九成學生少運動　體育堂可唔可以更好玩？

香港人工時長、壓力大，能夠抽空運動已是奢侈消閒，但原來連尚未投身社會的小學生也不見得運動足夠。香港精英運動員協會（協會）近日發表調查結果，發現小學生體育課時普遍不足，調查亦打破「小孩愛玩樂」的典型印象，對相連堂（75-80 分鐘）體育課感興趣的學生不足一半，情況令人憂慮。

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港童運動不足 體育課時有待增加

世界衞生組織2010年發表《關於身體活動有益健康的全球建議》，建議5歲以上兒童至17歲或以下的青少年，每天宜進行至少60分鐘中等至劇烈強度的體能活動。

不過，香港學生普遍運動不足，幾乎無一達標。協會於今年6月至7月期間，在本地10間小學向613名學生及家長進行體育活動參與度問卷調查，並抽樣對學生及家長作面談訪問，發生本港學童校內每日平均只有約30分鐘的體育活動，時間遠低於世界衛生組織的建議一半。而根據2015至2016年學生健康服務健康評估問卷，更顯示體能活動不足的學生人數比率高達93%（小學生91%、中學生96%），可謂本港學生健康的重大隱憂。若然連學生也運動不足及未能培養出健康習慣，他們將來投身社會、忙於工作，情況豈非更嚴重？

增加體育課無疑令其他學科的上課時間更加緊迫，但年青一代的整體健康目前只達世衛標準一半的運動時間，情況必須改善。要讓運動不足學生參與運動，從課時上增加體育課比例是最直接辦法。衛生署在《香港非傳染病全球行動計劃》中訂下目標，期許在2025年前將青少年體能活動不足的普遍率降低10%，政府有需要與教育界商討未來增加體育課時的可能，鼓勵更多年青人參與運動。

體育課時有待增加。（資料圖片）

連堂體育課 逾半學童無興趣

課時比例改變討論需時，措施牽涉學校行政，未必能短期見效。但是體育課有趣與否，卻是政府可從速解決的事。

小學體育課有分為單堂（35-45分鐘）或相連堂（75-80分鐘），協會調查顯示只有不足一半學生對相連堂體育課感到興趣。即使受訪學童普遍表示享受體育活動，但逾半對連續長時間的體育課不感興趣，數字令人反思是否體育課堂「太悶」？ 如此情況或反映體育課堂的形式有待改善，不致令80分鐘的體育堂變得「冗長」。

學童若能在體育課上建立個人興趣，在課外時間便可能更多運動。但是，現時中小學體育課大都受學校地方、器材所限，撇開比較富裕能夠射箭騎馬的學校不論，一般學校體育課學習的多為足球、籃球、乒乓球等運動，類型較為單一，吸引力有限。

一般體育課的運動類型較為單一。（資料圖片）

吸引學童運動 政府尚有餘力

為讓體育課堂更加有趣，政府可以撥款為學校添置不同種類的體育用具，增加體育課堂變化，多讓學生接觸不同運動。特首林鄭月娥雖在2018年及2019年的《施政報告》內均照顧到體育發展，但仍集中於精英運動員以及大型體育設施建設，對於中小學體育課的支援依然留有空白。不論將中小學體育課視作精英運動員的「青訓」一環，抑或是改善學童健康的醫療政策，體育課都值得政府投放資源，讓更多學生建立運動興趣。

政府除了額外投放資源，現有設施亦應得到善用。康文署轄下體育場地在日常上班、上課時段一般較少人使用，政府可鼓勵學校租訂射箭、高爾夫球、網球場等，讓學生在體育堂時段嘗試更多運動種類。同時，政府亦能改善現時的「開放學校設施推動體育發展計劃」，資助不同體育團體、運動總會利用學校場地開辦課程，並預留一定名額給本校學生報名參加。

不論是上課時間的康文署設施，或是放假時候的學校，這些場地對運動空間不足的香港而言都彌足珍貴。政府應設法加以利用，幫助本地體育發展之餘，也改善學童運動不足的問題。