催淚煙滿城　清潔工執手尾之苦有誰傾聽

食環署外判清潔工工作時缺乏防毒裝備，在反修例街頭衝突期間，既不能離開崗位，亦要清理路面垃圾，被迫吸入催淚煙，損害皮膚和身體。有清潔工聯同工會在本周二（3日）抗議署方保障不足。 警察、消防員、救護員、清潔工受命政府，要維持社會運作，政府就必須保障員工工作安全，亦不應區分政府僱員還是外判。就此，食環署以及勞工及福利局必須從速改善清潔工保障。

沒有一個人或者警察，來告知街市清潔工友幾次突如其來的清場行動，清潔公司於事後亦沒有提供足夠保護裝備予清潔工人。（黃文軒攝）

隨着反修例的衝突升級，警察和示威者兩陣對壘，催淚彈和石頭橫飛，街道設施成為路障。有賴清潔工及時清理路面，馬路和行人路才不致長久阻塞。

記者和示威者多番訴說，被催淚煙擲中後出現皮膚敏感、眼睛紅痛、咳嗽、肚瀉等癥狀，久久不退。他們或早已預期警察在衝突期間發放催淚煙，自行配備防護工具，而且能有較大的自主權離開現場，減少身體受傷，但清潔工的保護設備就付之闕如。

清潔工人職工會在八月訪問了75名清潔工，受訪者分布港九及荃灣區，所有人也沒有保護裝備，其中53人曾經聞到催淚煙氣味，部分出現上段提及的徵狀。警方在發射催淚彈時，並無通知於附近公廁及街市工作的清潔工，但工會幹事稱，工人不敢擅自離去，故被迫留在公廁吸入催淚煙。

就此，工會要求食環署將警方行動列為緊急情況，容許清潔工人離開，且不當作擅離職守及扣減工資，而外判商須提供防毒口罩、手套、眼罩等裝備，亦應成立特別清潔隊專責清理殘留催淚煙物質。此等訴求合情合理，食環署及勞福局亦應要求外判商正視員工要求。

清潔工人職工會組織幹事梁芷茵指，街道上的清潔工可以四處走動避過催淚氣體，但室內環境工作的清潔工人則飽受催淚煙影響。（黃文軒攝）

清潔工保護裝備不足，不是近來的事。他們長期逗留在垃圾房、公廁，通風系統不足，又要接觸清潔化學用品，加上工作時間長及體力勞動，他們早已五癆七傷。這兩三個月還要特意清理衝突後的垃圾，當中包括催淚煙痕跡，工作量百上加斤。暫時看來警方和激進示威者雙方仍未退讓，衝突難以短時間緩和，加強保護清潔工實在迫在眉睫。就此，外判商實不可勉強要求員工執行清潔工作，而是站在一起，要求政府改善工人待遇。

特首林鄭月娥在社交網站發文，感謝港鐵員工通宵修復受破壞的車站設施，展現服務精神，令上班上課的市民放下心頭大石。那麼，清潔工何嘗不是盡力回復市面整潔，方便市民上班上課？即使從政府角度看，清潔工也在執行政府恢復社會秩序的職責，為何特首沒有肯定他們的功勞？若不是工會組織工人出聲，只怕政府根本不會留意他們的苦況。

「01觀點」指出香港有各項深層次矛盾，當中包括勞資權力不對等，修例風波意外地把這積習掀出來。國泰航空員工因為在社交平台發表支持反修例言論而被解僱，爭議仍未平息，以至諸多「打工仔」參與政治性質的罷工亦存有風險。食環署外判清潔工的保護裝備不足，只是又一例子。外判商必須要體恤員工，不可勉強其在惡劣環境工作。政府要解決社會深層次矛盾，亦一定要加強監管，完善勞工權益。