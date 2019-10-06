為什麼內地群體對外溝通失效？

近來多次有外國媒體就香港示威問題而訪問內地人，發現他們雖然立場強烈，但卻未能有效地解釋其看法。一名內地網紅日前在日本神社摘下寫了香港訴求的許願牌，也惹來一片口誅筆伐。內地人當然有權利發表意見，他們的聲音也應該獲得尊重，但為什麼溝通好像總是失效？

9月，內地網紅「樊燁燁燁」在逛日本神社時，發現幾張寫着香港訴求的「繪馬」（神社許願牌）後，因意見不同將這些「繪馬」摘下並掩埋於角落。微博對此一片支持，認為是愛國義舉，Twitter、Facebook對此卻一片口誅筆伐。一名日本人更特意前往神社找到被掩埋的繪馬，重新整理掛上，並對「樊燁燁燁」的行為感到失望不解。一塊繪馬繪出了內地與境外世界的衝突和隔閡，他們的愛國行為好像在國外得不到認同。

隨香港示威風波愈演愈烈，這種不同聲音而起的衝突近來愈發常見。除了早前提及的城大事件及澳洲連儂牆，近來台灣多間大學支持香港的連儂牆，接連遭到內地留學生或遊客破壞，部份香港留學生受傷。9月中旬，台灣義守大學一名香港大一新生在宿舍門口以便條紙砌成「HK」字樣，寫上「我願榮光歸香港」等字句，引起內地學生不滿，出言侮辱並屢次撕毀連儂牆，事主阻止時遭對方「叉頸」；台灣的中國文化大學有香港學生在校內製作連儂牆時，被內地學生撕毀貼紙，爆發衝突。結果在10月2日，台灣內政部移民署長邱豐光表示，凡是違規、違法的內地留學生、民眾，將不能再進入台灣。

隨着內地經濟發展，愈來愈多內地人赴香港、台灣、歐美等地留學、旅遊。根據中國教育部公布的數據，去年度內地在外留學人員總數達66.21萬，同時根據文化和旅遊部的數據，去年中國公民出境旅遊達1.497億人次。當內地群體與外面的世界有了愈來愈多接觸時，便容易帶來觀點與角度的碰撞，考驗雙方能否有效溝通。但不難發現，在環繞香港示威問題的衝突中，內地群體雖然懷着堅定的立場、激烈的情緒想要向世界表達他們的觀點，表達方式卻未見有效，也不獲認同。當雙方意見不同時，如果一方只是去阻止或破壞另一方的表達，那麼只會讓溝通失去作用，也令世界失去傾聽中國聲音的機會。

這個問題，可以分成兩方面來看。一方面是內地群體早已形成一個圈子，讓他們自我滿足式地愛國與表達，以至未必能有效地與世界交流；另一方面，也因為境外訴諸的「普世價值」，未必與內地人所相信的完全一致，以至出現落差。例如10月2日晚，一段影片在Facebook和Twitter走紅，一名外國自媒體人在澳洲訪問一名中國留學生，受訪者為了維護自己的立場，堅持政府因為宗教自由羈押人民沒有問題，更稱政府可以褫奪言論、集會自由，即便人民對政府決策有所不滿也不能抗議，因為當有一個人抗議的時候，其他人就會跟着抗議。

健康的愛國者應該思考，如何有效讓世界傾聽來自中國的聲音。（網上圖片）

那名猶太裔自媒體人本身非什麼善類，以極右立場為人熟知，不僅公開炫耀自己的反穆斯林立場，亦不時製作刺激族群對立的視頻。當然，受訪的留學生未必知道其背景，外界也無法以此為留學生開脫。大家更關心的是，為何那名留學生會如此答話？這可能因為那名留學生習慣了在其圈子自說自話，不理會如何有效表達信息，結果也許就在不知就里下成為加深世界對中國偏見的棋子；另一方面，這也因為諸如「人權」、「自由」等理念，雖然大體上被視為普世價值，但如何理解這些概念，以及如何將各種價值排序和平衡，在不同文化群體也可能有不同，若先入為主地忽略了此等差異，便可能流於各說各話。人權學者葉禮庭（Michael Ignatieff）便曾走訪緬甸、巴西等地方，發現寬容、原諒、韌性及信任這些「平凡美德」比起人權、自由等概念更易得到認同，取得共識。

「落後就要挨打」是內地普遍信仰的一句話，歷史書普遍以此總結由鴉片戰爭開始那段屈辱的歲月，並堅信「發展才是硬道理」，以為只要中國強大，就能贏得世界尊重。但現實是在中國已成為世界經濟一大支柱的2019年，美國民調機構皮尤研究中心最新發表的《全球態度調查報告》（Global Attitudes Survey）顯示，32個國家民眾對中國的印象普遍惡化，情況為調查以來最差。日本人對中國持負面印象的佔比高達85%，瑞典則為70%。當前香港示威問題只是另一次事例，顯示中國聲音仍未被世界認同，甚至出現表達和交流的斷層。

正如「01觀點」曾經指出，「華人群體高呼『愛國無罪』，然而健康的愛國者應該思考，如何有效讓世界傾聽來自中國的聲音。」