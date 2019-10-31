【區選前瞻】曇花一現的灣仔區政新風　留給後來者的啟示

灣仔區議會為全港18個區議會中最小的一個，議席僅13個，雖比只有10個民選議席的離島區議會為多，但離島區尚有八個鄉事委員會之當然議席，總計18個議席依然較灣仔區為多。為了平衡各區區議會議席比例，政府於上屆撥出東區區議會中的維園及天后兩區入灣仔區，不過比毗鄰東區區議會的35席，灣仔區議席仍然少一半有多。然而此小小的區議會，昔日卻曾是社區治理改革之試驗場，對於今天的地區政治人以及後來者，或許可帶來一點啟示。

芸芸18區之中，以灣仔區最為獨特。由於地處舊區，區內單幢式建築較多，於上屆區內有勵德邨天后選區未撥入灣仔區之前，區內連一條公共屋邨都沒有。由於獨特之房屋形式，各大政黨亦難以單憑其強大資源及組織能力，打入這些一個一個的小社區，此亦造就了以當區獨立議員為主。本屆選舉有29名候選人爭奪13個議席，幾乎絕大部份皆為無黨派的獨立參選人，建制派僅有現任的四名民建聯及一名自由黨議員，民主派則有挑戰維園民建聯周潔冰之維多利亞協會之李永財，以及2047香港監察的陳詠霞挑戰跑馬地現任獨立建制派議員兼區議會主席吳錦津之子吳澤森，只有共七名候選人有政黨聯繫。

黃英琦說，區議會的問題在於是，要做一個有研究、創新方案的諮詢架構，還是一個被動、被規劃、被支配的諮詢架構。（黃寶瑩攝）

黃英琦年代的進取有為

灣仔區議會最為人稱頌之歷史，必然為2004至2007年之第二屆任期。2003年因反二十三條運動所掀起之七一浪潮，令民主派在多個區議會中取得過半議席。何秀蘭組織的公民起動派出的「素人」於灣仔區亦大有斬獲，協助民主派於灣仔共取得七席，建制派兵敗如山倒輸淨四席，只能靠三個委任議席跟民主派維持均勢。而民主派把前自由黨成員、建制陣營中較親民主派的黃英琦捧上區議會主席一職，短暫維持了民主派執掌灣仔的四年。

2004至2007年，適逢政府的市區重建計劃進行得如火如荼，區內眾多舊樓遭遷拆，當中尤以利東街項目一事掀起民間保育運動。灣仔區議會選擇跟居民站在同一陣線，成為政府及市建局的「攔路虎」，特意委託顧問做社會影響評估研究，又於利東街舉辦公開的街頭論壇等，讓街坊就其想法和需要暢所欲言，實踐公民參與。區議會事後製成一份市區重建策略立場書，當中反映當區的經濟特色和歷史文化，迫使政府檢討市區重建策略。

灣仔區議會將本來用作舉辦蛇齋餅糉以及嘉年華的撥款及資源，用作出版區報、社區研究之上，大大擴闊了時人及後人對區議員劃巴士線、建避雨亭、延長紅綠燈兩秒、蛇齋餅糉的「街坊保長」角色的想像。上屆區選前朱凱廸於《明報》撰寫〈轉攻區議會在地方「執政」〉一文，提出「市政藍圖」概念，呼籲民主派發揮政治想像力，將區議會當成有實權的市議會，並發揮「執政」思維，籌劃該區於房屋、醫療、教育、文化、經濟、環境等諸多範疇的發展方向，亦可激發一連串有關地方治理的辯論。對於各區候選人，此等社區治理改革之倡議實在值得重視。

本屆楊雪盈連同九名「素人」組成「灣仔起步」分襲十個議席，為民主派兩屆以來再度挑戰該區全數議席。（羅家晴攝）

區議會應牽頭社區治理

當年的灣仔區議會在區政思維及實踐上，確實可為一個有願景、有藍圖、有行動的區議會提供一點雛型及想像，然而在四年之後便戞然而止，建制派於各區全面反撲，何秀蘭的公民起動全軍覆沒。當年競逐修頓選區連任失敗之公民起動成員金佩瑋歸咎於北京全面發功，令區議會選舉形勢大變。2003年後北京對港政策驟變，中聯辦在港編制急速擴張，建制派也積極以蛇齋餅糉的銀彈政策，開拓社區網絡及建立組織票。民主派於2007年及2011年兩度大敗，地方影響力不斷萎縮。

在建制控制之下的灣仔區議會決策亦為人詬病。如區內斥資約1.3億的灣仔摩頓臺社區活動中心曾被立法會工務小組多次否決，卻又「無限復活」，惹來坊間爭議。該會堂確實有望解決灣仔社區設施不足之問題，但其取代的兩個室外排球場，為港島區僅餘的四個之一。而且摩頓臺社區活動中心空間過小，經政府修訂後雖令禮堂舞台空間增加一倍，卻變相縮減觀眾席數目，無法解決禮堂很可能出現之擠迫問題。加上不同於室外排球場對公眾開放，據當區區議員楊雪盈稱，該會堂只限團體申請租用，而原本室外排球場之重置計劃亦不了了之，至今未有定案。政府及區議會的社區會堂計劃，亦未如當年黃英琦下的灣仔區議會一般，與民共議，實踐公民參與，令致爭議不休。

如今在13席灣仔區議會中，民主派議員僅有兩人，分別為今屆不再角逐連任的軒尼詩鄭其建，以及上屆在大坑取得一席、代表傘後組織「灣仔好日誌」的「素人」楊雪盈。本屆楊雪盈連同九名「素人」組成「灣仔起步」分襲十個議席，為民主派兩屆以來再度挑戰該區全數議席。面對比當年七一浪潮更澎湃的反修例浪潮，民主派能否再度變天，再現當年區政新風的未竟之志？至於長年被批評只懂蛇齋餅糉、當街坊保長的建制政黨，在社區規劃上有否更遠大的目光和想像，豐富社區治理的内容，共建共治共享的社區治理格局？

【註】楊雪盈同區候選人為前新民黨成員廖添誠；陳詠霞、吳澤森同區候選人尚有無黨派張嘉莉。