激進示威者亦有提出，只是方式與意義完全不同。如果應用在香港，考慮到近年的發展以及國際環境的變化，中共的方法估計就是將之前的所有政治工作，包括對「一國兩制」、「港人治港」的意思重新整理，建基在這樣的基礎上，重新改寫《基本法》，重構香港的整個政治經濟社會制度。

其中重點將會是如何平衡幾種方面的考慮，它們將包含中央政府的「全面管治權」、在保持「高度自治權」的前提下全面推動香港融合到「一國」裏、建設行政主導的民主選舉制度、重新思考法治與自由、國家安全、經濟發展、建設公平正義的社會制度、鞏固香港在中國整體經濟發展中的作用，特別是在粵港澳大灣區的發展中如何讓香港更積極參與並共享灣區發展紅利。事實上，這種工作已在發生，問題是要用「推倒重來」的路徑進行，還是在現有架構內推動改革。兩者取捨顯然決定於香港的局勢是否能有效控制，而這又取決於香港的「和理非」大多數和「暴力激進」的小部分人能否找到結束目前混亂情況的方法。

《香港01》絕不同意用「推倒重來」的方式解決香港今天的困局。這種方式也許會更徹底高效完成改造，但對香港將會極具衝擊性，推行時將在意識上遇到極大阻力。在現有架構內推動改革需要的時間或會較長，衝突依然會發生，但從感官上或者沒有這麼激烈。我們認為這裏面有着極大的空間讓香港人自己做決定，因為大多數人要求的是深刻而全面的改革，徹底改造一直欺壓香港人的既得利益結構，這個結構是得到政府支持的。

香港沒有獨立的本錢，「港獨」並不符合居住在這裏的市民的根本利益和意願，「一國兩制」、「港人治港高度自治」才是香港一切政治的根本，既符合香港的現實需要，亦符合中國的整體發展，包括它的現代化需要，是中央政府和香港人之間共贏的基礎。任何偏離這種共識的企圖，香港人都必須反對，甚至是必須抗禦的。如果有人蠱惑大家，教唆這裏的年輕人還有其他更為厲害的手段，能讓大家獲得更多的政治和經濟好處，那就讓他們將方案擺在大家面前，讓大家自己取捨。一旦這些方案只是老生常談的意識形態口號，就請收聲吧，不要拿香港人的生活和年輕人的前途做賭注。